I single dell'Ariete possono trovare una persona speciale, mentre per il Toro si preannuncia una giornata energica. Scopriamo di seguito le previsioni dell'oroscopo del 3 luglio 2022 per tutti i segni dello zodiaco.

I primi segni zodiacali

Ariete: si preannuncia una giornata ricca di successi da condividere con la famiglia. I single possono incontrare una persona speciale e può nascere anche l'amore. In ufficio continuano le incomprensioni con i colleghi.

Toro: giornata molto energica, meglio non strafare. Con il partner continua la passione e ci possono essere dei momenti di svago improvvisi.

Nel lavoro può arrivare il tanto atteso contratto.

Gemelli: può arrivare del denaro da una compravendita o anche da un prepensionamento. Nella coppia ci vuole sempre molta pazienza e si devono assecondare le esigenze del partner. I cuori solitari possono organizzare un viaggio di piacere.

Cancro: nel lavoro sono in arrivo molte nuove opportunità e anche l'aumento dello stipendio. Dal partner può arrivare la proposta di comperare l'automobile nuova.

Leone: nella sfera lavorativa finalmente si possono raggiungere degli obbiettivi. Per i single sono in arrivo delle novità o anche degli incontri occasionali. Si deve fare molta attenzione alla salute, in particolare al cibo e alcool.

Vergine: per i cuori solitari può arrivare un nuovo amore.

In ufficio ci possono essere molte più responsabilità, meglio dosare i vari impegni. Questo è il momento giusto per rinnovare il proprio look.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro possono arrivare delle nuove collaborazioni o anche un nuovo contratto. Questo è il momento perfetto per organizzare un viaggio con il partner.

Per i single l'amore è ancora molto lontano.

Scorpione: questo è il momento più indicato per ristrutturare la casa. Per le coppie continua la passione e anche il romanticismo. In ufficio ci possono essere alcune liti con i colleghi.

Sagittario: con il partner è arrivato il momento giusto per alcuni chiarimenti. Invece i single possono incontrare l'anima gemella e fare anche un bel viaggio di piacere.

Con i figli ci possono essere alcuni piccoli problemi da risolvere.

Capricorno: nel lavoro è un momento molto favorevole e possono arrivare molti nuovi progetti. I cuori solitari possono finalmente partire per una crociera. Questo è il momento giusto per fare degli investimenti.

Acquario: questo è il momento perfetto per cambiare residenza e anche lavoro. Nelle coppie continua il dialogo e ci possono essere delle serate di divertimento. In famiglia possono arrivare delle novità molto interessanti.

Pesci: per i cuori solitari ci possono essere delle nuove amicizie o delle novità amorose. In questo momento è molto meglio non esagerare con il cibo. Nel lavoro continuano le discussioni con i superiori.