Giro di boa dell'ultima settimana del mese di luglio 2022. Siamo arrivati alla giornata di giovedì 28 luglio. Di seguito le previsioni astrologiche e l'Oroscopo per tutti i segni dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore si sta per concludere con una piccola verifica quest'ultima parte del mese, per questo motivo potrebbero non mancare i dubbi. Nel lavoro evitate di perdere le speranze visto che qualcosa arriverà.

Toro: per i sentimenti potrebbe arrivare una discussione in questa giornata, questo perché potreste essere contro qualcuno. Nel lavoro meglio controllare le reazioni che arrivano a determinate notizie.

Gemelli: a livello sentimentale fine settimana che vede la Luna nel segno, avrete la possibilità di superare al meglio tutte le tensioni nate di recente. Nel lavoro gli accordi possono essere programmati con più tranquillità.

Cancro: in amore giornata interessante e a breve Venere sarà nel segno. Al momento siete più forti. A livello lavorativo arrivano ora novità e cambiamenti.

Leone: per i sentimenti Luna nel segno, avrete la possibilità di farvi valere in questo momento. Nel lavoro periodo che permette di fare delle scelte importanti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore il mese che si concluderà in modo interessante, gli incontri saranno favoriti per i single. Nel lavoro cielo che porta maggiore successo.

Previsioni e oroscopo del 28 luglio 2022: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti il mese si conclude in maniera interessante, supererete degli stati di disagio vissuti nelle ultime ore. A livello lavorativo più ci si avvicina al nuovo mese e più arrivano successi.

Scorpione: a livello amoroso c'è un buon recupero in questa fase, in particolare le coppie che vogliono organizzare qualcosa di importante potrebbe agire.

Nel lavoro c'è una buona capacità comunicativa.

Sagittario: per i sentimenti Luna che è dalla vostra parte e aiuta i nuovi incontri. Ritrovate uno stato di maggiore fiducia. Nel lavoro conferme che arrivano dopo momenti no.

Capricorno: a livello amoroso avrete la necessità di riconciliare un rapporto. Ci sono state troppe provocazioni di recente.

Nel lavoro gli sforzi saranno finalmente ripagati.

Acquario: per i risentimenti giornata che vede la Luna in buon aspetto, sarà solo importante non perdere tempo per i progetti di coppia. Nel lavoro meglio lasciarsi scivolare le cose addosso e rimandare tutto ai prossimi giorni.

Pesci: in amore se dovete parlare con la persona amata agite adesso. Evitate solo di esagerare con le decisioni difficili. Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.