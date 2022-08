Giovedì 11 agosto troveremo sul piano astrale Venere spostarsi dall'orbita del Cancro al segno del Leone (dove risiede il Sole), mentre Saturno e la Luna stazioneranno nel domicilio dell'Acquario. Urano, il Nodo Nord e Marte, intanto, continueranno la sosta in Toro, così come Nettuno protrarrà il moto in Pesci e Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete. Mercurio, infine, permarrà in Vergine come Plutone rimarrà nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Pesci, meno roseo per Scorpione e Toro.

Sul podio

1° posto Gemelli: mondani.

La voglia di stare nuovamente in mezzo alle altre persone parrà bussare alla porta di casa Gemelli in questo giorno estivo, coi nativi che non baderanno a spese pur di presenziare agli eventi più esclusivi della loro città.

2° posto Pesci: sfrontati. La probabile schiettezza che il dodicesimo segno zodiacale, terzo decano in primis, metterà in campo questo giovedì nella cerchia relazionale sarà una manna dal cielo perché gli permetterà con semplicità di tenere a debita distanza eventuali scocciatori.

3° posto Acquario: pausa strategica. Mentre intorno a loro la confusione regnerà sovrana, i nati Acquario preferiranno, c'è da scommetterci, ritagliarsi una pausa dal mondo circostante, ove possibile, così da rigenerare mente e corpo in vista del Plenilunio nel segno in onda venerdì.

I mezzani

4° posto Ariete: stacanovisti. Semaforo acceso sul verde per le questioni lavorative dei nati Ariete nel corso di queste ventiquattro ore, giornata dove il segno di Fuoco non si risparmierà in termini di fatiche fisiche, dimostrando grande dedizione e spirito di sacrificio.

5° posto Sagittario: sentimenti sul piatto.

Girarci attorno quando si tratterà di sentimenti che bollono in pentola da tempo non sarà un esercizio semplice per gli arcieri, con quest'ultimi che potrebbero lanciarsi in una doverosa quanto teatrale dichiarazione d'amore con la persona che gli fa battere il cuore.

6° posto Leone: riflettere prima di agire. I primi timidi influssi della Luna Piena opposta sommati al duetto Venere-Luna nel segno trino a Giove di Fuoco stimoleranno, con buona probabilità, i felini a lasciar prevalere l'istinto sulla ragione, soprattutto quando si tratterà di relazioni interpersonale e di lavoro.

I pianeti generazionali sullo sfondo, però, suggeriranno ai nativi di bandire alcun colpo di testa perché si tratterà soltanto di nubi passeggere.

7° posto Bilancia: a testa bassa. Il consiglio delle stelle per i nati Bilancia in questo giorno d'agosto sarà presumibilmente quello di concentrare le loro attenzioni esclusivamente sulle faccende pratiche e professionali, evitando coscienziosamente di cadere nella trappola delle provocazioni altrui.

8° posto Cancro: pensieri assordanti. Giovedì durante il quale il primo segno d'Acqua sarà assalito da una miriade di pensieri che si rincorreranno tra loro non permettendogli di concentrarsi sulle attività in programma.

9° posto Vergine: risultati flop.

Giornata da prendere con le pinze per i nati Vergine, i quali potrebbero doversi confrontare con qualche bega lavorativa non indifferente che metterà a serio rischio il raggiungimento dei risultati che auspicavano.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: provocatori. La lista delle ostilità astrali sarà talmente lunga questo giovedì che i nati Scorpione presumibilmente sfogheranno le loro frustrazioni sulle persone che non gli vanno molto a genio, lanciando delle provocazioni alle stesse senza ritegno alcuno.

11° posto Capricorno: deleganti. La propensione a delegare le mansioni quotidiane, specialmente legate al fronte domestico, sia al coniuge che alla prole sarà particolarmente attiva nei nati Capricorno.

Peccato, però, che gli affetti cari potrebbero non apprezzare affatto tale mood nativo.

12° posto Toro: iracondi. La rabbia avrà buone chance di essere l'indesiderata protagonista del comportamento taurino in questo giorno di metà mese, col segno Fisso che farebbe meglio a sfogarsi in palestra anziché inveire con chiunque gli capiti a tiro.