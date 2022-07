Giovedì 28 luglio troveremo sul piano astrale Il Sole, Mercurio e la Luna (la quale si farà Nuova alle ore 17:54) nel domicilio del Leone, nel frattempo Venere risiederà nel segno del Cancro. Saturno, invece, continuerà la sosta in Acquario, così come Nettuno resterà stabile in Pesci e Plutone protrarrà il moto in Capricorno. Giove, infine, permarrà nel segno dell'Ariete come il Nodo Nord, Marte e Urano resteranno nell'orbita del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Leone, meno roseo per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Gemelli: finanze top.

A beneficiare maggiormente dello Stellium di Fuoco, impreziosito dal Novilunio, saranno presumibilmente i nati Gemelli, specialmente sul versante economico dove alcuni risultati professionali degni di nota rimpingueranno in maniera sostanziosa il loro bottino monetario.

2° posto Ariete: alleanze proficue. Il primo segno zodiacale, grazie al trigono tra i Luminari in Leone e il Grande Benefico sui loro gradi, potrebbero contare su spiccati doti percettive per individuare le figure di spicco lavorative alle quali allearsi, così da averne presto un ritorno in termini di visibilità e credibilità aziendale.

3° posto Leone: talenti da far emergere. Il Nodo Lunare Nord nell'asse Toro-Scorpione sommato all'opposizione Saturno-Luna indurrà i 'felini' a darsi da fare per porre le basi del nuovo anno astrologico che li attende, facendo attenzione a valorizzare maggiormente le loro peculiarità.

I mezzani

4° posto Sagittario: focus comportamentale. Il parterre planetario, capitanato dallo scontro tra il Messaggero degli Dei e l'astro con l'anello, potrebbe spingere i nati Sagittario a mutare il loro atteggiamento col mondo circostante, così da divenire meno burberi e bizzosi col prossimo durante i momenti più pressanti.

5° posto Toro: in vena di sperimentazioni. Particolare ma stimolante dovrebbe essere la situazione astrale dei nati Toro durante questo giovedì, col segno di Terra che godrà del rinfrancante agglomerato di pianeti sulla loro orbita ma, al contempo, dovrà rapportarsi allo Stellium in Leone e alla quadratura saturniana. Tale trambusto planetario si tradurrà, con ogni probabilità, in una spasmodica voglia di sperimentare al lavoro, specialmente per i liberi professionisti che godranno di ampio spazio di manovra.

6° posto Bilancia: in cerca di stabilità. Mercurio e la Luna Nuova nell'amico Leone stimoleranno la propensione dei nati sotto il segno della Bilancia a ricercare maggiore stabilità nelle vicende affettive, sia che si tratti del rapporto genitore/figlio che di una storia sentimentale.

7° posto Vergine: allontanamenti. Giovedì in casa Vergine potrebbe significare allontanamenti di natura relazionale, perlopiù amicale, coi nativi che vorranno vederci chiaro sulla valenza di tale rapporto e, per riuscire in tale intento, preferiranno prendere momentaneamente le distanze.

8° posto Capricorno: a passo di lumaca. Sebbene la voglia di rimboccarsi le maniche non dovrebbe mancare per i nati Capricorno in questo giorno di fine mese, a venir meno saranno presumibilmente le energie fisiche sulle quali il segno Cardinale potrà fare affidamento.

9° posto Pesci: salti nel vuoto. Le imponenti frequenze planetarie di Terra e di Fuoco in onda questo giovedì mal si concilieranno con la variabile dinamicità tipica del segno dei Pesci, tanto da spingere quest'ultimo a compiere un vero e proprio salto nel vuoto, ad esempio firmando un contratto senza aver letto alcuna postilla.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: lavoro e denaro. Tra i segni Fissi più bersagliati della giornata ci sarà presumibilmente l'Acquario, il quale si ritroverà a dover fare un rapporto tra l'impegno profuso nelle questioni professionali e il ritorno economico derivanti dalle stesse. Probabile che tale comparazione tra lavoro e denaro lascerà con l'amaro in bocca il segno d'Aria.

11° posto Scorpione: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per il ménage amoroso di casa Scorpione in queste ventiquattro ore, coi nativi che saranno chiamati finalmente ad aprire gli occhi riguardo ad alcune scomode manchevolezze dell'amato bene.

12° posto Cancro: permalosi. Insoddisfazione e frustrazione potrebbero essere due indesiderate protagoniste del giovedì dei nati Cancro, con quest'ultimo che si dimostrerà oltremodo suscettibile quando si tratterà di vecchie storie d'amore sfiorite.