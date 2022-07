L'oroscopo di giovedì 28 luglio definirà gli aspetti principali della vita dei segni zodiacali. Le stelle, grazie ai movimenti degli astri, guideranno le nostre scelte, valorizzando il lavoro, l'amore e la socialità. Non tutti, però, potranno contare sulle influenze benevole dei pianeti.

Stando alle previsioni astrologiche, Scorpione, Sagittario e Cancro saranno travolti da un'insaziabile determinazione, mentre Bilancia, Toro e Capricorno dovranno fare i conti con il loro cuore. Gemelli, Vergine e Acquario non saranno compresi dalle loro famiglie e, infine, Ariete, Pesci e Leone attraverseranno un momento difficile dal punto di vista emotivo.

I segni saranno presentati secondo una classifica ben precisa. Il primo posto verrà assegnato al segno che più godrà del favore del cielo, mentre l'ultimo a quello che si troverà in un assetto astrale sfavorevole.

Previsioni astrologiche di giovedì 28 luglio: i segni zodiacali più fortunati

Scorpione: in questa calda giornata potrete contare sulla positività delle stelle. Avviare nuovi progetti vi consentirà di mettervi alla prova in ambiti particolari e mai esplorati. Tenderete a prendere decisioni drastiche, a volte contestate, ma sempre utili al raggiungimento del successo personale. Sarete una grande fonte di ispirazione per il partner e per gli amici. Le loro parole vi riempiranno il cuore di gioia e avranno un impatto molto forte sulla vostra psiche.

Voto 9.5.

Sagittario: le difficoltà della vita vi hanno spinto a chiudere i sogni nel cassetto. Adesso, però, potrete tornare a essere gli unici padroni del vostro destino. Dimostrando una grande audacia, deciderete di dedicarvi ad attività accantonate da tempo. Il vostro impegno, nel corso del tempo, porterà a brillanti risultati.

L'importante sarà credere in voi stessi ed evitare di dare spazio alle persone che non vogliono il vostro bene. Il supporto del partner sarà di vitale importanza. Voto 9.

Cancro: la ruota della fortuna girerà dalla vostra parte. Deciderete di approfittare di questo momento per tornare a splendere. Di recente, infatti, siete stati costretti ad affrontare difficoltà inaspettate.

Anche se ci saranno ancora delle piccole incomprensioni in amore, in ambito lavorativo stupirete tutti con il vostro talento. Sarete in possesso di doti che metteranno in ombra anche i colleghi più preparati. Una persona speciale potrebbe riuscire ad attirare la vostra attenzione. Voto 8.5.

Bilancia: rispetto ai giorni passati, le stelle saranno più generose. Avrete modo di guardarvi intorno e di trovare le risorse migliori per mettere fine a questo difficile momento. Le previsioni astrologiche vi consigliano di fare affidamento sulle persone care. Anche se non potranno fare nulla di concreto per aiutarvi, la loro compagnia apparirà determinante. Per quanto riguarda il lavoro, con il giusto approccio, potrete accedere a opportunità di grande prestigio.

Voto 8.

Oroscopo del 28 luglio:i segni zodiacali al centro della classifica

Toro: questa giornata sarà accompagnata da uno spiccato romanticismo. I vostri sentimenti combaceranno perfettamente con quelli del partner. Vivrete un viaggio inaspettato, dove il cuore avrà la meglio. Il futuro non vi apparirà più così terrificante, ma saprete di dover imparare ad esprimere con più sicurezza le vostre emozioni. Alcune situazioni potrebbero farvi vacillare, però, fortunatamente, riuscirete a ritrovare il controllo di voi stessi. Non amerete le sorprese. Voto 7.5.

Capricorno: sarete pronti ad accogliere il cambiamento nella vostra vita. Avrete voglia di vivere nuove esperienze in ambito sentimentale e di dare una possibilità a persone che, fino ad ora, non avevate mai preso in considerazione.

Non andrete alla ricerca dell'affinità caratteriale, ma del feeling emozionale. Questa scelta vi condurrà su un sentiero inaspettato e ricco di opportunità. La famiglia, però, potrebbe non prendere molto bene la vostra decisione. Voto 7.

Gemelli: il clima in famiglia diventerà sempre più burrascoso. Avrete la sensazione di non essere ascoltati e di non poter raccontare tutta la verità. Cercherete di non dare peso a queste sensazioni, però, prima o poi, dovrete affrontarle. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non rimandare troppo a lungo. Un approccio pacifico, ma deciso, potrebbe essere la migliore soluzione. Il dialogo costituirà un'arma imprescindibile per la realizzazione dell'obiettivo.

Voto 6.5.

Vergine: le decisioni che prenderete potrebbero creare dei contrasti tra voi e le persone care. Non sarà facile accettare determinate situazioni, soprattutto se dipenderanno da diversi punti di vista. Cercherete di dare vita a un ambiente interpersonale sereno e privo di attriti, ma i vostri sforzi non produrranno il risultato desiderato. Dovrete attendere ancora un po' di tempo affinché le recenti questioni vengano metabolizzate. L'amore, al momento, non sarà una delle vostre priorità. Voto 6.

Previsioni zodiacali e voti del 28 luglio: gli ultimi posti della classifica

Acquario: cercherete di imporre il vostro punto di vista con un'insolita determinazione. Questo comporterà un allontanamento da parte della vostra famiglia.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a essere un po' più accomodanti, anche nelle situazioni che non condividerete. Potrebbe essere il momento giusto per distrarvi con un po' di sano shopping. Gli amici e il partner saranno davvero desiderosi di unirsi a voi. Voto 5.5.

Ariete: anche se il lavoro andrà a gonfie vele, non si potrà dire lo stesso dell'amore. Sentirete il bisogno di prendere una piccola pausa dal partner perché vi renderete conto di non poter più continuare in questo modo. Questo aumenterà di gran lunga la vostra produttività, ma non sarà sufficiente per accrescere il livello di autostima. Dovrete dare vita a un programma ben strutturato, che vi consenta di essere più consapevoli del contesto circostante.

Voto 5.

Pesci: la vostra estrema dolcezza vi costringerà a scontrarvi con le difficoltà quotidiane. Purtroppo, rimarrete molto delusi dall'atteggiamento di alcune persone. Questo vi spingerà a rivalutare i vostri rapporti di amicizia. Un tuffo nel passato potrebbe essere d'aiuto, ma questo non vuol dire non sarà indolore. Dovrete essere pronti a fare appello alla vostra forza interiore. Solo così potrete ritrovare l'equilibrio perduto. La famiglia non vi lascerà mai soli. Voto 4.5.

Leone: sarà una giornata piuttosto sfortunata. Non vi sentirete a vostro agio con le persone care e lo scorrere degli eventi presenterà numerosi imprevisti. Oltre a lottare contro qualche piccolo problema di salute, dovrete anche gestire una profonda crisi emotiva. La scrittura di un diario o la scelta di un nuovo sport potrebbero esservi di grande conforto. Cupido, per ora, rimarrà del tutto indifferente davanti alle vostre richieste. Voto 4.