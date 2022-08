Mercoledì 31 agosto troviamo sul piano astrale la Luna insieme a Mercurio risiedere nel segno della Bilancia, nel frattempo Venere sosterà nell'orbita del Leone. Il Sole, intanto, continuerà a stazionare in Vergine, così come Nettuno protrarrà il moto in Pesci e Plutone resterà stabile nel segno del Capricorno. Saturno, in ultimo, permarrà in Acquario come Urano assieme al Nodo Nord resteranno nel domicilio del Toro e Giove proseguirà l'orbita in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Vergine, meno roseo per Leone e Ariete.

Sul podio

1° posto Bilancia: perspicaci. Intuitivi e oltremodo percettivi, i nati sotto il segno della Bilancia avranno buone chance di anticipare gesti e parole altrui in questo giorno conclusivo di agosto, ponendosi nell'interessante condizione di essere una spanna avanti a chiunque.

2° posto Vergine: ostinati. Stimolati dalla quadratura tra il Luminare giallo sui loro gradi e l'astro dell'azione, i nati Vergine potrebbero risultare oltremodo ostinati nel settore professionale nel corso di questo mercoledì, riuscendo a raggiungere anche obiettivi all'apparenza utopistici.

3° posto Toro: mire da riorganizzare. Il primo segno di Terra, durante le ventiquattro ore in questione, dovrà bonariamente fare i conti sia col Messaggero degli Dei in sesta dimora che col sestile Nettuno-Urano, posizioni astrali che lo spingeranno a porgere maggiore attenzione sulle prossime mosse esistenziali da compiere.

I mezzani

4° posto Acquario: occasioni. Nonostante sul fronte economico e lavorativo non tutto stia filando liscio come l'olio, questo mercoledì il quarto segno Fisso beneficerà, con ogni probabilità, di una rinfrancante entrata finanziaria extra, grazie alla quale potrà pagare in anticipo una bolletta o restituire del denaro ricevuto in prestito.

5° posto Capricorno: adeguarsi alle circostanze. Mercoledì dove il segno Cardinale si troverà presumibilmente di fronte all'ennesima manchevolezza del partner o alla bravata di un figlio non troppo ligio alle regole. Sbollita l'ira iniziale, però, i nativi non faticheranno ad accettare il carattere sopra le righe delle persone care.

6° posto Sagittario: gregari. Anziché sfoggiare doti da leadership, gli arcieri farebbero meglio, nel corso del 31 agosto, a confondersi tra la mischia e agire come dei comuni gregari durante il turno professionale, così da non scatenare controproducenti invidie e lavorare più serenamente possibile.

7° posto Scorpione: sguardo al futuro. In attesa del Plenilunio nel loro Elemento del 9 settembre, i nati Scorpione saranno probabilmente spinti dal parterre astrale, Sole in primis, ad assumere uno sguardo lungimirante riguardo i loro progetti di vita a due. A tal proposito, il segno d'Acqua comprenderà che i tempi non saranno ancora maturi per un eventuale inizio di una convivenza o per mettere in cantiere un erede.

8° posto Cancro: solitari. Per colpa di qualche assurda maldicenza sul loro conto oppure di un litigio del figlio o di un equivoco con un'amica, i nati Cancro potrebbero preferire trascorrere questo giorno di metà settimana nella solitudine più beata, staccando anche lo smartphone se necessario.

9° posto Pesci: comunicazione flop. Semaforo acceso sul rosso per la sfera comunicativa del dodicesimo segno zodiacale, con quest'ultimo che si accorgerà, c'è da scommetterci, come ogni spiegazione verbale sarà irrimediabilmente fraintesa quando si rivolgerà a delle persone che non lo conoscono appieno.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: impaziente. Pensare alla settimana prossima, al mese entrante o all'anno venturo sarà presumibilmente l'esercizio preferito dai nati Ariete in queste ventiquattro ore, sol segno di Fuoco che si dimostrerà impaziente, quasi come se volesse forzare gli eventi per il proprio tornaconto.

11° posto Gemelli: poca adattabilità. Intorno al mondo dei nati Gemelli ci sono stati e ci saranno parecchi stravolgimenti ma, durante questo mercoledì, il segno d'Aria parrà faticare ad assimilare perfettamente i mutamenti ai quali dovrà rapportarsi.

12° posto Leone: affaticati. L'entrata del loro astro governatore in seconda casa unito all'anello di sosta marziale d'Aria potrebbero rendere questo giorno estivo particolarmente stancante per i felini, sia fisicamente che mentalmente. A fronte di ciò, sarebbe meglio che i nativi procrastinino le attività meno impellenti.