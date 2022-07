La seconda settimana del mese di luglio è ormai entrata nel vivo per tutti i segni. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 12 luglio 2022 con le novità e i cambiamenti che dovrebbero arrivare in amore e nel lavoro per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore si avvicina un momento importante, nel quale supererete tutte le incomprensioni. Nel lavoro vi è uno stato di maggiore energia, quindi non mancano le buone idee.

Toro: per i sentimenti Luna nel segno che aiuta, avrete la possibilità di capire se qualcosa non va.

Nel lavoro idee che non mancano in questa giornata da sfruttare per tutta la settimana.

Gemelli: a livello sentimentale c'è uno stato di maggiore agitazione, arriveranno opportunità migliori solo a partire dai prossimi giorni. Nel lavoro a breve arriveranno importanti notizie.

Cancro: in amore vi è la Luna in opposizione, vi sentite da un po' di giorni in calo a causa di alcune incomprensioni. A livello lavorativo non mancano nuove opportunità, delle nuove collaborazioni che potranno partire.

Leone: per i sentimenti Luna che non è più in opposizione, per questo motivo gli incontri saranno favoriti. Nel lavoro giornata interessante, non mancheranno idee importanti.

Vergine: a livello amoroso la Luna è favorevole, per questo motivo avrete la possibilità di superare alcune polemiche.

Nel lavoro meglio evitare azzardi, in particolare su alcune scelte importanti per i prossimi giorni.

Previsioni e oroscopo del 12 luglio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore la Luna è favorevole, attenzione solo a Venere contraria che porterà alcune intolleranze. A livello lavorativo non siate impulsivi nelle scelte e nelle risposte.

Scorpione: per i sentimenti la seconda parte della giornata sarà interessante e porta più voglia di fare. Nel lavoro è un periodo utile per sperimentare nuove collaborazioni.

Sagittario: in amore i single del segno che vogliono vivere qualcosa di nuovo potranno farlo, questo è un momento che aiuta chi ha voglia di darsi da fare.

Nel lavoro potrebbero arrivare buone notizie entro pochi giorni.

Capricorno: a livello amoroso c'è Luna nel segno, quindi avrete la possibilità di gestire qualcosa di nuovo. Nel lavoro siete in attesa di un rinnovo o di un nuovo accordo che potrebbe arrivare da qui ai prossimi giorni.

Acquario: per i sentimenti la Luna sarà nel segno tra pochi giorni, per questo motivo arriveranno migliori occasioni. Nel lavoro è un momento importante per fare delle nuove scelte e ottenere qualcosa in più.

Pesci: in amore qualcosa potrebbe non andare, gli incontri dovranno essere gestiti con pazienza. Nel lavoro troppe complicazioni da risolvere, in questa fase della settimana meglio essere vigili e attenti a quello che succede.