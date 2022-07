L'oroscopo di sabato 16 luglio è caratterizzato da tante sorprese. Le previsioni astrologiche descriveranno gli elementi fondamentali quotidiani della vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi faticherà a trovare un accordo con la famiglia e chi preferirà tenersi lontano dalle difficoltà-

In particolare, Cancro, Bilancia e Leone si posizioneranno ai primi posti della classifica, mentre Toro, Gemelli e Capricorno li seguiranno a ruota. Sagittario, Vergine e Acquario si sentiranno esclusi dal partner, al contrario di Pesci, Scorpione e Ariete che non saranno favoriti dagli astri.

Approfondiamo di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 16 luglio con le relative pagelle.

Previsioni astrologiche di sabato 16 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la vita vi metterà di fronte a due percorsi distinti. Per arrivare alla decisione definitiva dovrete faticare molto. Individuerete pro e contro di ogni opzione. Le persone che vi staranno accanto vi daranno consigli, ma non tutti i suggerimenti saranno validi. Infatti, ci sarà chi fingerà solamente di essere vostro amico. Attenzione alle malelingue. Voto 4.

Toro: vi fiderete completamente dei vostri amici. La loro compagnia sarà davvero speciale per voi. Adorerete organizzare nuovi eventi da vivere tutti insieme. Riuscirete a ridurre al minimo l'invidia nei vostri confronti e a essere presenti per chiunque abbia bisogno dei vostri consigli.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a non perdere questo spirito. Voto 8.

Gemelli: cercherete di modificare il vostro approccio alle difficoltà. Non avrete più voglia di farvi mettere in ombra da alcune situazioni. Questo vi consentirà di esplorare il vostro vero carattere e di compiere passi avanti sul posto di lavoro.

La vostra simpatia, inoltre, potrebbe attirare l'attenzione di una persona molto speciale per voi. Voto 7.5.

Cancro: proverete dei sentimenti molto intensi verso il partner. Finalmente, sarete pronti a lasciarvi gli aspetti negativi alle spalle e a concentrarvi solo sulla vostra storia romantica. Se saprete organizzarvi nel modo giusto il futuro vi sorriderà.

Anche gli amici saranno molto contenti per voi e per i vostri successi sul posto di lavoro. Voto 9.5.

Previsioni zodiacali e classifica del 16 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete energici e ottimisti. Non vi tirerete mai indietro davanti a una nuova avventura da vivere. La paura non avrà alcun peso su di voi perché il vostro sogno più grande sarà quello di vivere esperienze intense. Per fortuna, riuscirete a prendervi una pausa dall'intenso stress lavorativo: questo vi aiuterà a tornare voi stessi. Voto 8.5.

Vergine: sarete travolti da un fantastico estro creativo. Adorerete creare qualcosa con le vostre mani. Il vostro desiderio sarà quello di trasformare questa passione in un lavoro, ma il partner non vi comprenderà.

Le sue parole vi faranno molto male. Per uscire dalle recenti incomprensioni, dovrete trovare un punto di incontro comune. Voto 6.

Bilancia: vi sentirete molto più sicuri di voi stessi e delle vostre capacità. Proverete il desiderio di mettervi alla prova, soprattutto sul posto di lavoro. Avrete modo di vivere momenti molto intensi e di rivedere alcune decisioni prese in passate. Non proverete rimorsi, però, se possibile, sarete pronti a rimediare a ogni costo. La vostra determinazione vi distinguerà dagli altri. Voto 9.

Scorpione: l'eccessivo desiderio di vincere avrà degli effetti collaterali inaspettati. Invece di emergere, infatti, vi troverete a lottare contro i vostri sentimenti. I colleghi di lavoro dimostreranno di non provare alcuna empatia verso di voi e anche il capo vi metterà sotto pressione.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di cercare l'amore solo tra le persone care. Voto 4.5.

Oroscopo del giorno 16 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la relazione con il partner subirà una piccola battuta d'arresto. Farete fatica, infatti, a farvi comprendere da lui/lei. Avrete bisogno di un riscontro positivo, però, al momento, questo non avverrà. In attesa di scoprire cosa si cela dietro al suo comportamento, proverete a dedicarvi ad altri aspetti della vostra vita come il lavoro e la famiglia. Voto 6.5.

Capricorno: sentirete il bisogno di dedicarvi a molti nuovi progetti. Dovrete impegnarvi molto per riuscire a portarli a termine, ma questo non vi spaventerà. La vita prenderà una direzione inaspettata quando vi renderete conto di volere qualcosa di diverso rispetto al solito.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a inseguire i vostri sogni. Voto 7.

Acquario: non vi sentirete abbastanza coinvolti dalla persona amata. Tenderà a sfogarsi con gli amici e a non raccontarvi ciò che accade nella sua vita. Non prenderete molto bene questa situazione. Reagirete con rabbia e frustrazione. Gli sfoghi iniziali, però, non vi saranno molto d'aiuto. Dovrete cogliere il nocciolo della questione prima di andare avanti. Voto 5.5.

Pesci: Cupido su volterà dall'altra parte non dandovi modo di approfondire il rapporto con la persona amata. Avrete molti impegni lavorativi da portare a termine e questo interferirà con la vostra serenità interiore. Lo stress e la paura di fallire, infatti, la faranno da padroni. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non farvi travolgere dai sentimenti negativi. Voto 5.