L'Oroscopo di domani è pronto a svelare l'andamento della giornata di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 7 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. L'estate avanza e si fa pienamente operativa. In spiaggia si rincorrono già sogni e desideri d'amore e, tra un tuffo in acqua e una passeggiata sulla sabbia, qualcuno pensa già a qualcosa da fare per il prossimo weekend. L'Astrologia è anch'essa pronta a fare la sua parte indicando i segni migliori del giorno e quelli invece che dovranno aspettare il prossimo turno. Curiosi di scoprire qualcosa di più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 7 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 7 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 7 luglio, visto che forse non avrete tanti impegni, invita a cogliere l'occasione per fare un po' di ordine nella vostra vita, sia a livello materiale e sentimentale. Fatevi un esame di coscienza e provate a capire se avete commesso qualche errore o avete avuto qualche mancanza nei confronti del partner, così da rimediare ad eventuali errori commessi. Se non riuscite a trovare una via di fuga, provate a parlarne con calma, perché la soluzione spesso è più semplice di quanto si possa pensare.

Single, cosa vi impedisce di instaurare un buon rapporto amoroso? Questa è la classica domanda "da un milione di dollari". Difficile rispondere: potreste alzare gli occhi al cielo e prendervela con le amiche stelle... Intanto, cercate di non ricadere nello sconforto che ha caratterizzato il recente passato. L'invito è rivolto soprattutto a quelli particolarmente presi a rimuginare sui propri errori.

Nel lavoro, se i vostri progetti tardano a decollare, non siate impazienti. State costruendo le basi al successo futuro, quindi si inizia dalle fondamenta.

Toro: ★★★★. In campo sentimentale le stelle vi renderanno calmi, sereni, senza preoccupazioni se non, addirittura, senza il bisogno di compiere grandi imprese. Vi accontenterete di quello che la vita vi regalerà, il che non è affatto poco!

Questo giovedì scorrerà in maniera sufficientemente piacevole, grazie al Sole. Vi sentirete sereni, pronti a trascorrere una giornata tranquilla, seppur di routine. Ci saranno diversi stimoli che vi spingeranno ad agire, ma la cosa più importante è la sensazione di benessere che vi presto vi pervaderà appieno. Fate forza sulla persona amata: avere vicino qualcuno che vi ama per così come siete è un qualcosa di irrinunciabile. Single, sarà un momento molto favorevole se dovete viaggiare per lavoro o anche semplicemente per turismo. Organizzate le vostre vacanze se non l'aveste ancora fatto: in questo periodo per chi è solo c'è la possibilità di veder irrompere nella propria vita un nuovo amore.

Nel lavoro, le stelle vi porteranno fortuna ridando sprint ai vostri obiettivi. In alcuni casi l'invito è di non scoprire le carte vincenti, ma allargare il proprio raggio d'azione.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata favolosa: Venere, nel segno, sarà in trigono con Luna e Saturno. In amore, complimenti! A questo giro il vostro segno è quello più gettonato dello zodiaco. Le stelle infatti vi regaleranno tanta gioia e serenità. Intensi e vivaci colori dipingeranno la vostra storia d'amore, mentre il Sole vi infonderà nuova gioia di vivere, ottimismo e voglia di rinnovarsi dentro e fuori. E sotto un cielo di un azzurro terso, risplenderete di calore umano, e con questo illuminerete anche chi vi è accanto.

Single, per amore o per fini pratici introdurrete nuove conoscenze o approfondirete quelle appena fatte, così da allargare i vostri orizzonti affettivi. Per molti si profila una bella serata, tra feste e spettacoli di piazza ai quali facevate la ronda già da un po'. Nel lavoro, sarete iperattivi e porterete a termine quantità incredibili di impegni. Potrete inoltre osare di proporre alcuni cambiamenti strutturali, ottenendo un consenso unanime.

Oroscopo di giovedì 7 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Giovedì decisamente vincente, pregno di positività e anche di un pizzico di fortuna, il che non guasta. Per i sentimenti, questo giorno per voi sarà strepitoso perché vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti in una relazione perfetta.

Se foste in cerca dell'anima gemella, il vostro cuore batterà più forte che mai in presenza di una bella persona. Non avrete alcun freno, paura o titubanza e vivrete la giornata leggeri come una piuma. Riceverete, se in coppia, dei chiari segnali che la relazione che state vivendo si evolve e cambia in positivo, e ne sarete entusiasti. Le stelle non seguono né il nostro calendario, né il nostro fuso orario, per questo vi diciamo che presto avrete ottime probabilità di mettere in pratica quei progetti che vi premono. Momenti di puro divertimento renderanno l'aria frizzante; avete la capacità di buttarvi dietro le cose che non vanno prendendo la vita come viene. Nel lavoro, aspettatevi molte soddisfazioni personali, successo, gratificazioni.

L'entusiasmo e la determinazione che metterete in ciò che farete saranno la chiave magica per il successo.

Leone: ★★★★. Serenità, routine e tanta calma, sono queste le qualità che la giornata potrebbe regalare. In amore, Venere renderà piacevole questo periodo, caratterizzato da piccole gioie da condividere con il partner. Non avrete bisogno di vivere delle emozioni straordinarie, ma sarete piuttosto calmi, riflessivi e soprattutto bisognosi di relax. Diciamo che potrebbe essere la giornata giusta per prendere delle decisioni importanti per la vostra relazione e, se aveste voglia di proporre qualcosa di più, è il momento giusto per farlo! Single, giorno piacevole soprattutto per le amicizie.

Se siete già in viaggio o in procinto di partire, preparatevi a nuovi incontri, alcuni si riveleranno interessanti e divertenti. Si prevedono colpi di scena improvvisi: nulla vi impedirà di dare fuoco alle polveri e di godervi una situazione astrale decisamente stuzzicante. Nel lavoro, sarà una giornata buona, sarete di buonumore e trasmetterete la vostra positività anche ai colleghi. Irradierete fiducia e tanta positività.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 7 luglio, indica che in campo sentimentale c'è qualcosa che vi turba, ma non riuscite a parlarne con il partner. È giunto il momento di sfogarsi e di provare a risolvere la situazione. Nessuno si aspetta da voi un colpo di scena, ma per il vostro bene, dovete affrontare e sciogliere quei problemi che più vi assillano, prima che sia troppo tardi.

In alcuni casi faticherete a mantenere i nervi saldi e non riuscirete a farvi capire. Comunicare con la persona amata diventerà un'impresa. Lasciate perdere se non fosse il caso, finireste solo per peggiorare le cose! Single, non tutto funzionerà secondo i vostri desideri, quindi armatevi di pazienza, soprattutto se l'umore si colorasse di grigio o se la forma fisica lasciasse a desiderare. Se poi un programma della giornata subisse una variazione all'ultimo momento, senz'altro vi manderà fuori dai gangheri: calma! Nel lavoro, con la mattinata movimentata dalle stelle pronte a collocare lungo la strada trappole di ogni tipo, fate attenzione.

