L'oroscopo di domenica 3 luglio annuncia che, astrologicamente parlando, la situazione generale relativa alle effemeridi rimane stabile. I movimenti da segnalare sono l'ingresso della Luna nel segno della Vergine e l'approssimarsi del Pianeta Marte al segno del Toro. Urano risulterà in diretta congiunzione al nodo Lunare, sempre in Toro.

Prezioso il trigono Saturno-Mercurio, come anche il sestile Nettuno-Plutone. A trovare giovamento in campo sentimentale, come anche nelle relazioni parentali, di amicizia e in ambito lavorativo, pochi segni.

Approfondiamo ora i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 3 luglio.

Previsioni zodiacali di domenica 3 luglio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata molto attiva, concreta, da non passare nell'ozio o attivando situazioni che non vi servono. Avrete voglia di non restare da soli ma di frequentare gruppi e amici, scambiare idee e progettare cose nuove. Qualche ostacolo nella capacità di lucidità mentale, usate l'intuito. Voto 7.

Toro - In questa giornata sarà bene che vi concentriate sugli aspetti materiali e finanziari della vostra esistenza: non spendete troppo, richiedete il giusto, cercate di ottimizzare le risorse. Potete sempre contare su un cambiamento positivo delle prospettive professionali e finanziarie. Voto 6.

Gemelli - Questa domenica 3 luglio sentirete il bisogno improvviso di comprarvi qualcosa di utile e cercherete il modo giusto che vi consenta di farlo.

L'ispirazione potrebbe servirvi anche per le mosse che intraprenderete nei prossimi giorni sul lavoro, rimanete con gli occhi aperti, i colleghi non sono tutti affidabili e sinceri. Voto 7.

Cancro - Se dovete chiarire o proporre qualcosa a qualcuno che vi interessa o che desiderate, fatelo entro domenica o massimo entro il prossimo lunedì.

Siete abbastanza fortunati nei rapporti e nelle iniziative amorose fino a dopodomani. Intense intuizioni che dovrete seguire per risultare vincitori nei confronti di qualche rivale. Voto 9.

Oroscopo di domani 3 luglio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Vi trascinerete un po' stanchi e affaticati in questa giornata piacevolmente neutra.

I grigi a volte fanno bene e rilassano e consigliano isolamento benefico. Scrivete i vostri pensieri intanto che ne avete il tempo, fate dei nuovi proponimenti sulla carta che poi vi ricorderà questo momento di transizione. Voto 6.

Vergine - Giornata che inizia attiva, ottimistica, ricca di stimoli e realizzazioni pratiche. Vi sveglierete di ottimo umore e avrete voglia di consolidare qualche nuovo interesse. Vi conviene anche progettare alcune strategie per il futuro più immediato, specialmente nel campo della comunicazione. Voto 7.

Bilancia - Siete in un periodo di grandiosi incontri con persone fuori dal vostro ambiente, accogliete tutto ciò che arriva a braccia aperte, con ottimismo e sicurezza personale.

Torna la fiducia nei vostri mezzi e nella vita che vi viene incontro. Chi ha già fatto scelte importanti, ne vedrà i benefici. Voto 10.

Scorpione - In questo periodo potrete spaziare sia nell'ambiente di lavoro che in quello più creativamente personale, ottime opportunità di riuscita in tutto quello che vi mettete in testa di fare. L'amore è contrastato, i sentimenti ci sono ma manca l'armonia necessaria per portare avanti un discorso più profondo. Voto 7.

Previsioni astrologiche del 3 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Un sovraccarico di voglia di contatti, di intimità vera, di erotismo e di situazioni stimolanti vi caratterizzerà questa domenica in modo particolare e il cielo stellato vi darà modo di portare a casa qualche risultato.

Avete l'impressione di essere in balìa degli eventi o delle persone, ma siete voi gli artefici di tutto. Voto 7.

Capricorno - Questa domenica, ma anche lunedì, saranno due giornate altamente favorevoli per la comunicazione, gli scambi sociali, le amicizie, i gruppi e le collaborazioni di vario tipo ma anche i viaggi e gli studi. Vi dovreste sentire più leggeri e più inclini a divertirvi. Date retta al cuore che non sbaglia quasi mai. Voto 8.

Acquario - I pianeti Mercurio e Venere dal segno dei Gemelli vi stimolano troppo dal punto di vista intimo e conseguentemente nelle relazioni: cercate di non seguire l'umore basso e una certa insoddisfazione. I nuovi incontri, specialmente con i segni d' Acqua, saranno baciati dalla fortuna.

Il consiglio è quello di vivere una forte passione in arrivo prossimamente. Voto 9.

Pesci - Nella giornata di domenica vi accorgerete della positività di ciò che avete intorno: sarete fortunatissimi sia nelle scelte che riguarderanno voi stessi e sia nelle decisioni e contatti che riguardano gli amici e i gruppi interessanti. La soluzione di tutti i problemi è molto vicina, almeno potrete cercare di afferrare al volo un'occasione insperata. Voto 9.