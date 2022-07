L'oroscopo di mercoledì 13 luglio avrà in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche descriveranno gli elementi caratteristici della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi si proteggerà il partner e chi cercherà di aumentare la propria autostima.

In particolare, Sagittario, Gemelli e Leone si posizioneranno ai primi posti della classifica, mentre Acquario, Bilancia e Vergine occuperanno i gradini successivi. Capricorno, Cancro e Ariete avranno qualche dubbio, al contrario di Scorpione, Pesci e Toro non potranno contare sull'assetto favorevole dei pianeti.

Di seguito tutte le caratteristiche dell'oroscopo del 13 luglio, con conseguenti voti e classifica.

Previsioni astrologiche di mercoledì 13 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sentirete il bisogno di dare una direzione diversa alla vostra vita. Finalmente, capirete cosa vi starà davvero a cuore. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di mettere al primo posto le persone care. La loro presenza, sicuramente, vi aiuterà a superare le numerose difficoltà e a scendere a patti con voi stessi. Voto 5.5.

Toro: le recenti discussioni avranno un impatto molto forte su di voi. Non riuscirete a farvi scivolare addosso le parole delle persone care perché saprete che potrebbero aver ragione. Questo vi causerà una rabbia non indifferente.

Sarà importante provare a razionalizzare la situazione e non permettere alle emozioni di prendere il controllo. Voto 4.

Gemelli: niente e nessuno potrà minare la vostra sicurezza interiore. Sfrutterete ogni risorsa a vostra disposizione per ottenere il massimo sul posto di lavoro. Oltre a desiderare di avere una migliore posizione economica, vorrete anche fare colpo sul capo.

Il partner, per fortuna, riuscirà a comprendere perfettamente le vostre esigenze. Voto 9.

Cancro: avrete tante passioni da poter sfruttare. Da una parte, vorrete rimanere fedeli alla vostra razionalità, però, dall'altra, preferirete cercare una professione legata a ciò che vi farà stare bene. Questo potrebbe causare delle piccole discussioni in famiglia.

Non sarà facile ignorare il punto di vista delle persone che vi vogliono bene. Voto 6.

Oroscopo e classifica del 13 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non permetterete alla stanchezza di prendere il sopravvento sui vostri obiettivi. Vi lascerete alle spalle le distrazioni per concentrarvi solo sulle attività che potranno aiutarvi a farvi crescere. Le previsioni astrologiche vi consigliano di prendere in grande considerazione le parole della persona amata: sicuramente, non ve ne pentirete. Voto 8.5.

Vergine: cercherete di non farvi influenzare dal parere altrui. Sarete circondati da individui molto incisivi che, in un modo o nell'altro, vorranno far trionfare il loro punto di vista. Per fortuna, vi dimostrerete abbastanza forti da riuscire a tenergli testa.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di mettere sempre al primo posto voi stessi. Voto 7.

Bilancia: cadrete vittima dell'incantesimo di Cupido. Vi dedicherete costantemente al partner, anche a costo di mettere a rischio i vostri impegni lavorativi. Sarete determinati a far crescere la vostra relazione e a creare un feeling di coppia indissolubile. I vostri obiettivi, in parte, avranno successo. La persona amata, infatti, farà ancora fatica a lasciarsi andare completamente. Voto 7.5.

Scorpione: a differenza di ieri, questa giornata non inizierà nel migliore dei modi. Farete fatica a mettere a fuoco le diverse situazioni e a concentrarvi sul lavoro. I continui errori, oltre a non farvi fare bella figura, vi causeranno un'ansia non indifferente.

Potrebbe essere il momento giusto per prendere una pausa e provare a distrarvi. Voto 5.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 13 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: rispetterete tutti i piani in programma. Questa giornata sarà molto favorevole per voi perché vi consentirà di portare a termine le attività prefissate. Il lavoro, nonostante le incomprensioni con alcuni colleghi, andrà a gonfie vele. Potrebbe essere il momento giusto per provare a conoscere nuove persone, soprattutto in ambito sentimentale. Voto 9.5.

Capricorno: inizierete a sospettare delle reali intenzioni del partner. Avrete bisogno di qualche conferma in più perché, al momento, non sarete certi di poter continuare su questa strada.

Il confronto diretto sarà essenziale, mentre sarà sconsigliabile cercare informazioni per vie traverse. Infatti, non sempre le persone interpellate sapranno essere sincere. Voto 6.5.

Acquario: la vostra dolcezza vi consentirà di essere molto empatici con gli amici. Li ascolterete con grande attenzione e cercherete di aiutarli in ogni modo possibile. Nonostante questo, eviterete di essere eccessivamente invadenti perché saprete che non vi porterà a nulla di buono. La carriera lavorativa subirà una svolta inaspettata, ma decisamente positiva. Voto 8.

Pesci: la vostra creatività, sorprendentemente, si rivelerà un'arma a doppio taglio. Avrete così tante idee in mente da non riuscire a fare il punto della situazione.

Avrete bisogno di molte energie per cercare di portare avanti tutti i vostri progetti e questo non vi gioverà. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a escludere qualcosa. Voto 4.5.