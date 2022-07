L'oroscopo di agosto è foriero di novità, sia positive che negative. Che cosa accadrà nel prossimo mese? Secondo le stelle, sarà un mese abbastanza tranquillo per alcuni segni zodiacali, come Ariete. Per i nati in Toro ci saranno innumerevoli opportunità da cogliere al volo, mentre per i lavoratori che appartengono alla dodicesima casa zodiacale sarà un agosto tra alti e bassi. A tutti i segni zodiacali, le stelle consigliano di seguire sempre il proprio cuore e di lasciarsi travolgere dalla passione e dal romanticismo estivi. Una porta si chiuderà e un’altra si aprirà, prima che la carriera raggiunga il picco.

Infine, le stelle vi consigliano di espandere la vostra comprensione, abilità e studi. Per conoscere i dettagli di ciò che accadrà nel prossimo mese estivo, leggete le seguenti previsioni astrologiche di agosto su amore, lavoro e salute.

Il mese di agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – L’Oroscopo dice che questo sarà un mese abbastanza tranquillo per voi. Le vostre inclinazioni spirituali vi porteranno pace e armonia. Sul fronte personale ci sarà un po’ di caos nella prima metà del mese, mentre le cose miglioreranno nella seconda metà di agosto. Fare nuove amicizie è nell’elenco di questo mese, ma dovete fare attenzione alle persone ingannevoli nell’ultima settimana di agosto.

Il settore professionale rimarrà forte e stabile, poiché i lavoratori Ariete avranno tempo per fare soldi extra, specialmente nella seconda metà di agosto. Evitate il mercato azionario nella terza settimana. Quando si tratta di amore e relazioni, sarete in grado di sistemare le cose con il vostro partner. Dovrete stare più attenti mentre parlate di matrimonio o convivenza.

Questo mese non è adatto per ufficializzare l’unione. I nativi dell’Ariete che hanno già problemi di dolori articolari devono fare molta attenzione questo mese. Voto: 6

Toro – Le stelle dicono che questo agosto vi darà un ampio numero di opportunità, ma con ciò arriverà un po’ di caos. Per voi, ci sarà molto da capire sul fronte personale.

Per quanto riguarda la professione, è un mese davvero adatto a chi vuole fare investimenti. Se avete messo in fila i vostri file per la registrazione della vostra azienda o per qualsiasi permesso relativo all’attività commerciale, questo mese sentirete sicuramente buone notizie. Evitate problemi legali legati all’attività o al lavoro nella terza settimana di agosto. Il fronte romantico resterà forte per tutto il mese di agosto. Trascorrerete molto tempo con la persona che vi piace tanto e la sua famiglia. È un mese fortunato per pensare a fare un figlio. Per quanto riguarda la vostra salute, questo mese sarete in grado di risolvere i vostri problemi fisici. Se avete più di 35 anni, dovete evitare di uscire molto nell’ultima settimana del mese.

Voto: 7,5

Gemelli – Questo mese sorprendente che vi farà lavorare sodo sulla crescita personale. Apportare cambiamenti necessari nella vostra vita sarà la vostra priorità assoluta. Evitate di andare d’accordo con tutti quelli che incontrate nella seconda settimana. Parlando di professione e carriera, dovete evitare investimenti pesanti e grandi acquisti. Se siete in affari contrattuali, dovete scegliere la data dal 16 al 19 agosto per firmare con nuove persone. Sul fronte romantico, rimarrete piuttosto sorpresi dai cambiamenti nel vostro matrimonio e nel vostro rapporto di coppia. Le cose inizieranno a muoversi a un ritmo più veloce nella vostra vita amorosa e sentimentale. Evitate di fidanzarvi questo mese.

