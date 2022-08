L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 settembre 2022 preannuncia che il Toro ha qualche problema con le finanze, mentre i Gemelli possono avere un imprevisto nella sfera sentimentale. Di seguito approfondiamo tutti i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la vita affettiva è sempre molto soddisfacente. Il rientro al lavoro non è per niente semplice e la testa continua ad essere altrove. Le energie non mancano mai, ma a volte c'è troppo nervosismo.

Toro: la coppia può avere poca sintonia in intimità. Nella sfera lavorativa possono arrivare dei progetti improvvisi.

Bisogna fare molta attenzione alle spese inutili perché le finanze non sono delle migliori.

Gemelli: nel lavoro regna sempre il caos, mentre invece in famiglia è tutto tranquillo. I single possono avere un imprevisto e può saltare l'appuntamento tanto atteso con una nuova fiamma. Le energie vanno utilizzate su degli sport adatti.

Cancro: questo è il momento giusto per trovare nuove strade professionali. Le amicizie nate da poco non vanno mai sottovalutate perché può nascere l'amore. Una lite in sospeso va risolta immediatamente.

Leone: nella sfera lavorativa ci possono essere degli ostacoli da superare. In amore si può sempre contare sul partner e magari organizzare una serata spensierata. Una dichiarazione d'amore può arrivare da una vecchia amicizia.

Vergine: nella coppia ci possono essere delle liti dovute a delle differenze caratteriali. Questa è la giornata giusta da trascorrere con gli amici fidati. Nella sfera lavorativa si preannuncia una settimana molto pesante.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari possono conoscere tante persone e possono nascere delle nuove amicizie.

Momento molto favorevole nel campo lavorativo. Gli svaghi sono sempre pochi e la coppia è penalizzata.

Scorpione: il partner è sempre più distante e la pazienza sta per finire. I single possono essere delusi dai discorsi di una preda. Nel lavoro ci sono sempre molti impegni, ma il tempo per staccare la spina si può sempre trovare.

Sagittario: la coppia sta vivendo dei problemi perché il partner è sempre molto geloso. Per i disoccupati non è un periodo fortunato per cercare lavoro.

Capricorno: settimana piena di energie e buoni propositi. La famiglia può ostacolare dei nuovi progetti di lavoro. La salute non è al top.

Acquario: i single possono messaggiare continuamente con una persona conosciuta da poco. Questo è il momento giusto per mostrare le proprie qualità nella sfera lavorativa.

Pesci: in amore i problemi di comprensione sono sempre presenti. Settimana un po' triste per alcuni eventi inattesi. I cuori solitari possono trascorrere il weekend rilassandosi al lago o in una spa.