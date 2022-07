L'oroscopo di venerdì 8 luglio è caratterizzato da tante emozioni. Le previsioni astrologiche descrivono una giornata ricca di novità e aspettative. In particolare verrà data attenzione soprattutto all'amore, al lavoro e alla vita sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi vivrà tutto con entusiasmo e chi si farà scoraggiare dai piccoli ostacoli.

Nel dettaglio Leone, Acquario e Bilancia saranno molto fortunati, ma anche Cancro, Vergine e Ariete avranno un'ottima giornata. Pesci, Capricorno e Gemelli dovranno risolvere dei problemi di cuore, al contrario di Toro, Scorpione e Sagittario che si rifiuteranno di fare il primo passo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo dell'8 luglio con voti e conseguente classifica.

Previsioni astrologiche dell'8 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete intenzionati a realizzare tutti i vostri sogni. Non vorrete compiere alcuna rinuncia perché sarete certi di potercela fare. Cercherete di coinvolgere amici e parenti nei vostri progetti. Il partner, al contrario, sarà un po' più titubante. La fortuna delle stelle sarà dalla vostra parte, ma fate attenzione a non tirare troppo la corda. Voto 7.

Toro: vi sentirete un po' giù di morale. Il lavoro non sarà uno stimolo sufficiente per farvi tornare a sorridere. Avrete bisogno di iniziare una nuova avventura. Potrebbe trattarsi di un viaggio tanto desiderato o di un hobby che non vedevate l'ora di provare.

Sarà fondamentale non perdere i contatti con gli amici e con coloro che vi vogliono bene. Voto 5.

Gemelli: le stelle non saranno benevole dal punto di vista sentimentale. Nonostante gli sforzi, infatti, non riuscirete a sorvolare su alcune questioni. Il partner non avrà voglia di tornare sull'argomento, ma voi sarete intenzionati a chiarire le cose.

Questo potrebbe riaprire vecchie ferite. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non esagerare. Voto 5.5.

Cancro: il buon umore vi accompagnerà per tutta la giornata. Sarete perfettamente in grado di gestire i vostri desideri e le vostre necessità. Le previsioni astrologiche dell'8 luglio vi consigliano di provare a credere fermamente in voi stessi.

Con un pizzico di sicurezza in più riuscirete a fare grandi cose. Il partner vi sarà di sostegno anche nelle sfide più difficili. Voto 8.

Oroscopo e consigli dalle stelle dell'8 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto determinati. Trarrete il massimo dalla vostra concentrazione. Adorerete essere produttivi perché non vedrete l'ora di raggiungere nuovi traguardi nella vostra vita. Il lavoro rappresenterà un punto di riferimento importante, soprattutto per l'autostima. Anche i rapporti interpersonali saranno motivo di soddisfazione e armonia. Voto 9.5.

Vergine: l'andamento della vostra professione vi renderà molto soddisfatti. Prenderete in mano i recenti problemi per trovare una soluzione.

Vi dimostrerete aperti e originali, ma farete un po' fatica a interagire con i colleghi. Sarà importante mantenere la calma e non dimenticare la necessità di fare gioco di squadra. Tutto bene in ambito sentimentale. Voto 7.5.

Bilancia: la ruota della fortuna tornerà a girare. L'assetto astrale della giornata, infatti, sarà molto favorevole. Sarete pronti a mettervi in gioco in diversi ambiti della vostra vita. Il lavoro rappresenterà uno stimolo efficace, ma anche la relazione sentimentale vi aiuterà nella crescita personale. Potreste ricevere una gradita sorpresa. Voto 8.5.

Scorpione: vi troverete in un momento molto particolare. Ragione e cuore, infatti, prenderanno due direzioni contrapposte.

Vorreste provare a trovare un punto di congiunzione tra le due cose, ma non sarà il momento giusto. Il lavoro sarà la vostra unica valvola di sfogo. Per fortuna, non avrete alcun problema a esprimere i vostri sentimenti. Voto 4.5.

Previsioni zodiacali e voti di venerdì 8 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l'ultimo posto della classifica sarà riservato al vostro segno. Purtroppo, dovrete rassegnarvi a vivere una giornata colma di ostacoli. Dal punto di vista personale, sarete attanagliati dai dubbi. Questa indecisione, inoltre, porterà anche diverse distrazioni sul posto di lavoro. Gli amici vi sproneranno a superare i momenti più difficili. Voto 4.

Capricorno: non sarete molto soddisfatti della relazione con la persona amata.

I vostri desideri, infatti, cominceranno a non combaciare. Avrete bisogno di un po' più di tempo per capire come muovervi in questo nuovo contesto. La famiglia vi darà tutto il suo supporto emotivo, ma anche gli amici non saranno da meno. Una persona cara potrebbe deludervi. Voto 6.

Acquario: la vita con il partner vi riempirà il cuore di gioia. Finalmente, riuscirete a comprendere tutti i suoi sentimenti. Sarete intenzionati a organizzare qualcosa di carino per condividere nuove esperienze. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non preoccuparvi eccessivamente: se seguirete il vostro cuore tutto andrà per il meglio. Voto 9.

Pesci: la relazione di coppia andrà incontro a qualche piccolo ostacolo.

Non si tratterà di niente di serio, ma non vedrete l'ora di risolvere la situazione. Il partner sarà aperto al dialogo e, a sua volta, proporrà delle soluzioni per lasciarvi alle spalle le recenti incomprensione. Un consiglio da parte di un amico potrebbe esservi di grande aiuto. Voto 6.5.