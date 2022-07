L'Oroscopo del 3 luglio sarà ricco di sorprese. Le previsioni astrali descriveranno una giornata densa di nuove opportunità. La vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali sarà guidata dal transito dei pianeti. Ci sarà chi inizierà una nuova storia d'amore e chi si dedicherà al relax.

Scorpione, Pesci e Leone saranno più innamorati che mai, mentre Vergine, Bilancia e Sagittario esprimeranno tutto il loro ottimismo. Cancro, Ariete e Capricorno dovranno risolvere qualche piccolo ostacolo, al contrario di Toro, Acquario e Gemelli che si posizioneranno agli ultimi posti della graduatoria giornaliera.

Ecco i dettagli dell'oroscopo del 3 luglio con voti e rispettiva classifica.

Previsioni astrali di domenica 3 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: i problemi quotidiani non mancheranno. Sarete in ottima sintonia con il partner e la famiglia, ma gli amici potrebbero farvi sorgere qualche dubbio. Discutere con loro potrebbe fare luce su alcune situazioni. Sarà necessario, però, trovare la giusta strategia. Un confronto diretto, infatti, potrebbe essere visto come un attacco personale. Voto 6.

Toro: la negatività altrui tenderà a incidere sulla vostra serenità personale. Cercherete di aiutare i vostri amici, ma le previsioni astrali vi consigliano di mettere al primo posto il vostro benessere. Stress eccessivi, infatti, potrebbero farvi perdere la bussola.

Per fortuna, a breve, determinate situazioni troveranno la loro naturale risoluzione. Voto 5.

Gemelli: purtroppo la fortuna vi volterà nuovamente le spalle. Vi sentirete giù di corda e poco desiderosi di lanciarvi in nuove avventure. Preferirete rilassarvi a casa, tra le braccia del partner. Il rapporto di coppia, però, potrebbe subire una piccola battuta d'arresto.

Le recenti incomprensioni, infatti, non saranno affatto facili da risolvere. Voto 4.

Cancro: la giornata del 3 luglio presenterà qualche piccolo ostacolo. Nonostante la presenza di alcune piacevoli sorprese, dovrete fare appello a tutta la vostra pazienza per gestire determinate situazioni. Le previsioni astrali vi consigliano di provare a non perdere il controllo delle vostre emozioni: la rabbia eccessiva non vi porterà a nulla.

Voto 6,5.

Oroscopo e classifica del giorno 3 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: darete priorità all'amore. Niente e nessuno riuscirà ad allontanarvi dal partner. Finalmente riuscirete a lasciarvi alle spalle le recenti incomprensioni. Avrete modo di parlare a lungo e di scambiarvi confidenze importanti. Questo vi farà sentire molto più sicuri di voi stessi e vi infonderà una carica di energia positiva. Voto 8,5.

Vergine: vivrete la giornata nel migliore dei modi. Non vi farete travolgere dai pensieri negativi perché cercherete di vedere il bello in ogni situazione. Il vostro ottimismo non potrà fare a meno di attirare l'attenzione del partner e degli amici. Vi rivelerete persone molto affidabili.

Tutti saranno disposti ad aprirvi il loro cuore e a chiedervi consiglio. Voto 8.

Bilancia: cercherete di rilassarvi il più possibile. Vi circonderete di persone allegre, pronte a starvi accanto e a trasmettervi tutto il loro affetto. Cercherete di vedere il bicchiere mezzo pieno perché vi renderete conto di non poter continuare a sminuire voi stessi. Questo nuovo approccio vi darà tante soddisfazioni, soprattutto in ambito sentimentale. Voto 7,5.

Scorpione: Cupido busserà alla vostra porta. Sarete coinvolti in una relazione passionale e intensa. Condividerete un ottimo rapporto con il partner, basato sulla reciproca fiducia. Lo difenderete dalle avversità, anche se questo significherà esporvi a potenziali litigi.

Le previsioni astrali vi consigliano di non trascurare gli amici. Voto 9,5.

Previsioni zodiacali del 3 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete stanchi di farvi carico di responsabilità che non vi appartengono. Avrete bisogno di recuperare le forze e di essere più positivi. Le previsioni astrali vi consigliano di dedicarvi ai vostri hobby preferiti. Sicuramente vi sentirete molto meglio. Il partner e gli amici saranno molto disponibili nei vostri confronti. Il loro affetto incondizionato vi aiuterà. Voto 7.

Capricorno: sarete molto dubbiosi. Ci saranno delle circostanze che metteranno alla prova la vostra razionalità. Inizialmente, tenderete a prendere delle decisioni precipitose, ma gli amici e la famiglia vi aiuteranno ad osservare le cose da un altro punto di vista.

Sarà necessario evitare il panico in ogni sua forma. Per tutto ci sarà una valida soluzione. Voto 5,5.

Acquario: non sarà il momento giusto per iniziare una nuova storia sentimentale. Anche se vorrete lanciarvi a capofitto tra le braccia della persona amata, sarà necessario analizzare alcuni aspetti della questione. Non apprezzerete le parole degli amici, ma i loro consigli potrebbero rivelarsi determinanti. Anche la famiglia avrà qualcosa di prezioso da dirvi. Voto 4,5.

Pesci: potrete godere al massimo della relazione con la persona amata. Deciderete di condividere ogni momento libero con il partner. Adorerete organizzare nuovi passatempi da fare insieme. Vi piacerà dedicarvi a lunghe passeggiate e immergervi in conversazioni profonde. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a fare dei piani per il futuro. Voto 9.