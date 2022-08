L'Oroscopo della giornata di giovedì 18 agosto vedrà un Ariete più romantico del solito grazie al sostegno del pianeta Venere, mentre Vergine si sentirà protagonista della propria vita e del giorno. Toro sarà pronto a darsi da fare al lavoro, grazie alle tante energie che Marte darà, mentre Capricorno si muoverà con prudenza e lungimiranza al lavoro. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo di giovedì 18 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 18 agosto 2022 segno per segno

Ariete: giornata davvero romantica per voi nativi del segno grazie alla presenza benefica di Venere.

I rapporti con la vostra fiamma andranno davvero bene, e sarete più romantici del solito, soprattutto voi che siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale potrete contare su un po’ di fortuna da parte di Giove, ma per ottenere buoni risultati dovrete anche metterci tutto il vostro impegno. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale nel complesso favorevole nonostante Venere sia contraria. Secondo l'oroscopo di giovedì, potrete contare sulla Luna in congiunzione, che vi aiuterà a tenere in equilibrio il vostro rapporto con le persone che amate. Sul fronte professionale non avrete dubbi su come gestire i vostri progetti, ciò nonostante non siate troppo frettolosi. Voto - 7️⃣

Gemelli: con Venere in sestile dal segno del Leone saprete mostrate tutta la vostra dolcezza in amore.

Sarete fieri dei rapporti che riuscirete a creare, e la voglia di crearne di nuovi non vi mancherà. Sul fronte professionale gli imprevisti da affrontare saranno tanti con Mercurio in quadratura, ciò nonostante non vi arrenderete, e vi darete da fare per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

La Luna vi darà un buon motivo per essere felici con il partner, e vivere la vostra vita sentimentale con più filosofia. Se siete single i rapporti sociali per voi saranno molto importanti. Non smettete di coltivarli dunque. Per quanto riguarda il lavoro idee e progetti nella vostra mente non mancheranno, ma dovrete essere sicuri del successo che potrete raggiungere.

Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in quadratura rovina un po’ tutta questa vostra felicità sul fronte amoroso. Per fortuna Venere sarà dalla vostra parte, dunque, con un po’ di pazienza, buon senso, e un pizzico di romanticismo, le cose miglioreranno presto tra voi e la persona che amate. Sul fronte lavorativo la vostra voglia di crescere e guadagnare dovrà essere supportata da un progetto efficace. Voto - 7️⃣

Vergine: vi sentirete i protagonisti assoluti della vostra vita in questa giornata di giovedì. Soprattutto sul fronte professionale, avrete le idee sempre chiare, e andrete verso la giusta direzione con i vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna in congiunzione vi farà sentire a vostro agio con il partner, mentre se siete single, riuscirete a instaurare un buon legame con la vostra fiamma.

Voto - 9️⃣

Bilancia: il cielo sopra di voi è tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Attenzione a non gongolarvi troppo in amore, anche se Venere sarà dalla vostra parte. Single oppure no, la persona che amate potrebbe non apprezzare il vostro atteggiamento. In ambito lavorativo i vostri obiettivi saranno ben chiari all'interno della vostra mente, ma non potete pretendere di raggiungerli dall'oggi al domani. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in Vergine aiuterà a gestire meglio ogni rapporto, ciò nonostante è evidente che ci sono alcune cose da sistemare tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single darete più importanza a quelle relazioni sociali che contano di più per voi. In ambito lavorativo vi darete da fare per portare avanti i vostri progetti, anche se i tanti imprevisti non vi piaceranno affatto.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale davvero gradevole grazie a Venere in ottimo aspetto. Vi sentirete amati e apprezzati dalla persona che amate, e avrete sempre un buon motivo per sentirvi felici. Se siete single sarete particolarmente seducenti e affascinanti grazie a Venere. In ambito lavorativo non avrete tempo da perdere con dettagli superflui che però potrebbero fare la differenza. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'oroscopo della giornata di giovedì 18 agosto vedrà un cielo favorevole dal punto di vista sentimentale. Riuscirete dunque a godervi serenamente la vostra relazione di coppia, mentre se siete single, potreste fare nuovi, casuali, ma interessanti incontri. Sul fronte professionale Marte e Mercurio vi daranno la spinta per non mollare con i vostri progetti, ma attenzione a Giove in quadratura.

Saprete muovervi dunque con cautela, ma anche con una certa lungimiranza. Voto - 8️⃣

Acquario: non sarà la giornata adatta per parlare di sentimenti, considerato che la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto. Single oppure no, prendetevi un po’ di tempo per voi stessi, per fare un po’ di ordine non solo nella vostra mente, ma anche nel vostro cuore. In ambito lavorativo le buone idee ci saranno, ma in quanto a energie sarete ancora in modalità vacanza. Il risultato sarà poca voglia di fare. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata discreta per quanto riguarda i sentimenti, anche se potreste fare di più per le persone che amate. Single oppure no, date più attenzione alla vostra fiamma, eventualmente assecondando un suo piccolo desiderio. Sul fronte professionale Mercurio vi metterà in difficoltà, rendendo difficile portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