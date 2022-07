Prende il via un nuovo weekend per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e le novità in amore nel lavoro per tutti i segni con l'oroscopo del 16 luglio 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è favorevole la mattinata e ci sarà la possibilità di riflettere su alcune questioni. Nel lavoro qualcosa non è andato come avreste voluto e questo vi fa preoccupare.

Toro: per i sentimenti vi è un cielo importante che porterà qualcosa in più, se c'è qualcosa di organizzato da tempo tutto andrà al meglio. Nel lavoro cercate nuove strategie, sarà possibile concludere un affare.

Gemelli: a livello sentimentale potrebbe tornare qualche problema, attenzione a non cadere nelle provocazioni. Nel lavoro non sono mancate le occasioni di recente per questo motivo impegnatevi di più.

Cancro: in amore la mattinata non è esaltante, ma si recupererà dal pomeriggio. A livello lavorativo vi sono delle piccole situazioni che dovrete affrontare con prudenza.

Leone: a livello amoroso la Luna non è più in opposizione, per questo motivo il periodo è interessante. Nel lavoro c'è più voglia di fare e anche di rimettersi in gioco.

Vergine: in amore qualcosa potrebbe non andare bene, il fine settimana comunque vi aiuta di più. Nel lavoro evitate gli azzardi, c'è bisogno di recuperare tranquillità.

Previsioni e oroscopo del 16 luglio 2022: la seconda sestina

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore qualcosa non va, anche a causa della Luna opposta che genera qualche problema. A livello lavorativo al momento c'è bisogno di recuperare, per questo non andate contro nessuno.

Scorpione: in amore è una giornata non esaltante, il fine settimana comunque aiuterà di più.

C'è più voglia di amare. Nel lavoro cercate di liberare la mente dai pensieri in modo da poter organizzare tutta la giornata al meglio.

Sagittario: a livello amoroso vi sono dei piccoli fastidi al momento e qualche complicazione, la persona amata potrebbe essere contro di voi in qualcosa. Nel lavoro se state cercando nuovi sbocchi non perdete tempo.

Capricorno: a livello sentimentale il fine settimana porta qualche novità, la mattinata sarà però agitata e riserverà alcune complicazioni. Nel lavoro dovete fare attenzione a qualche momento di nervosismo che potrebbe far perdere facilmente le staffe.

Acquario: per i sentimenti le nuove storie partono bene, in particolare se ci sono stati problemi di recente. Nel lavoro ci sono nuove idee da portare avanti e Giove favorevole aiuta.

Pesci: in amore arrivano alcune giornate interessanti, in particolare per le scelte che farete. Nel lavoro vi è una situazione più stabile al momento, ciò aiuta per le nuove collaborazioni.