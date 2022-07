Per l'oroscopo del giorno 8 luglio, le stelle sostengono che per ottenere un’ottima visibilità professionale dovete puntare tutto sulle collaborazioni e sul lavoro di squadra. Dovete adattarvi ai cambiamenti estivi per stare bene per quanto riguarda la salute e il benessere. L'importante è pianificare un’estate particolarmente sociale, divertente ed eccitante. La vostra carriera e il vostro status fioriscono naturalmente. A seguire le previsioni astrologiche di venerdì 8 luglio e le pagelle per ogni segno zodiacale.

La giornata di venerdì 8 luglio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Date priorità alla vostra salute, forma fisica, lavoro. I sogni che fate hanno un messaggio nascosto che dovete decifrare una volta svegli. Evitate gli affari rischiosi, ascoltate il vostro cuore: non sbaglia quasi mai un colpo. Voto: 8

Toro – Concentratevi sulla bellezza, sul divertimento e sull’amore. Non preoccupatevi per il futuro, per l’ignoto. Evitate polemiche o provocazioni. La natura nutre il vostro cuore e rigenera la vostra mente. Voto: 7

Gemelli – Pulite i pasticci domestici per riportare l’armonia in casa. Concentratevi sui bisogni familiari e condividete le cose belle. Eliminate il disordine per rinnovare un ambiente.

Un po’ di vernice dà un tocco di classe. Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 8 luglio: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Leggete, scrivete e modificate le bozze. Preparate i documenti, comunicate a chi di dovere le soluzioni a certe questioni pratiche. Coordinatevi per dare supporto alla vostra squadra di lavoro, alla vostra famiglia.

Il lavoro in team porta risultati davvero soddisfacenti. Voto: 9

Leone – Nel cogliere al volo un’opportunità redditizia potreste fare un grosso pasticcio. Controllate bene il materiale di marketing prima dell’invio. Prendete una pausa e rigeneratevi. Ideate nuovi piani redditizi. Voto: 9

Vergine – Non snobbate le ambizioni personali e i sogni.

Fate tutto con amore. Nonostante le difficoltà, l'Oroscopo consiglia di persistere con pazienza. Mantenete un atteggiamento flessibile e perseguite una missione personale con il sorriso stampato sul volto. Voto: 8

Astrologia applicata alla giornata di venerdì 8 luglio: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Staccate la spina dal mondo esterno e prendete una pausa per stare soli con voi stessi. Ripensate a uno dei vostri sogni nel cassetto e valutate se tirarlo fuori, oppure eliminarlo definitivamente. Ascoltate attentamente la voce del vostro cuore, prendete una decisione cruciale e fate la vostra mossa. Voto: 6

Scorpione – Mantenete la pazienza, soprattutto quando gli altri non lo fanno. Date un ottimo esempio.

Evitate pettegolezzi o polemiche. Accettate i consigli di persone care. Voto: 8

Sagittario – Focus sulle priorità professionali. La pazienza e l’attenzione costante permettono al progetto di finire entro la data di scadenza. Offrite un lavoro eccellente, rispettando il budget e i tempi. Voto: 9

Oroscopo e previsioni zodiacali del giorno 8 luglio: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Le opportunità che si presentano in questo periodo vanno studiate nei minimi dettagli. Complicazioni o spese extra potrebbero alterare i vostri piani. Ricercate soluzioni convenienti e fate dei miglioramenti. Voto: 8

Acquario – Mantenete la pazienza con il vostro partner, soprattutto per quanto riguarda i soldi.

Non sottovalutate le vostre intuizioni e investite per un futuro propizio. Mantenete pensieri positivi e ottimisti, solo così rafforzerete la vostra posizione lavorativa, professionale. Voto: 9

Pesci – C’è una sfida da affrontare, cercate il supporto di una persona fidata e saggia. Risolvete una situazione bloccata. La pazienza è di grande aiuto, sempre. Pulite un pasticcio con il vostro partner: insieme state costruendo un grande futuro. Voto: 8