La vostra salute richiederà una leggera attenzione questo mese, ma starete bene entro la fine di agosto. Voto: 7

Cancro – L'oroscopo dice che questo agosto prometterà grandi cose per voi, nativi del Cancro. Sarete capaci di uscire dalla vostra zona di comfort con le benedizioni delle stelle. In campo lavorativo, non mancheranno promozioni e incrementi. Coloro che si occupano di commercio all’ingrosso e al dettaglio saranno preoccupati per tantissime cose. L’industria dell’abbigliamento subirà una lieve perdita nella seconda metà di agosto, ma le cose miglioreranno con il tempo. Il settore dell’amore sarà al top questo mese. Dovrete esprimere i vostri sentimenti forti per una persona conosciuta da poco.

Se siete fidanzati e non vi siete ancora sposati, dovete continuare a digiunare il lunedì del mese insieme al vostro partner per avere una buona vita coniugale. Evitate acque profonde e altezze questo mese poiché la vostra salute ne risentirà. Voto: 7

Previsioni astrologiche per il mese di agosto: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questo mese diventerete più consapevoli di certe cose. Presterete grande attenzione a tutto ciò che accade intorno a voi. Seguirete i consigli degli altri e riparerete vecchi rapporti. Sarete in grado di fare un grande salto per quanto riguarda la vostra carriera. Se siete coinvolti in qualche affare, assicuratevi di non trascurare un progetto e mantenetevi la cautela riguardo alle cose che potrebbe danneggiare le vostre finanze.

Se non vedete l’ora di investire nel mercato azionario, scegliete l’ultima settimana del mese per farlo. Riguardo all’amore e alle relazioni, voi e il vostro partner vi avvicinerete a nuove persone, uscirete più spesso questo mese e come suggeriscono le stelle, i fronti coniugali soffriranno un po’ nella seconda metà di agosto. Il settore sanitario vedrà un cambiamento drastico. I vostri dolori alla schiena miglioreranno entro la terza settimana del mese. Voto: 7,5

Vergine – Sarà un mese frenetico, dovrete inseguire più cose per soddisfare i vostri desideri. Sarete in grado di creare un cambiamento importante nella vostra vita professionale. Vi concentrerete su molte cose contemporaneamente. Il vostro fronte lavorativo soffrirà di poca confusione nella seconda metà del mese.

Sarete capaci di prendere decisioni valide, però. Se siete un medico o qualcuno che lavora nel campo sanitario, è più probabile che abbiate problemi nella seconda settimana di agosto. La vostra vita romantica sarà piena di felicità e amore. La vostra preoccupazione per il vostro matrimonio o per il matrimonio di vostro fratello o vostra sorella vi disturberà, ma la buona notizia arriverà alla fine di agosto. Se avete problemi di salute, dovete fare molta attenzione nella settimana di Ferragosto. Voto: 6,5

Bilancia – Questo mese sarà in grado di aumentare la vostra fiducia nelle persone e, soprattutto, nella vostra famiglia. Sarete capaci di lasciar andare i grandi problemi che avete affrontare per molto tempo.

In campo professionale, riceverete maggiore attenzione dagli investitori nella prima metà di agosto. Se siete coinvolti in un lavoro quotidiano, sarete in grado di apportare alcuni cambiamenti favorevoli al vostro lavoro nella terza settimana del mese. Sul fronte dell’amore, difficilmente entrerete in discussione con il vostro partner. Anche le relazioni coniugali mostreranno miglioramenti, tutto merito di Venere. Dovrete stare attenti alla vostra salute, potreste dover affrontare problemi respiratori nell’ultima settimana di agosto. Voto: 8

Scorpione – Questo mese di agosto tutto andrà secondo la vostra lungimiranza. Potrete chiedere consiglio agli anziani riguardo alla vostra situazione finanziaria.

Sarete anche in grado di prendere alcune grandi decisioni questo mese. Per quanto riguarda il lavoro, avrete progressi costanti. Potreste dover affrontare piccole perdite nel concludere un grosso affare. Se lavorate per il settore bancario, è più probabile che voi veniate premiati nella seconda o terza settimana di agosto. La vostra relazione d’amore non andrà bene questo mese. Il vostro partner non sarà in grado di ignorare i piccoli errori che fate e questo creerà problemi di comprensione. Se state ancora cercando l’anima gemella, dovreste puntare più sui segni Toro o Gemelli, con loro avrete più affinità. Sul fronte sanitario, gli anziani devono evitare il pellegrinaggio questo mese.

