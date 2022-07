Il mese di luglio entra nel vivo e porta con se nuovi cambiamenti per tutti i segni. In particolare leggiamo l'Oroscopo della settimana con le previsioni del 4 luglio 2022. Di seguito le indicazioni dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata che vi vede maggiormente irritabili, alcune persone sono contro di voi. Nel lavoro, se è una situazione non si risolve a vostro favore inutile perderci troppo tempo.

Toro: per i sentimenti c'è bisogno di maggiore attenzione al momento, i single del segno comunque potranno vivere incontri speciali. Nel lavoro Saturno in opposizione non vi permette di agire come vorreste.

Gemelli: a livello sentimentale potreste dire basta a una relazione se non vi interessa più. Nel lavoro, se dovete parlare agite adesso, non aspettate troppo.

Cancro: in amore le emozioni non mancheranno in questa giornata. La settimana inizia in modo interessante. A livello lavorativo avrete la possibilità di vivere qualcosa in più.

Leone: a livello amoroso le stelle sono dalla vostra parte e a breve anche Venere aiuterà il segno. Al momento vi sentite meglio. Nel lavoro ci sono stati dei cambiamenti di recente, ma qualcosa di nuovo arriverà ancora.

Vergine: a livello sentimentale, nonostante un periodo che porta maggiori polemiche non mancano le novità. Attenzione solo a dei momenti di nervosismo.

Nel lavoro ci sono delle situazioni da affrontare.

Previsioni e oroscopo 4 luglio 2022: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Venere è in opposizione, dei momenti di serenità potrebbero mancare. A livello lavorativo possibili ritardi, qualcosa potrebbe saltare.

Scorpione: in amore avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più, cercate un compromesso.

Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere qualcosa di interessante.

Sagittario: a livello sentimentale non mancherà qualche piccola discussione, piccole tensioni comunque da evitare. Nel lavoro non mancano le opportunità, in particolare se c'è da far partire qualcosa di nuovo.

Capricorno: in amore, se siete single da tempo ora avrete nuove opportunità.

Inoltre le coppie di lunga data potranno progettare qualcosa di bello. Periodo che è dalla vostra parte. Nel lavoro spese da tenere sotto controllo, giornata comunque di recupero.

Acquario: a livello amoroso momento importante, in particolare se volete vivere nuove amicizie. Nel lavoro non tutto al momento vi convince, ma state comunque facendo passi avanti.

Pesci: in amore provocazioni da tenere sotto controllo, se qualcuno è contro di voi non prendetevela. Nel lavoro situazione che comporta difficoltà, polemiche da non sottovalutare.