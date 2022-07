L'oroscopo di mercoledì 6 luglio ha in serbo sorprese speciali. Le previsioni astrologiche descrivono una giornata entusiasmante e ricca di novità. I pianeti, con i loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi sarà carico di energia e chi avrà bisogno di un po' di riposo.

Nel dettaglio Pesci, Gemelli e Capricorno si collocheranno ai primi posti della classifica, mentre Scorpione, Leone e Acquario li seguiranno a ruota. Bilancia, Toro e Sagittario crederanno nel prossimo, al contrario di Cancro, Ariete e Vergine che si chiuderanno in loro stessi.

Ecco tutte le caratteristiche dell'oroscopo del 6 luglio con voti e conseguente classifica.

Previsioni astrologiche di mercoledì 6 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete bisogno di trascorrere un po' di tempo con voi stessi. La paura di non riuscire a dare il massimo vi spingerà a isolarvi e a concentrarvi solo sulle vostre necessità. Sarete nervosi e poco collaborativi. Il partner proverà una certa preoccupazione nei confronti del vostro atteggiamento. Anche la famiglia si porrà delle domande. Voto 4.5.

Toro: la vostra vita sentimentale sarà caratterizzata da alti e bassi. Proverete amore per il partner, ma alcune incomprensioni tenderanno a mettervi i bastoni tra le ruote. Nonostante questo, cercherete di vedere sempre il bello nel prossimo.

Proverete a dare una seconda chance alla persona amata, sperando di non dovervi ricredere. Voto 6.

Gemelli: questa giornata sarà molto positiva. Fin dalle prime ore vi renderete conto di poter fare molte cose. Il lavoro vi offrirà tante occasioni preziose. Non stenterete a cogliere le opportunità a vostra disposizione. Anche se il legame con i colleghi presenterà delle piccole difficoltà, quello con il capo sarà saldo e motivante.

Con il partner la situazione andrà a gonfie vele. Voto 9.

Cancro: farete fatica a socializzare con gli altri. Sarete carichi di buone intenzioni, ma la timidezza rappresenterà un ostacolo. Inoltre entrerete a far parte di contesti poco adatti a voi. Potrebbe essere il momento giusto per introdurre un cambiamento, l'importante sarà agire per gradi, senza voler ottenere tutto nel minor tempo possibile.

Voto 5.

Oroscopo e classifica del 6 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete travolti da una determinazione del tutto nuovo. Vi renderete conto di poter fare molto di più. Pianificherete una tabella di marcia molto serrata, in modo da poter rispettare tutte le scadenze. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non stressarvi troppo. La mancanza di riposo, infatti potrebbe avere degli effetti negativi sul vostro umore. Voto 7.5.

Vergine: non sarete disposti a interagire con gli altri. Ultimamente, infatti, i vostri rapporti interpersonali hanno lasciato un po' a desiderare. Preferirete non mettervi in gioco e attendere, in disparte, la prossima occasione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di abbandonare i vostri progetti: riuscirete a trovare la giusta strategia per avere successo.

Voto 4.

Bilancia: sarete convinti di poter fare la differenza in questa società. Crederete nelle persone e riporrete in loro tutta la vostra fiducia. Sarete disposti a perdonare i vostri amici, anche davanti a determinati torti. Purtroppo le delusioni saranno dietro l'angolo. Sarà importante non buttarvi giù e rimanere sempre fedeli ai valori che vorrete trasmettere. Voto 6.5.

Scorpione: proverete dei sentimenti molto intensi verso la persona amata. Sentirete il bisogno di compiere la prima mossa, ma sarete ancora un po' incerti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non avere fretta. Prima di agire sarà necessario avere bene a mente la possibile reazione del vostro interlocutore. La giornata lavorativa vi stupirà.

Voto 8.

Previsioni zodiacali e voti del 6 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarete disposti a chiudere la porta in faccia alle persone che vi saranno attorno. Nonostante i consigli dei vostri amici, deciderete di fidarvi di qualcuno in particolare. Le previsioni astrologiche del giorno vi suggeriscono di fare molta attenzione a quello che direte: non tutti, infatti, saranno in grado di mantenere un segreto importante. Voto 5.5.

Capricorno: proverete sentimenti positivi verso le persone care. Non vedrete l'ora di potervi ritagliare un po' di tempo per trascorrere momenti preziosi in loro compagnia. Vi piacerà intraprendere avventure mozzafiato e proporre sempre qualcosa di nuovo. Preferirete non rintanarvi nella sicurezza della routine quotidiana.

Voto 8.5.

Acquario: seppur con qualche piccola indecisione, riuscirete ad avere una buona performance sul posto di lavoro. Dimostrerete di essere in grado di prendervi le vostre responsabilità. Anche se non sarete degli ottimi pianificatori, rispetterete le scadenze prefissate. Non tutti, però, saranno gentili nei vostri confronti. Ci sarà chi si mostrerà eccessivamente invidioso. Voto 7.

Pesci: non potrete fare a meno di essere generosi con il prossimo. Vi dimostrerete amici sinceri e leali. Farete di tutto per costruire un contesto armonico e ricco di possibilità. Adorerete mettervi in gioco, ma non a scapito della vostra serenità. Preferirete migliorare lentamente e in modo lineare, in modo da potervi godere tutto il percorso. Voto 9.5.