L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 luglio 2022. In arrivo la giornata conclusiva della settimana lavorativa: chissà come saranno le stelle in amore e nel lavoro? In questo contesto, lo ricordiamo, occhi e attenzione risultano puntati in esclusiva sulla sestina relativa a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Andiamo dunque a scoprire insieme come andrà il periodo cominciando con il togliere il velo alle stelline nonché all'Oroscopo del giorno 29 luglio segno per segno.

Previsioni zodiacali del 29 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Gli astri annunciano un venerdì certamente fortunato. Grazie alla Luna in trigono a Giove, il periodo porterà senz'altro novità positive. E, se anche non vi sentiste proprio in gran forma, tranquilli, sappiate che già da adesso potete ben sperare in risvolti positivi. Un pizzico di fortuna vi aiuterà nel lavoro: darete il meglio di voi, soprattutto in quelle situazioni in cui potrete dar libero sfogno alla vostra acuta sensibilità psicologica. In amore, forse la passione si è un po’ spenta nell'ultimo periodo, per questo bisognerebbe approfittare della giornata positiva per rimettere un po' le cose a posto. la fiammella della passione è in via di affievolimento?

Calma, ci penserà la Luna a riaccenderla nuovamente, forse non proprio come era un tempo ma senza meno molto più piacevole dell'ultimo periodo. Preparatevi per una serata appassionata e intrigante.

Scorpione: ★★★. Probabili impegni di un certo livello potrebbero arrivare proprio questo venerdì. Prendete ogni cosa con serietà e concentrazione, anche perché, visto il periodo sottotono, qualcosa potenzialmente potrebbe andare fuori controllo.

Eliminate sin da subito l'eventuale pigrizia che alberga nella vostra mente e attivatevi per portare a termine le vostre faccende, almeno quelle più urgenti. Se non sarete abbastanza dinamici ed attivi, potreste farvi soffiare un buon affare da sotto il naso. Nel lavoro poi, vi sono alcune urgenti scadenze da prendere in seria considerazione: bussano a più riprese alla vostra porta ma voi come al solito posponete.

Dovete far fronte anche ad una mancanza di tempo, il che non permetterà certo titubanze di nessun tipo. In amore invece, un consiglio: non nascondete le vostre emozioni dietro la solita maschera di convenienza. Se state meditando per una telefonata ricevuta a sorpresa, ebbene ammettetelo, sotto sotto vi procura un sottile piacere...

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 29 luglio predice un venerdì alquanto impegnativo da portare a discreta fine. La vostra vita ultimamente potrebbe essere stata un attimo scossa da un evento o da una notizia che riguarda il vostro lavoro o la vita privata. Seppur difficile da elaborare, sappiate che qualsiasi cosa fosse realmente accaduta non ha minimamente minato il vostro futuro; quindi sarebbe davvero riduttivo pensare che siete di fronte ad una crisi esistenziale.

Tutto dipenderà da voi e dal vostro modo di reagire nei prossimi giorni. Nessuno è nato impavido, voi potete certamente imparare ad essere meno ansiosi sforzandovi di guardare al futuro con un pizzico di fiducia in più. In generale comunque sia ci saranno delle priorità da dare alle situazioni che state vivendo. Affrontatele con grande dignità: presto dovrete essere più incisivi e prendere delle decisioni. Un nuovo vento a breve porterà un po' di serenità nella vostra vita sentimentale nonché professionale.

Oroscopo e stelle del 29 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Questa è una buona giornata per fare delle pulizie soprattutto tra le vostre conoscenze. Suggerite delicatamente e con massima raffinatezza a tutti coloro che non potete più sopportare che potrebbero prendersi una piccola pausa da voi.

Magari, pur senza sembrare troppo diretti, sicuramente dovreste parlare chiaro in modo tale che chi deve capire, capisca regolandosi di conseguenza. In questo momento, poi, visto l'andazzo generale, potreste essere davvero sensibili emozionalmente. Questo stato di fatto senza ombra di dubbio costituirà un pericolo per il rapporto lavorativo: qualcuno potrebbe avere delle remore a lasciarvi gestire dei progetti vedendovi troppo poco flessibili, influenzabili o spaventati. L'amore coniugale potrebbero risentire di un certo stato di tensione, con piccole punte di malcontento ed essere vittima di qualche sgradevole colpo di testa. Non lasciatevi avvelenare l'animo dalla gelosia...

Acquario: 'top del giorno'.

Vi aspetta una giornata ricca di soddisfazioni e di occasioni brillanti. Ormai il weekend è alle porte: organizzatelo come meglio preferite dando spazio anche ai desideri di chi avete nel cuore. In famiglia sarete sereni e collaborativi, a tutto vantaggio di un’atmosfera piacevole e con buona pace di tutti. Finirete in bellezza soprattutto la settimana lavorativa, grazie all'ottimo rapporto stabilitosi con colleghi e superiori. L'umore sarà ineccepibile, tale da permettervi di giocare la vostra carta vincente (ammesso che l'abbiate pronta da qualche parte). In amore giornata in cui vivrete una sorta di esaltazione spirituale e allo stesso tempo altamente sensuale, di quelle da segnare sul calendario tanto per intenderci.

Cosa volete di più dalla vita? Qualcuno a ragione potrebbe rispondere: la salute. In questo caso, dal punto di vista fisico sentirete addosso un'ottima energia. La vostra carica vitale vi consentirà di conquistare senza sforzo ciò che più vi preme.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 29 luglio, prevede un buon periodo. Diciamo che, in generale, tutto o quasi scivolerà sui binari di sempre, senza sorprese e senza imprevisti. Insomma, la solita giornata intrisa di normalissima routine e tanta - forse troppa - buona normalità. Tenderete in qualche caso a incupirvi e forse ad impigrirvi più del dovuto: provate a reagire. Concordate un incontro con una persona amica, che sia però affidabile e di spessore con la quale potersi confidare sinceramente.

Nel lavoro sarebbe bene mantenere la concentrazione alta, anche se in questo periodo spesso vi risulta davvero non facile farlo, se non addirittura molto faticoso. La posta in gioco spesso è troppo alta e questo vi impone di non poter assolutamente sbagliare. In amore poi, forse è il caso che vi decidiate a salpare verso più rassicuranti lidi. Non v’intestardite su storie che, lo sapete, non hanno futuro concreto ma sono solo fuoco di paglia: non sprecate il vostro tempo, passate oltre, ok?