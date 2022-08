Per la giornata di giovedì 11 agosto 2022, l’Oroscopo potrebbe presentare una situazione piuttosto critica per i nati sotto il segno dell’Acquario, mentre per il segno del Bilancia si aprirà un periodo ottimale sia con le questioni amorose che con quelle legate all’aspetto professionale e finanziario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: Scorpione romantico

1° Cancro: la vostra sarà una fantastica ripresa dell’umore, delle risorse finanziarie ma anche di una serenità familiare finalmente ritrovata.

Secondo quanto riportato dall’oroscopo ora ci saranno delle idee che potrete applicare tranquillamente a qualche progetto professionale molto promettente.

2° Bilancia: sul lavoro ci saranno un sacco di soddisfazioni, soprattutto quelle che potrebbero promettervi di avanzare di carriera. Secondo l’oroscopo avrete a disposizione anche qualche strumento in più per semplificare la vostra quotidianità.

3° Capricorno: sicuramente ci saranno degli sforzi che saranno ampiamente ricompensati, anche alla luce di una squadra che ha dato il meglio di sé nelle giornate precedenti. Ora amicizie potrebbero trovarvi decisamente molto più attraenti e da cui prendere esempio.

4° Scorpione: sicuramente il romanticismo la farà da padrone, ma anche una sviluppata creatività che potrebbe essere di supporto a qualche idea che avete in mente già da molto tempo a questa parte.

Avrete qualche lieve sintomo di stanchezza alla fine della serata.

Leone affaticato

5° Ariete: organizzarvi con le questioni lavorative vi permetterà di avere molto più tempo libero, dunque anche di fare qualche bella gita fuori porta con il partner o con la famiglia. Secondo l’oroscopo potreste avere molto divertimento.

6° Leone: potreste affaticarvi molto in qualche progetto, ma sicuramente l’ambito amoroso potrebbe costituire un porto sicuro in cui potrete esprimere tutto il vostro romanticismo.

Secondo l’oroscopo potreste fare qualche piccola mansione del tutto nuova.

7° Toro: potreste avere qualche lieve nostalgia per le questioni passate, ma ciò non vi toglierà la voglia di fare qualche bella avventura che possa realmente fare la differenza con il vostro umore. Una bella chiacchierata per voi potrebbe significare molto.

8° Sagittario: con le questioni irrisolte potreste avere qualche problematica in più, ma niente che non si possa rimediare. In amore state vivendo un periodo che promette di finire un po’ sottotono. Avrete qualche questione irrisolta che potrebbe protrarsi ancora piuttosto a lungo.

Pesci sottotono

9° Vergine: una lieve ripresa sarà dettata dalla vostra capacità di sorvolare su un atteggiamento alquanto negativo e di convertire la vostra tristezza in qualcosa di produttivo, anche per la famiglia e non solo per voi stessi. Ci saranno dei discreti presupposti per le questioni finanziarie.

10° Pesci: vi sentirete molto sottotono, forse non ci sarà molto spazio neanche per le amicizie. Secondo l’oroscopo potrebbero esserci delle questioni in sospeso che necessitano di qualche approfondimento.

11° Acquario: dovrete far fronte ad uno stress che non sta andando via molto facilmente, dunque prendere qualche misura più drastica potrebbe essere di aiuto per poter ricaricare le batterie. Secondo l’oroscopo potreste avere un po’ di nervosismo in serata.

12° Gemelli: potrebbero esserci degli ostacoli sul lavoro che probabilmente vi daranno pochissimo tempo libero a disposizione. Sentirvi costretti in un solo luogo per il momento potrebbe essere molto deleterio per il vostro stress, perché potrebbe farlo aumentare.