L'ariete deve fare attenzione alle persone pettegole e i Gemelli possono trovare lavoro. Questo è il momento giusto per scoprire l'oroscopo dal 15 al 21 agosto.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: per i single l'amore è nell'aria, però serve il coraggio di esprimere i propri sentimenti alla preda di turno. L'ansia per i figli non passa mai, però va lasciata molta più libertà. Nella sfera lavorativa ci possono essere delle persone troppo pettegole, meglio lasciarle perdere, altrimenti dei progetti non possono essere realizzati.

Toro: i cuori solitari possono avere un incontro non programmato e questo regalerà molta allegria.

Una vicina di casa va osservata con molta attenzione perché le sue bugie stanno stancando tutti. La malinconia è sempre presente e questa è dovuta alla perdita dell'amico a quattro zampe, meglio aspettare tempi migliori.

Gemelli: per i disoccupati può arrivare il momento di firmare un nuovo contratto di lavoro. Le coppie possono concedersi qualche giorno di relax in una spa, però attenzione perché ci possono essere delle incomprensioni. Nella sfera lavorativa si può finalmente raggiungere un obbiettivo ben preciso.

Cancro: in ufficio può nascere qualche problema con un collaboratore o un superiore, ma poi tutto torna alla normalità. I cuori solitari possono organizzare una serata insieme agli amici e amiche e magari può nascere l'amore.

Non bisogna esagerare con gli esercizi fisici e va fatta molta attenzione agli incidenti domestici.

Leone: la sfera lavorativa gode di ottima salute e quindi le vacanze possono attendere. Alcuni single possono avere un colpo di fulmine e altri una vera e propria passione che può stravolgere tutti i piani. In azienda bisogna concentrarsi su certi obbiettivi e lasciare perdere tutto il resto.

Vergine: le coppie devono sempre aiutarsi perché i problemi vanno risolti insieme. Con i suoceri vanno evitate le discussioni, sono anziani e bisogna avere pazienza. Un occhio di riguardo per la salute perché le ossa si devono rafforzare, per evitare guai più seri.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la giornata giusta per fare alcuni investimenti è proprio questa, meglio approfittarne subito.

Con il partner tutto procede a gonfie vele e si può pensare anche a una piccola vacanza. La dieta va seguita molto scupolosamente e le cattive abitudini vanno lasciate alle spalle.

Scorpione: con il partner si può pianificare la settimana, le ferie sono fatte proprio per fare mille cose e ovviamente riposarsi. Le coppie di vecchia data possono avere un aumento del sentimento e anche della passione. In ufficio ogni momento viene vissuto con troppa leggerezza e il capo è molto contrario di questa situazione.

Sagittario: nel campo lavorativo possono arrivare delle novità molto positive e anche per l'economia c'è una bella sorpresa. Per trovare l'amore è un ottimo periodo e in questo modo si può vivere pienamente la movida estiva.

Lo sport va praticato anche in ferie e si deve seguire anche una sana dieta alimentare.

Capricorno: sono in arrivo delle nuove collaborazioni professionali e può arrivare un regalo dal superiore, può essere anche l'aumento della paga. Nella coppia si possono avviare tanti nuovi progetti, come l'acquisto di un nuovo immobile. Per non affaticare lo stomaco è meglio bere molto di più, ed evitare le salse.

Acquario: nel lavoro possono arrivare delle nuove opportunità, ma bisogna avere sempre molta cautela. La mente va liberata da tutti i brutti pensieri e per fare tutto questo si può fare una bella passeggiata. I falsi movimenti durante lo sport vanno evitati, per non ritrovarsi con dolori inaspettati.

Pesci: settimana molto nervosa perché il partner non è pronto a iniziare dei nuovi progetti. In azienda c'è sempre molto interesse da parte di tutti, però può arrivare un piccolo contrattempo. I cuori solitari possono organizzare delle cene con gli amici, per ridere con spensieratezza.