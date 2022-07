L'Oroscopo di venerdì 29 luglio ha in serbo tante nuove opportunità. Le previsioni zodiacali del giorno, facendo affidamento sui transiti dei pianeti, permettono di scoprire come le stelle guideranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei dodici segni. La fortuna non si farà attendere, ma ci sarà anche chi dovrà lottare contro un assetto astrale sfavorevole.

In particolare Acquario, Bilancia e Sagittario non vedranno l'ora di mettersi alla prova, proprio come Leone, Pesci e Cancro che saranno pronti a sperimentare. Toro, Capricorno e Vergine temeranno di non essere all'altezza di alcune sfide e, infine, Ariete, Gemelli e Scorpione e si lasceranno trascinare da situazioni impreviste.

L'oroscopo del 27 luglio sarà accompagnato dai voti del giorno e dalla classifica finale.

Previsioni zodiacali di venerdì 29 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: gli amici avranno una forte influenza su di voi. Le loro parole vi spingeranno a intraprendere una rotta diversa e imprevista. Non sarete del tutto convinti della scelta, ma non riuscirete a tirarvi indietro. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non agire frettolosamente. Tornate sui vostri passi e cercate di capire se le decisioni prese saranno adatte a voi. La famiglia potrebbe avere dei dubbi più che giustificati. Voto 5.

Toro: tenderete a vacillare davanti ad alcune situazione. Vorreste liberarvi delle preoccupazioni in eccesso, ma non vi sentirete abbastanza a vostro agio.

La giornata sarà accompagnata da alti e bassi. In alcuni momenti, mostrerete il lato più forte del vostro carattere mentre, in altri, vi lascerete andare con la persona care. Non vi sentirete ancora pronti a iniziare una relazione seria, ma una persona speciale potrebbe attirare la vostra attenzione. Voto 6.5.

Gemelli: l'invidia potrebbe essere un sentimento difficile da sconfiggere.

Anche se faticherete ad ammetterlo, non riuscirete a non guardare la vita dei vostri amici. Vi convincerete di desiderare le stesse cose, ma la realtà sarà molto diversa. Prima di rimproverarvi, sarà fondamentale fare il punto della situazione. Potreste scoprire dettagli trascurati per molto tempo. Una valvola di sfogo vi aiuterà a mitigare le emozioni.

Voto 4.5.

Cancro: l'amore farà costantemente parte di questa giornata. Non si tratterà solo dei sentimenti per il partner, ma anche di quelli per la famiglia, gli amici e il vostro animale domestico. Non saprete vivere senza la presenza di coloro che vi vogliono bene. Adorerete portare una ventata d'aria fresca nella vostra vita e in quella degli altri. Saprete imprimere un tocco personale a tutti gli impegni quotidiani. Inoltre, il vostro fascino non passerà inosservato. Voto 7.

Oroscopo e classifica del giorno 29 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vi piacerà svolgere le azioni sempre allo stesso modo. Avvertirete la necessità di inserire una nota di colore nella vostra routine quotidiana.

Per fortuna, non avrete alcun problema a farlo. Sarete accompagnati da vecchie e nuove passioni. Vi piacerà cimentarvi in nuovi hobby, soprattutto se artistici. Le persone care non potranno fare a meno di essere travolte dal vostro ottimismo. Amerete trascorrere il tempo con gli amici per scherzare con loro. Voto 8.

Vergine: l'amore vi metterà in difficoltà. Le richieste del partner, infatti, potrebbero essere difficile da affrontare. Vorrete risolvere la situazione, ma gli impegni quotidiani potrebbero costringervi a concentrarvi su altro. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di non rimandare troppo a lungo: le conseguenze potrebbero essere più spiacevoli del previsto. Confiderete negli amici, al punto da raccontargli tutti i vostri segreti più intimi.

Voto 5.5.

Bilancia: cercherete di non imporvi alcun limite. Saprete di poter accedere a molte nuove possibilità, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Le sfide complesse vi stimoleranno a impegnarvi sempre di più. La solitudine non farà per voi, preferirete circondarvi di persone leali e sincere, pronte a tutto pur di conquistare la vostra fiducia. Ovviamente, voi proverete a fare la stessa identica cosa. La famiglia esprimerà ammirazione nei vostri confronti. Voto 9.

Scorpione: non vi sentirete molto bene. Preferirete prendervi una piccola pausa, in modo da poter ricaricare le batterie. Le sfide del giorno vi appariranno confuse e quasi impossibili da portare a termine. Anche il lavoro vi farà lo stesso effetto.

Inoltre, i colleghi potrebbero non riuscire a comprendere il vostro punto di vista. Le loro parole saranno sprezzanti e cariche di risentimenti. Cercate di non dare loro alcuna importanza. Voto 4.

Previsioni astrologiche e pagelle del 29 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: darete grande valore alle parole degli altri. Saprete ascoltare e mettere in pratica i recenti apprendimenti. Conquisterete la stima degli altri, senza dovervi impegnare troppo per riuscirci. Il vostro modo di fare, infatti, riuscirà ad attirare l'attenzione delle persone giuste. Sul lavoro, sarete attenti e determinati. Porrete rimedio a ogni piccola imperfezione, in modo da non avere nulla di cui rimproverarvi. I colleghi saranno molto sorpresi.

Voto 8.5.

Capricorno: lo stress rischierà di prendere il sopravvento sulle cose belle della vostra giornata. Forzerete la mano sul lavoro perché vorrete ricevere la ricompensa desiderata. Purtroppo, gli eventi prenderanno una piega inaspettata. Sarà importante imparare ad adattarvi alle situazioni, in modo da non ricevere delusioni e saper rispondere adeguatamente ai cambi di programma. Gli imprevisti non faranno per voi. Voto 6.

Acquario: amerete fare squadra con i colleghi di lavoro. Non avrete alcun problema a relazionarvi con il prossimo, anzi, sarete in grado di costruire ottimi rapporti di amicizia. Questo vi aiuterà sia nella vostra vita professionale che in quella privata. Rifletterete attentamente sul concetto di amore.

Avrete voglia di intraprendere una nuova relazione, ma non sarete disposti a sorvolare su alcuni dettagli. Cercherete nel partner una persona affine a voi. Voto 9.5.

Pesci: sarete molto sensibili. Tenderete a dare importanza al giudizio altrui, ma questo non vi impedirà di intraprendere nuovi percorsi. Vorrete relazionarvi con contesti inaspettati e conoscere persone con una storia diversa dalla vostra. Avrete obiettivi audaci, ma che vi aiuteranno a conoscere meglio voi stessi. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di non farvi ingannare dalle apparenze: niente è come sembra. Voto 7.5.

Classifica dei segni zodiacali del 29 luglio

Ecco la classifica completa dei dodici segni zodiacali del giorno con i rispettivi voti.

L'Acquario è al primo posto, mentre Scorpione si trova alla fine della graduatoria.