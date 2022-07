Nella settimana dall'1 al 7 agosto troveremo sul piano astrale Mercurio spostarsi dal domicilio del Leone (dove risiede il Sole) al segno della Vergine, mentre Giove stazionerà nell'orbita dell'Ariete. Saturno, intanto, continuerà la sosta in Acquario, così come Plutone protrarrà il moto in Capricorno e Nettuno permarrà nel segno dei Pesci. Urano, Marte e il Nodo Nord, in ultimo, resteranno stabili in Toro come Venere proseguirà l'orbita in Cancro, nel frattempo la Luna viaggerà dal segno della Vergine al Sagittario.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Ariete, meno roseo per Pesci e Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: creativi. Mettere in atto le idee innovative spuntate come funghi nelle menti native dal Novilunio nel segno del 28 luglio sarà, con ogni probabilità, un esercizio semplice nonché creativo per il segno del Leone nella prima parte della settimana. Da venerdì in poi, invece, i felini cominceranno presumibilmente a scorgere qualche dettaglio da mettere a punto e inizieranno la loro opera di ottimizzazione professionale.

2° posto Toro: energie top. Le attività in programma in casa Toro durante il periodo in questione saranno molteplici ma i nativi non si tireranno affatto indietro, premendo sul pedale dell'acceleratore grazie allo stracolmo bottino energetico del quale beneficeranno.

Nel weekend, inoltre, la seconda decade potrebbe anche concedersi una breve gita fuori porta che profumerà di coccole e romanticherie.

3° posto Ariete: passionali. Eccezion fatta per la routinaria giornata del 7 agosto, questa settimana estiva parrà far emergere in maniera prorompente la spinta passionale dei nati Ariete, soprattutto per coloro della prima decade che hanno vissuto qualche alto e basso in coppia negli ultimi giorni.

I mezzani

4° posto Sagittario: armonia dimensionale. Dopo aver cercato invano di rimettere in discussione le recenti scelte esistenziali, i nati sotto il segno del Sagittario potrebbero finalmente, dall'ora di pranzo di lunedì sino a giovedì sera, accettare il loro attuale posto nel mondo e, come piacevole conseguenza, iniziare a rasserenarsi in tal senso.

La Luna nel segno in onda domenica, inoltre, spingerà probabilmente gli arcieri a dimostrarsi più affettuosi che mai con la prole e coi nipotini.

5° posto Gemelli: mercoledì e giovedì top. Le giornate da segnare sul calendario per i nati Gemelli saranno quelle del 3 e 4 agosto, quando il segno d'Aria troverà le parole giuste per convincere il partner a perdonarlo o, se single, fare un'ottima impressione su una ghiotta 'preda' affettiva. Sabato e domenica, però, le azioni dovranno corrispondere ai discorsi fatti mercoledì e giovedì se non vorranno correre il rischio di tornare al punto di partenza.

6° posto Bilancia: punti cardine. In mezzo a un trambusto astrale troppo rigido per i loro gusti, i nati Bilancia avranno buone possibilità di mettersi alla ricerca di alcuni punti fermi nel mondo professionale, come una figura di riferimento, così da mantenersi liberi di agire con la consapevolezza di poter eventualmente contare su un appiglio.

7° posto Scorpione: fragili. La corazza emotiva del quale solitamente son corredati i nati Scorpione sembrerà sgretolarsi in men che non si dica dalla serata di mercoledì sino a domenica, periodo nel quale il segno Fisso diverrà fragile e desideroso di sostegno morale. La spalla per consolarsi la troveranno, con ogni probabilità, nell'amato bene o in un'amica storica nei giorni nel 5 e 6 agosto.

8° posto Cancro: il peso degli anni. A prescindere dall'età anagrafica, nei giorni centrali della settimana inaugurale di agosto i nati Cancro potrebbero avvertire la sgradevole sensazione del tempo che avanza in rapporto a eventuali acciacchi corporei. Sarà probabilmente così che i primi capelli bianchi, la cellulite o qualche chilo di troppo diverranno i nemici giurati del primo segno d'Acqua.

9° posto Capricorno: amore sottotono. Considerando l'importanza che rivestirà il mondo lavorativo per i nati Capricorno in questi sette giorni, perlopiù a causa dello Stellium nel loro Elemento, il segno Cardinale metterà, c'è da scommetterci, le faccende affettive in secondo piano. Se da un lato la famiglia d'origine e le amiche fidate non gliene faranno un cruccio, dall'altro lato la dolce metà non farà altro che sottolineare tale manchevolezza.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: spossati. Dal lunedì al giovedì e soprattutto domenica saranno presumibilmente giornate dove i nati Pesci dovranno fare i conti con poche energie e una misera voglia di rimboccarsi le maniche, accidia che sarà particolarmente evidente tra le mura domestiche.

Venerdì e sabato, invece, le forze dalle quali potranno attingere saranno lievemente migliori e, sfruttando ciò, farebbero meglio a recuperare il terreno perduto.

11° posto Acquario: capro espiatorio. Il tallone d'Achille di casa Acquario, specialmente dal lunedì al sabato, avrà ottime chance di essere l'enorme difficoltà ad assumersi le proprie responsabilità, scivolando nel tunnel di inventarsi un capro espiatorio per ogni fallimento pregresso. Il 7 luglio, però, il quarto segno Fisso avrà tempo e modo di tornare sui propri passi e accorgersi finalmente degli errori commessi, così da evitare di ripeterli in futuro.

12° posto Vergine: stress. Il grado di ansia e preoccupazioni dei nati Vergine, nel corso di questa settimana d'estate, sembrerà alzarsi vertiginosamente, tanto da correre il rischio di far insorgere l'indesiderato stress. Per ovviare a ciò, il segno Mobile dovrebbe evitare di rispondere alle provocazioni e procrastinare le attività meno urgenti.