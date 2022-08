Mentre si avvicina il giro di boa della seconda settimana del mese di agosto, arrivano le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni della giornata del 10 agosto 2022. Di seguito le previsioni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore - con Venere che tra qualche ora sarà attiva nel segno - potrete superare alcune difficoltà. Nel lavoro sono buone le prospettive e arriveranno nuove svolte.

Toro: per i sentimenti al momento vi sentite abbastanza insofferenti, in particolare nelle coppie di lunga data. Nel lavoro alcuni vogliono cambiare, in quanto non hanno più voglia di fare sempre la stessa cosa.

Gemelli: a livello sentimentale - con la Luna favorevole insieme a Venere - avrete la possibilità di ricucire uno strappo in una storia. Nel lavoro approfittate di questo momento per ripartire.

Cancro: in amore è una giornata non esaltante, alcuni hanno voglia di fare chiarezza. A livello lavorativo alcune questioni dovranno essere riviste, in particolare vi è un progetto da far ripartire.

Leone: a livello sentimentale ci sono alcune questioni da rivedere, sarà importante chiarire in questo momento. Nel lavoro maggiore occorre più chiarezza in una questione.

Vergine: a livello amoroso vi sentite indecisi al momento, la giornata comunque è positiva. Nel lavoro vivete una stato di maggiore nervosismo, ci saranno delle piccole polemiche da placare.

La seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti la giornata porta maggiori confronti, ci sarà la possibilità di trovare soluzioni a diversi problemi. Nel lavoro è un periodo che vi vede costretti a rivedere alcune questioni.

Scorpione: a livello amoroso, se c'è qualcosa da rivedere in una storia è meglio agire adesso, le prossime ore saranno comunque importanti.

Nel lavoro se c'è da rinnovare un accordo questo è un periodo che aiuta.

Sagittario: in amore la seconda parte della settimana sarà importante, vi sentite più forti al momento. Nel lavoro riuscite a fare quanto desiderato, ma non sottovalutate le vostre capacità.

Capricorno: per i sentimenti - con Venere che non sarà più in opposizione - vi sentite più forti al momento, c'è uno stato di maggiore energia.

Nel lavoro i nuovi progetti non decollano, occorrerà trovare nuovi punti di riferimento.

Acquario: a livello sentimentale questo periodo vi vede più nervosi, ci vorrà maggiore pazienza, ma grazie alla Luna nel segno le cose miglioreranno. Nel lavoro occorre portare avanti alcune questioni che sono bloccate da tempo.

Pesci: in amore è una giornata favorevole con la Luna nel segno anche nel prossimo weekend. Programmate qualcosa di interessante. Nel lavoro vi è uni stato di maggiore stanchezza, ma non lasciatevi sopraffare.