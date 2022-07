La seconda settimana del mese di luglio è ormai giunta al suo giro di boa. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 14 luglio 2022, con i cambiamenti astrologici che avranno ripercussioni sull'amore e sul lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore in questa giornata avrete la capacità di fare qualcosa in più, il periodo in arrivo porta nuove emozioni. Nel lavoro grazie a qualcuno che è dalla vostra parte riuscirete a ottenere qualcosa in più.

Toro: per i sentimenti giornata a metà con la mattina migliore del pomeriggio. Ci saranno solo alcuni problemi da risolvere.

Nel lavoro è meglio non rimandare un accordo, ma chiudere tutto in giornata.

Gemelli: a livello sentimentale Luna in un buon aspetto, attenzione solo a qualche momento di preoccupazione che potrebbe portare a dei momenti di calo. Nel lavoro ci sono nuove occasioni, in particolare per chi ha un'attività in proprio.

Cancro: in amore in questa fase avrete la possibilità di credere di più in una storia. È comunque anche un momento da "dentro o fuori" per alcuni. A livello lavorativo sono diverse le cose da fare, ma un cambiamento a breve arriverà.

Leone: per i sentimenti sono dei progetti importanti quelli che potrete imbastire in questa giornata. Attenzione solo alla Luna in opposizione. Nel lavoro tutto potrà essere risolto, gestite al meglio quello che arriva.

Vergine: in amore dopo alcune questioni non risolte ora avete bisogno di capire. Vi sentite comunque più forti. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, per questo motivo massimo impegno.

Previsioni e oroscopo 14 luglio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore, dopo alcuni momenti di calo, da ora si potrà recuperare, quindi avrete la possibilità di essere più forti.

Nel lavoro, se siete in attesa di risposte, esse ben presto arriveranno.

Scorpione: a livello amoroso Luna dissonante che potrebbe portare piccole incomprensioni. Ci sarà bisogno di maggiore controllo. Nel lavoro c'è voglia di fare, non manca la voglia.

Sagittario: a livello amoroso per i single del segno vi sono delle passioni che si risvegliano.

Avrete la possibilità di ottenere di più. Nel lavoro è una fase di recupero e di nuove progettazioni.

Capricorno: in amore delle eventuali complicazioni saranno da affrontare subito. Nel lavoro staccate, specie se qualcuno è contro di voi.

Acquario: per i sentimenti ci sarà la possibilità di organizzare qualcosa di importante e di vivere buone esperienze. Nel lavoro alcune questioni vanno meglio, soprattutto se avete un'attività in proprio.

Pesci: in amore nelle storie di lunga data le cose da ora andranno meglio, arrivano giornate più semplici. Nel lavoro è un periodo che aiuta per i progetti, novità in arrivo.