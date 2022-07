L'Oroscopo di sabato 30 luglio è pronto a svelare tutti i segreti del giorno. Le previsioni zodiacali offrono una panoramica dettagliata degli elementi che caratterizzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei dodici segni. Ci sarà chi avrà occhi solo per il partner e chi si farà ammaliare da sogni irraggiungibili.

In particolare Toro, Scorpione e Vergine saranno al settimo cielo, mentre Ariete, Cancro e Capricorno si apriranno con il prossimo. Leone, Acquario e Bilancia saranno inclini a compiere scelte affrettate, al contrario di Gemelli, Sagittario e Pesci che non sapranno prendere una decisione.

L'oroscopo del 30 luglio è accompagno dai voti e dalla rispettiva classifica.

Previsioni astrologiche di sabato 30 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: riuscirete più a tenervi tutto dentro. Sentirete il bisogno di essere sinceri con gli amici, in modo da poter trovare anche un po' di conforto. Inaspettatamente, la loro reazione sarà molto positiva. Vi sentirete ascoltati e compresi. Questo vi aiuterà a rimettervi in piedi e ad affrontare il resto della giornata con grande entusiasmo. Un po' di shopping non potrà fare altro che migliorare la situazione. Voto 8.

Toro: la ricerca di un potenziale partner inciderà profondamente sulla vostra giornata. Anche se non sarete ancora pronti a prendere una decisione definitiva vi sentirete al settimo cielo.

L'euforia e la gioia vi consentiranno anche di vivere più serenamente le fatiche del lavoro. Il vostro umore sarà così contagioso da attirare nuove conoscenze e molte opportunità. Voto 9.5.

Gemelli: l'assetto astrale non vi favorirà. Vi sembrerà di non poter trovare una via di uscita a determinate situazioni. Interpellerete la famiglia, ma non sarete soddisfatti delle risposte ricevute.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di prendervi del tempo. Solo così potrete fare luce nella vostra vita. Nel frattempo, il lavoro rappresenterà un modo per indirizzare la rabbia in eccesso. Voto 5.

Cancro: potrete fare affidamento su persone molto preziose. Gli amici ridaranno vigore al vostro umore grazie alle loro risate.

Sarete una vera e propria squadra, pronta a tutto pur di non lasciare nessuno indietro. Dal punto di vista lavorativo, farete grandi passi in avanti. La produttività migliorerà sensibilmente e anche l'autostima subirà conseguenze positive. Fate solo attenzione a non prendervi troppe responsabilità. Voto 7.5.

Oroscopo e classifica del 30 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi affiderete completamente al vostro istinto. Saprete di non poter sbagliare in questo modo. Non avrete voglia di riflettere troppo sulle situazioni perché avrete paura di rimanere bloccati. Sarà importante, però, chiedere almeno un consiglio alle persone care. Da alcuni errori, infatti, non si potrà tornare indietro. L'amore non sarà una delle vostre principali aspirazioni.

Voto 6.5.

Vergine: l'amore andrà a gonfie vele. Vi sentirete pronti a portare la relazione di coppia a un nuovo livello. Non avrete paura di affrontare discorsi importanti perché saprete di avere accanto una persona disposta ad ascoltarvi. Anche gli amici appariranno piuttosto entusiasti per le scelte che farete. L'importante sarà riuscire a conciliare la vita privata con quella lavorativa. Voto 8.5.

Bilancia: sarete molto impazienti. Non avrete voglia di attendere la svolta desiderata. Preferirete affrontare subito la situazione e sperare che si concluda per il meglio. Anche in amore, sarete precipitosi. Le reazioni del partner vi daranno un chiaro segnale della strada da prendere. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non esagerare con l'intraprendenza.

Sarà preferibile agire più cautamente. Voto 5.5.

Scorpione: riuscirete a lasciarvi alle spalle gli ultimi giorni. Deciderete di splendere come non mai perché non vorrete lasciarvi sfuggire alcuna occasione. Sarete così ambiziosi da cogliere del potenziale in ogni situazione. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di provare a perseguire la vostra strada con decisione e convinzione: sicuramente, ne ricaverete delle belle sorprese. Voto 9.

Previsioni zodiacali e pagelle del 30 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi sentirete giù di morali. Per ora, preferirete non iniziare nuovi progetti. Avrete tante idee in mente, ma la stanchezza eccessiva non vi permetterà di ragionare con chiarezza.

Sarà fondamentale trovare un modo per recuperare le forze. Una piccola pausa dal lavoro potrebbe essere un ottimo incentivo. Però, anche una breve fuga dalla città sarà da tenere in considerazione. Voto 4.5.

Capricorno: la vostra vita sociale subirà un brusco miglioramento. Riuscirete ad attirare l'attenzione di recenti conoscenze e a integrarvi perfettamente nel contesto lavorativo. Sarete pazienti con i colleghi, anche se desidererete raggiungere una posizione economica più stabile. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di continuare su questa strada: un nuovo equilibrio non tarderà ad arrivare. Voto 7.

Acquario: sarete piuttosto confusi. Non vedrete l'ora di lanciarvi a capofitto in nuove esperienze, ma temerete di pentirvene.

Vi sarà chiesto di prendere una decisione in poco tempo. Tenderete a essere un po' superficiale e istintivi. Questo potrebbe compromettere la riuscita dei progetti futuri. Per fortuna, il partner e gli amici non vi lasceranno da soli: il loro supporto si rivelerà di vitale importanza. Voto 6.

Pesci: verserete in uno stato di profonda apatia. Tenderete a non dare importanza alle situazioni, anche a quelle che, prima, vi stavano più a cuore. Il rapporto con gli amici diventerà e più freddo e distaccato, mentre quello con il partner assumerà dei toni più tenui. Per fortuna, la ruota del fato non stenterà a ruotare: a breve, potrete contare nuovamente sulla vostra vivacità. Voto 4.

Classifica finale del 30 luglio dei dodici segni zodiacali

Ecco la classifica del giorno, con i voti per ogni segno zodiacale: