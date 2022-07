L'oroscopo della settimana dall'1 al 7 agosto 2022 è pronto a evidenziare come andranno i prossimi sette giorni. In evidenza la prima settimana del mese di agosto con le vacanze in primissimo piano per moltissimi di noi. Curiosi di conoscere i voti in pagella e relative previsioni astrologiche per i segni della seconda sestina zodiacale? Bene, andiamo pure a dare a Cesare quel che di Cesare partendo immediatamente a dettagliare in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo da lunedì a domenica e, nel mentre, svelare l'attesissima classifica a stelline attribuita ai singoli giorni della settimana.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Se negli ultimi tempi per qualcuno di voi tutto fosse risultato piuttosto faticoso, dalla prossima settimana sentirete scorrere nelle vene una grande e nuova energia. Sicuramente avrete anche una gran voglia di allargare gli attuali orizzonti, in ogni senso... La vita sociale procederà nel migliore dei modi, saprete circondarvi di persone davvero interessanti e in linea con il vostro modo di pensare. Per quanto riguarda l’amore, potrebbe essere in arrivo un cambiamento molto importante proprio a inizio settimana: il periodo infatti ha in previsioni l'ingresso della Luna nel segno il giorno 2 agosto. Presto arriverà una notizia davvero positiva in merito a qualcosa o qualcuno di vostro interesse: state pronti!

La classifica a stelline di vostra competenza:

Top del giorno martedì 2 agosto (Luna nel segno);

martedì 2 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 1, mercoledì 3, giovedì 4;

★★★★ venerdì 5 agosto;

★★★ sabato 6 agosto;

★★ domenica 7 agosto 2022.

♏ Scorpione: voto 9. Si stanno per aprire anche per voi dello Scorpione nuovi meravigliosi orizzonti, sotto forma di incontri con persone interessanti o proposte da non rifiutare.

È il settore lavorativo quello più movimentato: cercate di tenere alta l’attenzione e di non lasciarsi sfuggire alcuna chance per migliorare la propria condizione. Per quanto riguarda la vita privata, nella fattispecie relativa all'aspetto sentimentale, se siete single di certo sarà davvero impossibile frenare la ritrovata voglia di conquistare cuori.

La Luna si schiererà al vostro fianco giovedì: dovete cercare di non mordere il freno, altrimenti rischiate di pregiudicare qualsiasi obbiettivo. Allo stesso tempo, non esagerate con la vostra diffidenza e relative paranoie: siate più aperti al dialogo.

La scaletta con le stelle giorno per giorno:

Top del giorno giovedì 4 agosto (Luna nel segno);

giovedì 4 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 5, sabato 6, domenica 7;

★★★★ martedì 2, mercoledì 3;

★★★ lunedì 1° agosto 2022.

♐ Sagittario: voto 10. La settimana comincia in punta di piedi per poi rivelarsi in piena armonia con quanto da voi desiderato. L'arrivo della Luna nel settore (sabato) porterà una ventata di novità tutte da vivere alla grande. Avete accanto persone che sanno dare serenità e anche nuovi stimoli, sotto ogni punto di vista.

In amore pertanto è consigliabile seguire l’istinto, senza proiettarsi troppo avanti nel tempo e senza avere il timore di prendere qualche fregatura. Gli ultimi giorni sono stati pesanti soprattutto da un punto di vista psicologico, ma per fortuna da questo inizio agosto tutto andrà meglio. Per quanto riguarda il lavoro, una vicenda può rivelarsi più proficua e positiva, molto più di quanto vi foste aspettati: in ogni situazione un nuovo sole comincia a fare capolino. Cercate di seguire un’alimentazione adeguata al periodo estivo.

La scala stellare della settimana:

Top del giorno sabato 6 agosto (Luna nel segno);

sabato 6 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 2, venerdì 5, domenica 7;

★★★★ lunedì 1, mercoledì 3, giovedì 4.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

In questi sette giorni che si preparano a entrare forse tenderete un po' troppo a perdere la pazienza. Cercate di controllare eventuali sbalzi d'umore cercando di fare un po’ di sana autoanalisi in modo da individuare eventuali errori o passi falsi commessi in precedenza. E poi, correggere il tiro in alcune situazioni d'amore sarebbe utile, se non consigliato: potreste essere un tantino più calorosi con chi sapete, magari dispensando qualche carezza in più avrebbe per voi esiti felici. La Luna in Sagittario sabato 6 agosto renderà l’aria davvero elettrica: potreste ritrovarvi al centro di situazioni amorose davvero appassionanti. Per quanto riguarda gli equilibri sentimentali in generale, esprimerete in modo fin troppo burrascoso il vostro bisogno di calore e attenzione.

Perché non provate con metodi più dolci e maniere più calme? La salute nel frattempo è buona, forse state trascurando un po’ l'aspetto fisico.

La classifica giornaliera:

★★★★★ lunedì 1, sabato 6;

★★★★ martedì 2, venerdì 5, domenica 7;

★★★ mercoledì 3 agosto;

★★ giovedì 4 agosto 2022.

♒ Acquario: voto 6. Comincerete la settimana con l’argento vivo addosso: trovate subito il modo per usarlo al meglio, altrimenti c’è il rischio che possiate sfogarvi in modo non consono alle attese, forse anche facendo qualche danno... Sul fronte lavorativo, mettete pure in conto qualche piccolo imprevisto o fastidio di sorta soprattutto a fine settimana. Non si esclude una discussione con qualcuno che sembrerà voler ostacolare il vostro cammino.

In amore non tirate troppo la corda. Lasciatevi guidare dal vostro istinto, vi porterà a fare la cosa giusta. Se invece doveste trovarvi a fronteggiare qualcosa che non conoscete affatto, affidatevi a una persona fidata e seguite il suo consiglio. L’amore, martedì o mercoledì, vi farà capitare in situazioni divertenti, eccitanti, colorate da quel tipo di passione che vi piace tanto. Datevi da fare!

La classifica da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 2, mercoledì 3;

★★★★ lunedì 1, giovedì 4, domenica 7;

★★★ venerdì 5 agosto;

★★ sabato 6 agosto 2022.

♓ Pesci: voto 6. La prima settimana di agosto sta per arrivare, portando in primo piano la vita amorosa di molti del segno. Soprattutto venerdì e domenica vivrete le relazioni sentimentali con la giusta dose di pepe, un pizzico di intrigo che non guasterà proprio.

Bene in coppia: un grosso "Sì", quello con la "S" maiuscola prenderà il sopravvento regalando tanta armonia, alla faccia delle tensioni vissute in alcuni periodi del mese che sta per chiudere. Le anime solitarie presto potrebbero essere in compagnia, a patto che abbiano voglia di mettersi in gioco fino in fondo. Tuttavia potrebbe esserci qualche motivo di turbamento nel lavoro: il consiglio è quello di defilarsi per qualche giorno, se possibile anche per la settimana intera. Evitate nel limite delle possibilità di prendere decisioni, cercando invece di avere un quadro il più possibile chiaro. Favoriti anche affari e collaborazioni, non si esclude qualche idea risolutiva.

La scaletta con stelline per le giornate di prossimo arrivo: