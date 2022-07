Giovedì 21 luglio, sul piano astrale, il Sole assieme a Venere transiteranno nel domicilio del Cancro, nel frattempo Mercurio stazionerà sui gradi del Leone. Plutone, intanto, rimarrà stabile nel segno del Capricorno, così come Saturno permarrà in Acquario e Nettuno protrarrà il moto in Pesci. Giove, infine, proseguirà il transito in Ariete come la Luna, il Nodo Nord, Urano e Marte continueranno a stazionare nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Toro, meno roseo per Pesci e Scorpione.

Sul podio

1° posto Toro: ambiziosi progetti.

Lo Stellium nel segno favorirà, con ogni probabilità, i primi due decani di casa Toro per ciò che concernerà le vicende lavorative, in particolar modo tale agglomerato di pianeti sui loro gradi andrà a influire positivamente sugli ambiziosi progetti in essere del segno di Terra.

2° posto Gemelli: percettivi. Il radar cerebrale del primo segno d'Aria, nel corso di questa giornata estiva, parrà essere più attivo che mai, coi nativi che risulteranno estremamente percettivi, soprattutto quando si parlerà di faccende amorose e amicali.

3° posto Vergine: affinità inaspettate. Una nuova conoscenza all'apparenza fortuita, ad esempio fatta in fila alla cassa del supermercato, potrebbe stravolgere positivamente i piani dei nati Vergine, i quali si ritroveranno d'improvviso alle prese con un evento di gala oppure con una cena a lume di candela.

I mezzani

4° posto Capricorno: autorevoli. Giovedì durante i nati nella seconda e terza decade di casa Capricorno dovrebbero essere visti in modo autorevole al lavoro, in particolar modo dai nuovi subalterni che inizieranno a riporre nei nativi del segno di Terra sempre più fiducia.

5° posto Acquario: stop and go. L'esercizio che il parterre planetario suggerirà di mettere in atto ai nati Acquario sarà, probabilmente, quello di concludere delle attività stantie e poco proficue, in modo da lasciar spazio a nuovi progetti più stimolanti nonché creativi.

6° posto Leone: indaffarati. Il ruolino di marcia quotidiano sarà presumibilmente zeppo di impegni, perlopiù a causa del loro astro governatore al giro di boa in Cancro, sommato alla quadratura lunare, ma i nativi non si perderanno d'animo e ultimeranno ogni attività pendente prima della tarda serata.

7° posto Ariete: decelerare.

Dall'ora di pranzo in poi, il primo segno zodiacale potrebbe rendersi conto di avere la necessità di rallentare il passo, specialmente nel ménage amoroso, così da non spaventare il partner con la sua mania di bruciare le tappe.

8° posto Bilancia: pensierosi. La mente dei nati Bilancia sarà, con ogni probabilità, pervasa da mille pensieri che si rincorreranno imperterriti, così il segno d'Aria rischierà di essere richiamato più volte dalle persone care per le sue reiterate distrazioni.

9° posto Sagittario: fuori giri. Semaforo acceso sul rosso questo giovedì per le faccende familiari di casa Sagittario, coi nativi che presumibilmente non riusciranno, pur sforzandosi non poco, a far comprendere le loro ragioni a un genitore o un fratello.

Sebbene tale deficit comunicativo risulti frustrante, i nativi farebbero bene a pazientare qualche giorno prima di lanciarsi nuovamente in un chiarimento.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: amore flop. Giornata da prendere con le pinze per le vicende sentimentali per primo segno d'Acqua, in quanto sarà probabile che lo stesso dovrà fare i conti con un partner avvezzo all'accusa e al nervosismo.

11° posto Scorpione: tirare i remi in barca. In un giorno come particolarmente ostico come questo, i nati sotto il segno dello Scorpione dovranno evitare sia di rispondere a tono a eventuali provocazioni, sia di incaponirsi di cavare risultati degni di nota laddove non sarà possibile.

12° posto Pesci: revisioni finanziarie.

La floridezza economica d'inizio luglio sembrerà un lontano ricordo per il dodicesimo segno zodiacale, il quale sarà chiamato a dedicare maggiore attenzione a entrate e uscite finanziarie così da evitare sgradite sorprese sul conto.