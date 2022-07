È arrivato il "giro di boa" della seconda settimana del mese di luglio. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo del 14 luglio 2022, con le nuove previsioni astrologiche dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore qualcosa potrebbe non andare in questa giornata, il cielo è particolarmente agitato. Nel lavoro, se qualcuno vi propone qualcosa di nuovo, valutate bene prima di dire sì.

Toro: per i sentimenti vi sono delle piccole incomprensioni che potranno essere superate facilmente. Venere torna favorevole. Nel lavoro dei nuovi obiettivi arriveranno a breve.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata interessante, siete più forti in questo momento. Nel lavoro alcuni si sentono messi da parte, siete alla ricerca di conferme.

Cancro: in amore è meglio agire con attenzione in questa giornata visto che qualcosa potrebbe non andare. A livello lavorativo molto sta cambiando, meglio prendere le distanze da alcune persone.

Leone: per i sentimenti è una giornata importante, arriva un momento di grande passione. Nel lavoro non mancano le opportunità, anche dal punto di vista economico.

Vergine: per i sentimenti attenzione a non essere troppo impulsivi, in particolare in quelle coppie che hanno vissuto delle discussioni di recente. Nel lavoro programmate sin da adesso le scelte da fare.

Stelle e oroscopo del 14 luglio 2022: le previsioni astrologiche per la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso occorre fare attenzione a non essere troppo agitati in queste ore, potreste mandare all'aria un rapporto. Nel lavoro prendete tutto quello che arriva con calma.

Scorpione: in amore i cuori solitari dovranno agire di più in questa giornata.

Ci sarà la possibilità di risolvere dei problemi. Nel lavoro, se c'è stato un cambiamento, avrete ora la possibilità di recuperare.

Sagittario: per i sentimenti non mancheranno nuove emozioni da qui al weekend, programmate sin da ora le prossime giornate. Nel lavoro, se volete fare qualcosa di nuovo, agite adesso.

Capricorno: a livello amoroso Luna nel segno che porta qualcosa in più, c'è voglia di fare al momento.

Nel lavoro, prima di fare una scelta è meglio essere convinti a pieno: solo dopo si potrà accettare.

Acquario: a livello sentimentale giornata che risveglia nuove passioni e legami. Attenzione solo al qualche stato di agitazione generale. Nel lavoro siete pronti a fare grandi cose, ma dovete credere di più in voi.

Pesci: in amore questa parte della settimana è migliore rispetto all'inizio, i nuovi incontri permetteranno di chiarire. Nel lavoro non è una fase difficile, ma ci sono troppe cose da fare, sarà importante evitare azzardi.