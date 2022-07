Per la giornata di venerdì 29 luglio 2022 l’Oroscopo si presenta ottimale per il segno del Pesci, ma ancora piuttosto difficoltoso per i nati sotto il segno del Bilancia, alle prese con delle nuove responsabilità. In rialzo anche l’Acquario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo segno per segno della giornata.

L’oroscopo di venerdì: Pesci energico

1° Pesci: avrete energie da vendere, e con esse la prospettiva di fare fortuna sul piano finanziario. Al momento ci potrebbero essere delle opportunità molto allettanti sul piano economico, che vi potrebbero far fare un investimento con i fiocchi.

2° Scorpione: potreste ricevere una bella notizia a livello burocratico, probabilmente si risolverà qualche problema su cui state lavorando da molto tempo a questa parte. Avrete una serata decisamente romantica con la persona amata, ma forse anche qualche incontro.

3° Cancro: sul lavoro la fortuna potrebbe davvero farvi fare faville, mentre sul piano economico non dovrete preoccuparvi di niente. Fare in modo che le vicende professionali vi diano le soddisfazioni che cercate sarà finalmente una cosa esaudita.

4° Acquario: con l’umore sarete al settimo cielo, è il momento di sfruttare la vostra creatività per poter dare alla vostra squadra professionale tante idee da mettere nero su bianco. Con le questioni sentimentali avrete a che fare con un bell’incontro che potrebbe regalarvi una bella amicizia.

Vergine a lavoro

5° Gemelli: l’intesa con il partner aumenterà sensibilmente, tanto che potreste trovare accordi su ogni cosa, anche ciò che prima vi faceva sentire distanti. Con la famiglia svilupperete una collaborazione che prima non c’era o era ridotta ai minimi termini.

6° Ariete: sviluppare qualche asso nella manica in questo momento potrebbe darvi non solo fortuna, ma anche la carica necessaria a livello emotivo per superare qualche sfida imprevista.

Evitate di scendere nella nostalgia.

7° Vergine: lavorare sodo in questo momento vi darà soddisfazioni per il futuro. Nonostante vi sentiate lievemente spossati, ci sarà un'occasione molto allettante per sviluppare ulteriormente le vostre capacità. Attuare qualche decisione in ambito sentimentale vi farà stare meglio.

8° Toro: avrete qualche situazione di dissidio all’interno del contesto lavorativo che potrebbe intralciare qualche piano, ma sicuramente avrete i presupposti per poter risolvere in fretta qualche problematica rilevante o che vi sta a cuore.

Relax per Sagittario

9° Sagittario: la scelta migliore che possiate prendere in questo momento sarà rilassarvi a dovere. Le recenti vicende che si sono accavallate le une sulle altre potrebbero essere procrastinate per un po’ di tempo, almeno per questa giornata.

10° Leone: avrete qualche oggetto di discussione abbastanza spinoso per quanto riguarda l’ambito familiare, ma niente che non si possa risolvere con il dialogo. Secondo l’oroscopo state vivendo un periodo di forte incertezza a livello emozionale.

11° Bilancia: avrete qualche spesa e qualche responsabilità in più da prendere sulle spalle, ma per il resto non ci saranno altre situazioni troppo pesanti, parlando di quelle legate al contesto emozionale e sentimentale.

12° Capricorno: la vostra inattività in questo momento potrebbe essere fonte di nervosismo e portare a una strana voglia di evadere dalla routine all’interno delle mura domestiche. Cominciare a essere meno schivi vi avvierà verso un periodo migliore.