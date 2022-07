Nuove previsioni e nuovi cambiamenti astrologici sono in arrivo per tutti i segni zodiacali in vista della giornata del 20 luglio 2022.

Di seguito approfondiamo le novità astrologiche della giornata per i 12 segni relativamente all'amore e al lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in questa giornata ci saranno diverse cose da fare, ma nel complesso gli incontri saranno favoriti. Nel lavoro sfruttate questo momento per ottenere di più.

Toro: per i sentimenti le emozioni non sono da sottovalutare e gli incontri saranno emozionanti. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte e il cielo aiuta.

Con Marte nel segno c'è uno stato di maggiore energia.

Gemelli: a livello sentimentale questo è un momento importante grazie al cielo positivo e gli incontri saranno interessanti. Dovete essere soltanto più sicuri di voi. Nel lavoro le stelle sono interessanti dopo un momento di calo, c'è un buon recupero.

Cancro: in amore la giornata potrebbe portare maggiore stress, ma il pomeriggio andrà meglio. A livello lavorativo un cambiamento è possibile, c'è voglia al momento di risolvere una questione che va avanti da un po'.

Leone: a livello sentimentale la situazione astrologica aiuta, sapete voi quello che c'è da fare al momento. Nel lavoro non mancano novità, attenzione solo a qualcosa in più da organizzare.

Vergine: in amore evitate di essere arrabbiati in questa giornata, anche se vi sentite poco bene non dovete azzardare. Nel lavoro alcune persone attorno a voi potrebbero farvi perdere la pazienza.

Previsioni e oroscopo del 20 luglio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore le prossime giornate sono della vostra parte, c'è uno stato di maggiore ottimismo al momento.

Nel lavoro alcuni atteggiamenti potrebbero farvi innervosire.

Scorpione: per i sentimenti la situazione astrologica è convincente, se ci sono delle richieste da fare agite adesso. Nel lavoro questo momento vi vede premiati, avrete la possibilità finalmente di ripartire.

Sagittario: a livello amoroso con la Luna favorevole avrete la possibilità di fare di più.

Ci sono maggiori certezze. Nel lavoro state cercando di liberarvi di un peso, sono possibili alcune novità.

Capricorno: per i sentimenti le cose non andranno come vorreste in questa giornata, ci sono maggiori complessità. Nel lavoro è meglio evitare lo stress eccessivo.

Acquario: in amore è una giornata interessante, agite in modo deciso nella vita di coppia. Nel lavoro alcuni sono alla ricerca di qualche novità, avrete la possibilità di ottenere di più da questa giornata.

Pesci: in amore se c'è qualcosa da dire parlate ora con la persona amata e forse potrete ottenere le risposte che cercavate. Nel lavoro se c'è stato un problema passato ora si può ripartire, il prossimo weekend sarà dalla vostra parte.