Voto: 7

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo di agosto: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nel mese di agosto avrete un bel daffare. Non mancheranno assolutamente i momenti allegri e spensierati, nella prima metà di agosto si terranno celebrazioni inaspettate. La terza settimana sarà più adatta per piccole funzioni e gite familiari. Il vostro settore lavorativo sarà piuttosto sorprendente, ma stancante. Nuove responsabilità di lavoro busseranno alla vostra porta. Come suggerisce l’oroscopo, è molto probabile che voi diventiate famosi nella seconda metà di agosto. Grazie alle vostre capacità e ai vostri talenti uscirete a pieni voti entro la fine del mese. La vostra vita romantica sarà abbastanza stabile e stagnante.

Nuove relazioni d’amore saranno costruite sulla base di alcune connessioni passate. Evitate di pianificare il matrimonio o fidanzamento nella prima metà del mese. Non ci saranno problemi di salute a rovinarvi le vacanze. Dovete digiunare i lunedì di questo mese per ottenere buoni benefici. Voto: 7,5

Capricorno – La vostra personalità cambierà molto nel mese di agosto. Sarete in grado di coprire i lunghi divari tra rapporti importanti. I transiti lunari di questo mese vi porteranno immensa pace e armonia. Solo l’ultima settimana di agosto sarà difficile per voi, poiché le cose potrebbero sfuggire di mano. Dovrete coprire le altre persone sul posto di lavoro. Se state pensando di cambiare impiego, la seconda settimana sarà il momento più favorevole per voi. È necessario evitare le transazioni sul mercato azionario dal 13 al 17 agosto. Sul fronte dell’amore, dovrete affrontare alcune sfide. I vostri genitori vi daranno del filo da torcere per accettare la vostra relazione. Se siete sposati, dovete stare più attenti alle opinioni del mondo esterno. I vostri problemi di salute diminuiranno all’inizio della terza settimana. Voto: 8

Acquario – Sarete felici di incontrare nuove persone nella vostra vita. Le questioni su terreni e proprietà finiranno entro la seconda settimana di agosto. Entrerete in contatto con le persone che potrebbero tenere molto alla vostra crescita professionale. Se siete del settore dell’abbigliamento o del tessile, potreste dover affrontare le perdite subite a causa dei cambiamenti. Le persone che lavorano come liberi professionisti e che hanno lavori part-time avranno opportunità inaspettate. Le cose potrebbero diventare piuttosto difficili con i vostri superiori nella seconda o terza settimana, se non tenete sotto controllo il vostro temperamento. La vostra vita romantica sarà bella e nuova. Voi e il vostro partner sarete soddisfatti per tutto il mese. La seconda metà di agosto sarà molto adatto per discutere del matrimonio. La vostra salute sarà buona per tutto il mese. Voto: 8

Pesci – Questo mese di agosto vi porterà cose straordinarie. Vi sentirete come se tutti i vostri sforzi venissero convertiti in ottimi risultati. Voi e la vostra famiglia vi avvicinerete alla spiritualità e questo eliminerà lo stress. Il vostro settore lavorativo mostrerà più bassi che alti, ma sarete in grado di regolare le vostre finanze in un modo buono. La settimana di Ferragosto vi offrirà opportunità e fondi per lavorare sulle vostre nuove iniziative. Potreste dover affrontare piccoli inconvenienti se lavorate nel campo dell’istruzione. L'oroscopo consiglia di non fare enormi investimenti sul capitale sociale nella terza settimana del mese. La vostra vita romantica mostrerà buoni progressi. I problemi di coppia nati nel mese scorso verranno risolti in maniera brillante e un nuovo inizio vi attenderà. Le persone che desiderano avere una relazione d’amore finiranno per prendere decisioni sbagliate e affrettate. La vostra salute avrà bisogno di una maggiore attenzione, poiché una grave carenza di vitamine vi disturberà questo mese. Prendetevi cura dei vostri figli. Voto: 7