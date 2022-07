L'oroscopo di domenica 17 luglio sarà caratterizzato da momenti intensi ed entusiasmanti. Le previsioni zodiacali del giorno metteranno in evidenza gli aspetti principali della vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi si concentrerà solo sul partner e chi proverà a fare nuove conoscenze.

In particolare, Sagittario, Ariete e Scorpione si faranno trasportare dall'amore, mentre Pesci, Toro e Capricorno vorranno vivere nuove esperienze. Vergine, Gemelli e Cancro avranno bisogno del supporto degli amici, al contrario di Acquario, Leone e Bilancia che si faranno travolgere dall'ansia.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 17 luglio, con voti e conseguente classifica.

Previsioni zodiacali del giorno 17 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non potrete fare a meno della presenza del partner. La sua compagnia, infatti, sarà insostituibile. Non vedrete l'ora di iniziare a organizzare il vostro futuro insieme. Avrete già in mente tutti i dettagli del caso. La famiglia non potrà fare a meno di condividere la vostra gioia. Anche gli amici appariranno molto entusiasti per voi. Voto 9.

Toro: dimostrerete di essere pronti a tutto pur di godervi la tanto meritata felicità. Non amerete i contesti poco stimolanti. Cercherete di conoscere persone nuove e di confrontarvi con lati inediti del vostro carattere.

Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di non tirare troppo la corda con il partner: potrebbe avere delle reazioni poco piacevoli. Voto 7.5.

Gemelli: le difficoltà quotidiane rischieranno di sfuggirvi di mano. Non vi sentirete pronti ad affrontare tutto da soli. Avrete bisogno dell'aiuto delle persone che vi vogliono bene.

Se sceglierete con attenzione le vostre compagnia non avrete alcun motivo di cui preoccuparvi. Inoltre, sarà fondamentale non sottovalutare i consigli della famiglia. Voto 6.

Cancro: farete fatica a recuperare l'autostima perduta. Purtroppo, di recente, vi siete confrontati con persone negative. Questo vi ha portato a dubitare delle vostre capacità.

Gli amici, però, saranno pronti a darvi tutto il loro supporto. Le loro parole saranno un monito a liberarvi dei pensieri distruttivi e ad arricchirvi con esperienze entusiasmanti. Voto 5.5.

Oroscopo e classifica del 17 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: lo stress sarà parte integrante della vostra giornata. Ogni ostacolo sarà motivo di apprensione e stress. Per uscire da questa situazione dovrete fare un passo avanti verso voi stessi. Alcuni problemi emotivi, infatti, vi stanno causando un blocco non indifferente. Per fortuna, in questo percorso, potrete contare sulla presenza delle persone care. Voto 4.5.

Vergine: non sopporterete la solitudine. Vorrete avere accanto persone affettuose e pronte a dimostrarvi i loro sentimenti.

Per fortuna, potrete contare sulla presenza dei vostri inseparabili amici. Il loro contributo sarà essenziale per la vostra serenità. Potrebbe essere il momento giusto per conoscere nuove persone e per interagire con loro. Voto 6.5.

Bilancia: non riuscirete a vedere le cose con chiarezza. La paura di commettere errori, infatti, sarà più forte di voi. Avrete la sensazione di non possedere alcun controllo sulle vostre emozioni. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a non lasciarvi trasportare dal panico: riuscirete a trovare una soluzione anche a questo difficile momento. Voto 4.

Scorpione: sarete piuttosto passionali. Il vostro carisma non potrà fare a meno di travolgere la persona amata.

Sarete inseparabili perché avrete ancora molte cose da fare insieme. Non amerete le interferenze della famiglia e degli amici. Per ora, cercherete di ritagliarvi uno spazio che sia solo vostro. Il romanticismo la farà da padrone. Voto 8.5.

Previsioni astrologiche e voti del 17 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: finalmente, le cose con il vostro partner torneranno a funzionare. Vi sentirete molto più a vostro agio. Avrete intenzione di rafforzare il legame tramite dei piccoli gesti affettuosi. La persona amata dimostrerà di apprezzare molto questo cambiamento. Anche il vostro umore ne gioverà tantissimo. Fate attenzione ai dettagli. Voto 9.5.

Capricorno: avrete voglia di emergere e di distinguervi dagli altri.

Non sopporterete l'idea di essere paragonati ad altre persone. Vi sentirete unici per via del vostro carattere e dei vostri modi di fare. Alcuni amici saranno d'accordo con voi, ma non tutti accetteranno questo atteggiamento. Le previsioni zodiacali vi consigliano di trovare un punto di incontro. Voto 7.

Acquario: la situazione in famiglia vi causerà un notevole stress. Vorrete appianare ogni singola lite, però, per il momento, non sarà possibile. Le previsioni zodiacali vi consigliano di puntare su un dialogo pacifico e positivo. Fuggire dagli scontri, al contrario, non vi servirà a niente. Un aiuto inaspettato potrebbe provenire da una persona molto speciale. Voto 5.

Pesci: sarete stanchi di dovervi attenere alla routine quotidiana.

Avrete voglia di affrontare nuove esprienze per mettervi alla prova e per interagire con contesti sconosciuti. Questo vi farà crescere molto dal punto di vista personale. Sarà anche un modo per conoscere persone divertenti e creative. Il partner potrebbe non approvare. Voto 8.