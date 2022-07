Sabato 16 e domenica 17 luglio troveremo sul piano astrale la Luna insieme a Nettuno transitare nel segno dei Pesci, nel frattempo il Sole assieme a Mercurio risiederanno nel domicilio del Cancro. Saturno, intanto, protrarrà il moto in Acquario, così come Plutone resterà nel segno del Capricorno e Giove continuerà la sosta in Ariete. Venere, infine, permarrà nel segno dei Gemelli come il Nodo Nord, Urano e Marte proseguiranno il transito in Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Pesci, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Toro: soddisfazioni.

Fine settimana estivo nel quale i nati Toro, specialmente i genitori del segno, potrebbero togliersi qualche soddisfazione, come un figlio che si laureerà oppure deciderà di andare a vivere da solo.

2° posto Leone: maggiori responsabilità. Eccezion fatta per le prime ore di sabato, il weekend felino parrà avanzare col vento in poppa per ciò che concernerà le vicende professionali. Il segno di Fuoco, in particolar modo coloro che hanno diversi valori d'Aria nel tema natale, avranno ottime chance di ricevere un incarico di maggiore responsabilità e, come piacevole conseguenza, vedranno incrementare anche il loro stipendio.

3° posto Pesci: corteggiatori a iosa. Il dodicesimo segno zodiacale, nel corso di queste due giornate che chiuderanno la settimana, sarà presumibilmente dotato di una spiccata verve e di un mood attraente che non passeranno affatto inosservati.

Gli spasimanti non dovrebbero mancare e con essi anche le possibilità di dare il via a qualche intrigante flirt.

I mezzani

4° posto Capricorno: equivoci da sistemare. Dal tardo pomeriggio di sabato in poi, i nati sotto il segno del Capricorno saranno chiamati a lanciarsi in qualche prolifico chiarimento con una persona cara, al fine di far comprendere alla stessa come il loro recente attrito sia stato frutto di un fraintendimento.

5° posto Gemelli: in cerca di adrenalina. Il pianeta con l'anello in moto retrogrado sarà trino alla stella a otto punte al giro di boa e ciò, con buona probabilità, stimolerà nei nati Gemelli la voglia di catapultarsi in sport colmi di adrenalina pura, ad esempio iniziando a praticare parkour o bungee jumping.

6° posto Ariete: obiettivi stravolti.

Un evento pratico improvviso o la mancanza inaspettata di un punto di riferimento al lavoro faranno sì che i nati Ariete comincino, c'è da scommetterci, a rivoluzionare le loro mire esistenziali adattandole al percorso attuale.

7° posto Scorpione: focus sulla solitudine. I nati Scorpione, specialmente quelli che hanno da poco troncato una storia d'amore o hanno avuto dei forti contrasti nella cerchia familiare, avranno buone chance di avvertire maggiormente il peso della solitudine. A fronte di ciò, il segno d'Acqua proverà a colmare tale vuoto pensando di regalarsi la compagnia di un animale domestico, ancor più se a sangue freddo.

8° posto Cancro: lavoro sottotono. L'ultimo weekend col Sole nel segno parrà risultare double face per i nati Cancro, in quanto da una parte le vicende professionali nasconderanno parecchie insidie mentre dall'altra parte il ménage amoroso riserverà delle focose sorprese.

9° posto Bilancia: dosare le energie. L'ostico terzetto Giove-Marte-Plutone tenterà probabilmente in ogni modo di rendere scarno il bottino energetico di casa Bilancia, coi nativi che in questi due giorni di luglio saranno chiamati a dosare con dovizia le poche forze a loro disposizione.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: stentare ad accettarsi. Il 16 e 17 luglio saranno, con ogni probabilità, delle giornate da prendere con le pinze per il quarto segno Fisso, in quanto eventuali imperfezioni corporee, come qualche chilo di troppo, saranno accettate con estrema difficoltà dai nativi.

11° posto Vergine: burberi. Complice qualche bega amorosa che stenta a diradarsi, il segno di Terra potrebbe assumere un atteggiamento scorbutico, e a tratti arrogante, che farà storcere il naso ai più in queste due giornate di metà anno.

12° posto Sagittario: colpi bassi. Gli arcieri vivranno il weekend in questione come fossero dei trapezisti ai quali qualche bontempone cercherà di far perdere l'equilibrio. I nativi, difatti, dovranno fare i conti con qualche colpo basso, ad esempio una maldicenza o un'ingiustificata accusa subita, che potrebbe fargli perdere la pazienza.