Per la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 luglio 2022, l’Oroscopo annuncia che la Luna si troverà nella costellazione del Vergine e successivamente nel segno del Bilancia. Si prospetta uno scenario abbastanza significativo in ambito professionale per molti, mentre si riscontreranno difficoltà per qualche segno di terra.

A seguire approfondiamo le previsioni dell’oroscopo, segno per segno.

L’oroscopo della settimana: progetti per Vergine

1° Vergine: si concluderanno dei progetti che vi hanno accompagnato nel corso delle stagioni precedenti, per qualcuno potrebbe essere una "liberazione".

Ora pensare al relax è doveroso prima di tutto per voi stessi, ma anche per poter dedicare delle energie alla famiglia. Sarete inaspettatamente più romantici e sentimentali del solito.

2° Leone: dopo molte giornate turbolente, ora finalmente riuscirete a respirare aria fresca e a divertirvi. In amore potreste avere una nuova prospettiva con il partner. La determinazione non mancherà, nonostante alcune situazioni di svago possano distrarvi in modo significativo.

3° Bilancia: vi attende una settimana di traguardi, di conclusioni positive e di interesse per il mondo che vi circonda. L’affinità di coppia potrebbe conoscere un notevole incremento, senza contare qualche piccola sorpresa che arriverà sotto forma di compenso sul lavoro.

La carica per superare qualche problema burocratico sarà sempre più forte.

4° Cancro: avrete ogni situazione professionale a portata di mano, ma una parte della settimana potrebbe essere dedicata interamente ai vostri interessi personali e ciò potrebbe essere un incentivo per le vostre energie. L’amore vi renderà più romantici, non mancheranno nuovi incontri.

Organizzare una gita fuori porta nel fine settimana potrebbe essere un ulteriore slancio verso la scoperta di nuovi orizzonti.

Delusioni per Ariete

5° Ariete: potreste avere qualche piccola delusione, ma con il trascorrere del tempo le cose potrebbero prendere una piega positiva e ricca di iniziative per l’ambito sentimentale.

In ambito professionale sarete davvero molto produttivi, ma evitate di distrarvi con situazioni che potrebbero divergere dagli obiettivi che vi siete prefissati in precedenza. Nel weekend potreste avere dei chiarimenti all’interno del contesto di coppia.

6° Pesci: una ripresa energetica sarà molto produttiva pure per il lavoro e per quei progetti che sono stati fermi per tanto tempo. Vi sentirete piuttosto romantici con il partner anche se la passionalità potrebbe essere assente. Rivalutare qualche amicizia che non è stata propriamente sincera sarà positivo per un buon proseguimento della vostra quotidianità.

7° Gemelli: qualcosa di positivo si muoverà sul piano finanziario. Ora i guadagni potrebbero conoscere un lieve incremento se ci metterete un po’ di sacrificio al progetto che state preparando.

In qualche momento vacillerete, però le amicizie vi supporteranno nelle scelte più difficili. Secondo l’oroscopo, nel fine settimana sarete degli ottimi consiglieri per le persone che vi circondano.

8° Acquario: anche se ci saranno dei diverbi all’interno del contesto familiare, avrete comunque una sintonia che andrà crescendo con il trascorrere delle giornate. Le avventure potrebbero regalarvi qualche piccola soddisfazione e portarvi a sviluppare una maggiore empatia nei confronti di chi vi circonda. Secondo l’oroscopo, sul lavoro avrete dei colleghi poco collaborativi.

Pausa per Toro

9° Toro: avrete la forte necessità di staccare la spina dalle faccende lavorative, di divergere da qualche problematica che vi sta prendendo davvero troppo tempo.

I vostri hobby potrebbero benissimo fare da contraltare ad una situazione molto ripetitiva, ma affrontare le cose con l’incedere del fine settimana vi aiuterà ad organizzarvi sul piano pratico. Potreste avere bisogno di più pause nel fine settimana.

10° Sagittario: è possibile una svolta per la vostra situazione amorosa, portandovi a fare un passo in avanti nella vita di coppia. Ci possono essere nuove possibilità per quelle relazioni che devono chiarire delle situazioni passate. Nel frattempo potrebbero verificarsi delle criticità sul lavoro che potrebbero essere deleterie per il vostro percorso.

11° Scorpione: affronterete un periodo di instabilità per il quale sarà necessaria molta cautela.

Evitare di agire troppo impulsivamente, sia sul lavoro che nella vita privata. Ci saranno dei progetti che potrebbero rendere le cose un po’ più difficili, con un po’ di pazienza tutto si risolve nel migliore dei modi.

12° Capricorno: andrete molto a rilento con dei progetti e non sempre riuscirete a stare al passo con qualche piccola faccenda che andrebbe risolta quanto prima. Ora dovrete pensare totalmente al relax e a rendere la vostra settimana meno stressante possibile. Ritardare qualche affare potrebbe non essere così deleterio come potreste pensare in un primo momento.