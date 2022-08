È pronto l'oroscopo del 18 agosto 2022. Che cosa dicono le stelle? Potete sperare che l’anno nuovo vi regali una miriade di cose buone, cercate di godervele tutte ma non tenete tutta per voi quella fortuna: diffondetela. Più date, più l’universo vi ricompenserà. Fatta questa premessa, i corpi celesti vi invitano a leggere le seguenti previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 18 agosto con le pagelle e i colori e gli orari fortunati per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno 18 agosto: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Cercate di non essere eccessivamente critici quando avete a che fare con persone la cui etica del lavoro non corrisponde alla vostra.

Avete quello che serve per fare qualcosa di straordinario senza alcun input da parte di altre persone, quindi, andate avanti e godetevi le vostre ricompense. Il vostro orario fortunato è tra le 17:00 e le 18:00. Il vostro colore portafortuna non è altro che il turchese. Voto: 7

Toro – L'Oroscopo del giorno 18 agosto dice che non dovete limitarvi in alcun modo. Mercurio nel settore della creatività vi aprirà gli occhi a nuove possibilità e se avete fiducia in voi stessi non c’è nulla che non potete realizzare. L’orario dalle 11:00 alle 11:45 è ideale per prendere decisioni importanti e il viola è il vostro colore portafortuna. Voto: 7

Gemelli – Se diventate duri e severi con qualcuno che combina un pasticcio, domani farà un lavoro molto migliore, quindi, non trattenetevi.

Poche parole scelte da voi potrebbero essere ciò che gli altri hanno bisogno per rimettere in sesto il loro operato. Avrete buone notizie e un bel carico di fortuna tra le 17:30 e le 19:00. Indossate il verde per attirare le forze cosmiche positive e fortunate.

Voto: 7,5

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 18 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Le stelle di questa giornata aiuteranno a far avvicinare il vostro partner e i vostri colleghi al vostro modo di pensare. Sfruttate questa capacità per convincerli a prendersi cura delle cose che vi annoiano. L’orario tra le 14:15 e le 16:00 è abbastanza fortunato per voi e dovreste astenervi dall’indossare il rosso, perché non è favorevole per voi.

Voto: 7,5

Leone – Un’offerta di qualche tipo vi arriverà in questi due giorni, ma sebbene possa sembrare promettente, i pianeti avvertono che ci saranno dei vincoli. Indagate fino in fondo e prendete una decisione solo quando siete sicuri di conoscere tutti i fatti. Dalle 15:30 alle 16:45 è il momento migliore per voi e il colore fortunato è il giallo limone. Voto: 7

Vergine – Se c’è qualcosa che desiderate realizzare, adesso è il momento di fare la vostra mossa. Grandi cose accadranno nelle prossime 24 ore e potrebbero succedere anche a voi. Dalle 10:00 alle 12:00 è un orario piuttosto fortunato per voi e il vostro colore portafortuna di questa giornata è il giallo senape.

Voto: 8

Astrologia applicata alla giornata di giovedì 18 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Potreste aver voglia di rinunciare a qualcosa che si sta rivelando più un lavoro ingrato di quanto vi aspettasse, ma a un certo punto vi renderete conto di averlo fatto nel modo sbagliato. Solo un piccolo cambiamento potrebbe fare davvero una grande differenza. Assicuratevi di indossare tonalità pastello in queste 24 ore perché sono abbastanza fortunate per voi. D’altra parte, il vostro orario fortunato sarà dalle 13:00 alle 14:00. Voto: 6,5

Scorpione – Questa è una buona giornata per le collaborazioni e le amicizie, ma non allargatevi troppo nei rapporti sociali. Inoltre, resistete all’impulso di iniziare qualcosa di nuovo nelle prossime 24 ore, perché ciò che accadrà nel corso della settimana richiederà tutta la vostra attenzione e la vostra energia.

Secondo l’oroscopo, dovreste vestirvi di rosso in un momento propizio, intorno alle 17:30-18:30, vi renderà particolarmente attraenti e sentirete un’energia cosmica positiva. Voto: 7,5

Sagittario – È positivo che voi siate così ambiziosi, ma dovete essere realistici su ciò che sperate di ottenere. L'oroscopo avverte che non sarete in grado di raggiungere alcuni obiettivi in un settore a meno che voi non facciate qualche sacrificio negli altri settori. Le scelte vanno fatte subito. Potete rimandare la fine di qualsiasi cosa cruciale fino alle 11:00 o alle 13:00 circa. Non indossate tonalità di rosso, portano sfortuna.

Voto: 7,5

Oroscopo e previsioni astrologiche del 18 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Questo dovrebbe essere un giorno davvero piacevole per voi, il tipo in cui potete ottenere ciò che volete senza alcuno sforzo. Non sarà sempre così facile, quindi, sfruttate al massimo la vostra fortuna e non dubitate mai che ve lo meritiate. Pianificate tutto ciò che è cruciale tra le 16:00 e le 17:00, poiché è un orario molto favorevole. I vestiti color bianco vi porteranno una buona prosperità. Voto: 7,5

Acquario – Se avete qualche idea su come guadagnare qualche soldo in più, dovete seguirla fino in fondo. Se esitate solo per un minuto, un rivale potrebbe rubarvi l’idea e prendere il profitto che avrebbe dovuto essere vostro.

Il vostro momento fortunato è tra le 14:00 e le 15:00. Il colore grigio vi porterà fortuna. Voto: 7

Pesci – Se avete litigato con una persona cara di recente, fate quello che serve per fare ammenda. Anche se la colpa non è del tutto vostra, ingoiate il vostro orgoglio e chiedete voi scusa per prima, tornerete in buoni rapporti in pochissimo tempo. L’orario migliore della giornata è tra le 17:30 e le 18:30. Il viola è un colore incredibilmente benedetto per voi. Voto: 6,5