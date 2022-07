Il fine settimana giunge alla conclusione per tutti i 12 segni zodiacali. In attesa di scoprire quelle che saranno le novità di una nuova settimana di questo mese, di seguito approfondiamo le indicazioni astrologiche e l'Oroscopo di domenica 17 luglio 2022 per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è meglio cercare di evitare qualsiasi tipo di contrasto. Agitarsi troppo al momento è inutile. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare ma non sempre per colpa vostra.

Toro: per i sentimenti c'è più voglia di fare, in questo periodo è difficile fermarvi.

Nel lavoro è una giornata che porta buone idee da sfruttare per il futuro.

Gemelli: a livello sentimentale sono favoriti gli incontri in questa giornata, ma attenzione perché Venere a breve non sarà più nel segno e ciò porterà un calo. Controllate la seconda parte della giornata. Nel lavoro i cambiamenti non mancheranno, sono in arrivo varie iniziative.

Cancro: in amore è una giornata positiva con la Luna nel segno, il periodo nel complesso è fertile. A livello lavorativo le buone idee non mancheranno anche in questa giornata.

Leone: a livello amoroso è un momento migliore, le stelle sono dalla vostra parte. Il periodo nel complesso aiuta. Nel lavoro gli accordi saranno importanti, ci sono decisioni da prendere.

Vergine: in amore ci sono troppe cose da fare, attenzione anche alla Luna in opposizione che invita alla prudenza. Nel lavoro delle idee sono da sviluppare da qui ai prossimi giorni.

Astri e oroscopo del 17 luglio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti ci sono dei pensieri di troppo, le cose che nasceranno ora non vi vedono convinti anche a causa della Luna opposta.

A livello lavorativo le nuove idee sono da portare avanti con determinazione.

Scorpione: in amore è una giornata interessante che vede la Luna in buona aspetto e a breve anche Venere aiuterà. Nel lavoro alcune questioni vanno riviste, ma la giornata comunque aiuta.

Sagittario: a livello amoroso qualcosa potrebbe non andare, visto che vi servite maggiormente agitati.

Prendetevi cura di voi stessi. Nel lavoro vi sono questioni di tipo economico da non sottovalutare, con dei problemi che potrebbero arrivare a breve.

Capricorno: a livello sentimentale è una giornata promettente, che aiuta a ritrovare equilibrio nella coppia. Vi sentite meglio. Nel lavoro un recupero c'è, attenzione solo ad alcune questioni che portate avanti da tempo.

Acquario: per i sentimenti Venere aiuta, il cielo porta maggiore serenità. Nel lavoro molte cose nuove sono in arrivo, ma dovete però darvi da fare.

Pesci: in amore al momento non ci sono complicazioni, ma comunque alcune questioni sono da gestire con attenzione. Nel lavoro è meglio non prendervela in questa giornata se qualcuno è contro di voi, le idee non sono sempre condivise da tutti.