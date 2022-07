Ultimi giorni prima della conclusione ufficiale del mese di luglio 2022. Di seguito le indicazioni e l'oroscopo del 27 luglio dall'Ariete ai Pesci con tutto quello che arriverà dal punto di vista astrologico sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore non sarà una giornata semplice da gestire, questo perché vi sentite al momento maggiormente stanchi in una storia. Nel lavoro meglio evitare scelte azzardate.

Toro: per i sentimenti se c'è un problema avrete ora la possibilità di intervenire, meglio evitare le discussioni inutili. Nel lavoro le nuove opportunità non mancano, in particolare per chi ha voglia di cambiare da tempo.

Gemelli: a livello sentimentale ci sono troppe tensioni al momento, attenzione perché comunque c'è da concludere un accordo.

Nel lavoro se dovete affrontare i discorsi importanti periodo utile per agire.

Cancro: in amore i single del segno sono in attesa di novità, fortunatamente si andrà a migliorare. A livello lavorativo quello che arriva adesso è da valutare con attenzione.

Leone: per i sentimenti le prossime giornate saranno interessanti con la Luna che a breve sarà nel segno. Nel lavoro se c'è un'idea in mente potete ora metterle in pratica.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore alcune questioni potranno essere messe da parte, al momento vi sentite più forti. Nel lavoro l'impegno porterà i suoi frutti.

Previsioni e oroscopo del giorno per tutti i segni

Bilancia: a livello amoroso avrete la possibilità di migliorare alcune situazioni, i malumori saranno superati.

Nel lavoro nuove possibilità per ottenere qualcosa in più, come da tempo aspettate.

Scorpione: per i sentimenti in questa giornata meglio evitare le polemiche, questo anche a causa di Venere e Luna non in buon aspetto. Nel lavoro se c'è qualche problema da risolvere agite adesso.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore il mese porterà delle buone notizie, periodo che aiuta.

Vi sentite più attivi. Nel lavoro le nuove collaborazioni ora sono favorite.

Capricorno: a livello amoroso se c'è la necessità di cambiare meglio farlo adesso, i single del segno invece dovranno stare lontani dalle complicazioni. A livello lavorativo quello che arriva sarà importante, avrete la possibilità di ritrovare la voglia di fare.

Acquario: per i sentimenti questa giornata è da sfruttare se c'è qualcosa da dire. Non mancano le emozioni. Nel lavoro giornata che porta una buona carica di energia.

Pesci: in amore situazione interessante, dovrete solo fare attenzione a Venere in opposizione. Nel lavoro giornata utile per portare avanti le nuove idee.