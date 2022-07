L'estate è riuscita a incalzare il proprio ritmo senza alcun freno, innalzando le temperature e donando momenti magici a molti segni zodiacali. La stanchezza potrebbe non mancare di certo, ma l'Oroscopo è in grado di donare previsioni emozionanti per alcuni segni. Tra questi vi è il Cancro, pronto ad accogliere l'avvicinarsi di notizie e situazioni tanto interessanti quanto in grado di portare il sorriso e la gioia. Al suo seguito vi è un Toro in netta ripresa, soprattutto rispetto ai giorni titubanti dell'ultimo periodo, accompagnato da un Acquario in grado di godersi il sopraggiungere di giornate intense e positive.

Lo Scorpione, dal canto suo, non può di certo immergersi in una settimana positiva, considerando specialmente l'opposizione di alcuni astri che potrebbero mettervi il bastone fra le ruote.

Di seguito l'oroscopo dal 1° al 7 agosto nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - la nuova settimana che sta per sorgere non sarà, sfortunatamente per l'Ariete, tra le migliori del mese di agosto. Qualche titubanza a livello sentimentale e qualche preoccupazione in più potrebbero rendere difficoltoso il godersi i giorni che si paleseranno lungo il cammino. Fortunatamente, però, tutto potrebbe cambiare in maniera positiva e proficua con il sopraggiungere del weekend e dei giorni a seguire.

Toro - come già anticipato, l'oroscopo del Toro preannuncia il sopraggiungere di giornate più fortunate rispetto a quelle precedenti. Il mese di agosto potrebbe essere il migliore dell'intera estate e donare ai nativi del segno zodiacale in questione momenti particolarmente gioiosi e allegri. Circondarsi di persone fidate con le quali condividere i propri successi aiuterà a mantenere alto l'umore e godersi il tutto.

Gemelli - con Mercurio in allontanamento potrebbe rivelarsi necessario stringere i denti e affidarsi a persone più esperte per il superamento dei vari ostacoli che, con molta probabilità, si paleseranno lungo il cammino. Le energie non mancheranno di certo, ma sarà importante cercare di mantenere la calma e non disperderle in situazioni poco consone.

Discussioni e litigi vari saranno assolutamente da evitare.

Cancro - varie emozioni, secondo quanto previsto dall'oroscopo, giungeranno nel corso della prossima giornata per migliorare le giornate nei confronti del Cancro. Sia in amore che in ambito lavorativo ci si potrà imbattere in situazioni in grado di portare il sorriso sulle labbra di chiunque, posizionando il segno zodiacale in questione all'interno del gruppo di coloro maggiormente fortunati.

Leone - con vari astri in posizione poco favorevole, il segno del Leone non potrà certo contare su un'influenza positiva né sulla fortuna in genere. Le energie verranno a mancare già dai primi giorni della nuova settimana, rendendo quasi impossibile la buona riuscita dei vari piani.

Raggiungere i propri obiettivi non sarà quindi semplice e bisognerà, se proprio necessario, chiedere aiuto a persone più esperte all'interno dei vari ambiti.

Vergine - l'oroscopo di questa nuova settimana, la prima per il mese di agosto, non preannuncia particolari problematiche per coloro nati sotto al segno della Vergine. Sia la Luna che Mercurio torneranno a sorridere, infondendo il proprio favore nelle giornate che stanno per sorgere. Riuscire a imbattersi in situazioni "pericolose" o comunque complicate da affrontare non sarà semplice, ma non per questo risulterà impossibile, quindi attenzione a non abbassare la guardia.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche per il segno della Bilancia, secondo quanto previsto dall'oroscopo, la prima settimana del mese potrebbe non essere gioiosa come sperato.

Qualche battibecco potrebbe sorgere nel corso dei prossimi giorni, ma nulla riuscirà a ledere l'integrità della vita di coppia né a buttare giù coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. Circondarsi di persone fidate con le quali confidarsi e a cui chiedere consiglio aiuterà a superare il periodo in questione senza troppe difficoltà.

Scorpione - con vari astri in opposizione, neanche il segno dello Scorpione riuscirà a godersi appieno la settimana che sta per sopraggiungere. Stando alle previsioni dell'oroscopo, l'unica soluzione sarà stringere i denti nell'attesa di un periodo migliore di quello attuale. Diffidare dagli impostori e dai "falsi santoni" aiuterà a perseguire una via dritta e leale.

In alcuni casi sarebbe consigliato affidarsi all'aiuto di persone fidate.

Sagittario - secondo l'oroscopo di questa nuova settimana, chi è nato sotto al segno zodiacale in questione potrebbe non avvertire la presenza importante di Mercurio, allontanato per donare il proprio favore ad altri segni zodiacali. In casi come questo è bene non disperarsi, specialmente considerato il celere avvicinamento della Luna che, nei giorni successivi al martedì, riuscirà a migliorare quasi tutti gli ambiti e le situazioni.

Capricorno - nonostante qualche piccolo tentennamento, il segno del Capricorno potrà continuare a fare affidamento alla presenza sempre presente di Venere. Un astro come quello appena citato non può che portare gioia e serenità all'interno della vita di coppia, permettendo al segno zodiacale in questione di spingersi oltre e decidersi finalmente a fare il passo decisivo.

Sognare una vita di coppia non è certo un errore, ma sarà sbagliato limitarsi al semplice sogno.

Acquario - l'oroscopo della prima settimana di agosto non sembra promettere nulla di negativo per il segno dell'Acquario, anzi le sue previsioni sono talmente positive da risultare quasi "un sogno". Varie situazioni si paleseranno agli occhi di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione, ma sarà necessario fare molta attenzione e scorgere quelle realmente in grado di cambiare il futuro in maniera positiva. Chiedere consiglio ai familiari e alle persone amate non sarà di certo un errore.

Pesci - anche per quanto riguarda il segno dei Pesci, Mercurio non sembra essere intenzionato a palesarsi, preferendo volgere il proprio sguardo altrove.

Grazie alla presenza di Venere e di altri astri, anche coloro nati sotto al segno zodiacale in questione avranno la possibilità di vivere momenti magici ed emozionanti. Mai fermarsi alle apparenze: molti libri risultano essere più interessanti di quanto non appaiano dalla copertina.