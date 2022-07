La terza settimana del mese di luglio entra finalmente nel vivo e porta novità e cambiamenti a tutti i segni sia in amore che nel lavoro. Vediamo quali leggendo l'oroscopo del 19 luglio 2022.

Ariete: in amore c'è da verificare se una persona è ancora dalla vostra parte. Lasciatevi comunque andare alle emozioni. Nel lavoro le questioni legali che hanno creato problemi potranno essere risolte.

Toro: per i sentimenti con Venere favorevole una storia potrà riprendere al massimo. Il periodo è dalla vostra parte. Nel lavoro cielo che vi rimette in pista dopo un periodo non esaltante.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna favorevole ci sarà qualcosa di nuovo. Se avete vissuto una separazione ora si potrà ripartire. Nel lavoro attenzione ad alcuni ritardi ma fortunatamente avete una marcia in più.

Cancro: in amore meglio evitare le tensioni, ci sono stati diversi fastidi di recente. A livello lavorativo una nuova fase sta per iniziare, arriveranno novità importanti.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le coppie che vogliono programmare qualcosa di importante potranno agire. Nel lavoro c'è più voglia di fare, arriva una giornata interessante per fare le cose che più vi piacciono.

Vergine: a livello amoroso periodo ideale per riavvicinarsi a una persona, giornata che porta qualcosa di nuovo.

Nel lavoro ci sarà la possibilità di rimediare ad un errore fatto in passato.

Previsioni e oroscopo del 19 luglio 2022: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti giornata migliore visto che la Luna non è più in opposizione. Attenzione però a Venere contraria che porta difficoltà. Nel lavoro ci sono degli incontri interessanti adesso, sfruttate il momento.

Scorpione: in amore sarà necessario prendere una nuova decisione, meglio lasciarsi andare le difficoltà alle spalle. Nel lavoro situazione che potrà vedere alcuni cambiamenti, un progetto comunque potrà ripartire.

Sagittario: a livello amoroso ci sono state alcune incomprensioni di recente, meglio portare pazienza. Nel lavoro al momento vi sentite più forti e le buone notizie non mancano.

Capricorno: per i sentimenti giornata che invita alla prudenza, in particolare se avete chiuso da poco una storia. Attenzione ad alcune tensioni eccessive. Nel lavoro momento giusto per investire. Sfruttate questo momento.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che ha diversi pianeti favorevoli, ma attenzione ai pensieri di troppo. Nel lavoro non mancano le novità, le attività al momento vanno meglio.

Pesci: in amore giornate migliori quelle che si stanno avvicinando, i rapporti finalmente riprendono quota. Nel lavoro alcune attività sono in fase di recupero, tutte le indecisioni finalmente saranno superate.