Venerdì 29 luglio troveremo sul piano astrale il Sole, la Luna e Mercurio sostare nel segno del Leone, nel frattempo il Nodo Nord, Marte e Urano stazioneranno sui gradi del Toro. Plutone, invece, continuerà il moto in Capricorno, così come Saturno permarrà nel segno dell'Acquario e Nettuno rimarrà nell'orbita dei Pesci. Giove, in ultimo, proseguirà il domicilio in Ariete come Venere protrarrà la sosta in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Acquario e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: cambio di marcia. Gli imponenti influssi del Novilunio nel segno di giovedì sono andati a risvegliare anche la quadratura Urano-Saturno e, nel corso del 29 luglio, i felini saranno propensi a riprendere in mano la loro vita bandendo, se necessario, di imporsi con veemenza col prossimo per assumere un mood più flessibile.

L'approccio comportamentale modificato, seppur di difficile attuazione, sarà presumibilmente solo il preludio dei cambi interiori ed esteriori coi quali il segno di Fuoco dovrà fare i conti sino a marzo 2023.

2° posto Ariete: idee fruttuose. Lampi intuitivi e colpi di genio nel settore lavorativo saranno favoriti durante questa giornata che precede il weekend, col segno dell'Ariete che sarà indotto dal trigono Giove-Sole a mettere in atto tali idee entro le prossime due settimane per coglierne i frutti più succulenti.

3° posto Gemelli: hobby. Venerdì che potrebbe profumare di passatempi riscoperti in casa Gemelli, ad esempio ricordandosi di essere feramatori o la passione per la lettura di libri, grazie ai quali il segno Mobile si sentirà rigenerato e riuscirà con semplicità ad accantonare ansietà e preoccupazioni del periodo.

I mezzani

4° posto Bilancia: perdonati. Il Grande Benefico in trigono allo Stellium in Leone nella giornata del 28 luglio ha spinto i nati Bilancia a qualche manchevolezza di troppo, soprattutto nelle questioni familiari e professionali. Grazie alla felice congiunzione tra il Luminare femminile e il Messaggero degli Dei, in onda questo venerdì, il segno d'Aria sarà inaspettatamente perdonato da chi avrebbe potuto fargli una sonora ramanzina.

5° posto Sagittario: focus professionale. Effemeridi di queste ventiquattro ore che parranno intimare agli arcieri di guardare il mondo lavorativo da un'altra prospettiva, in primis bandendo quella sgradevole sensazione di sentirsi trattati malamente da chicchessia. Riuscendo in tale intento, i nati Sagittario ritroveranno un pizzico di armonia in più rispetto agli ultimi due mesi.

6° posto Toro: tendere la mano. Coi Luminari in terza dimora e il pianeta con l'anello retrogrado in Acquario, i nati Toro avranno buone chance di dover fornire il loro aiuto a un membro della loro famiglia per aiutarlo in una scomoda situazione. Tendere la mano a chi vogliono bene gli farà comprendere, ove ce ne fosse bisogno, la grande importanza di dare senza aspettarsi nulla in cambio.

7° posto Capricorno: attendisti. La pazienza sarà, con tutta probabilità, una delle qualità regina dello spettro caratteriale dei nati Capricorno nel corso di questo giorno estivo, col segno Cardinale che riuscirà a guardare al prossimo futuro con la giusta dose di ottimismo e lungimiranza.

8° posto Scorpione: fai da te.

Che si tratti di una riparazione di un veicolo, di montare una mensola o di riparare il lavabo che gocciola, i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero cimentarsi nell'impresa pur non essendone propriamente esperti.

9° posto Pesci: sfuggenti. Una risposta che tarda ad arrivare, probabilmente facente parte la sfera amorosa, avrà buone possibilità di indispettire il dodicesimo segno zodiacale questo venerdì, con quest'ultimo che parrà divenire oltremodo sfuggente e scostante nelle relazioni interpersonali.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: umore flop. I pianeti generazionali che cammineranno all'indietro sommati alla Luna in dodicesima casa abbasseranno la valvola del buonumore in casa Vergine, in primis per il primo decano che sembrerà non sopportare nessuno.

11° posto Cancro: barriere emotive. Un po' perché si sono sentiti feriti da una persona e un po' per il destabilizzante sestile Nettuno-Plutone nell'asse Pesci-Capricorno, i nati Cancro potrebbero costruirsi attorno dei metaforici muri che gli altri difficilmente riusciranno ad abbattere, divenendo schivi e poco avvezzi alla comunicazione.

12° posto Acquario: saccenti. La sindrome del maestrino colpirà, con buona probabilità, il quarto segno Fisso questo venerdì, il quale si dimostrerà oltremodo saccente sia con gli amici che con le nuove conoscenze, correndo il rischio di fornire a queste ultime un'errata prima impressione della loro persona.