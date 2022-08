Per la giornata di martedì 16 agosto 2022 l’Oroscopo è dalla parte dei nati sotto il segno del Toro, mentre per l’Ariete sarà un periodo di ribassi. Anche l’Acquario potrebbe scendere nella classifica.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: Pesci alle prime posizioni nella classifica

1° Toro: essere in cima alla classifica dell’oroscopo in questa giornata sarà un valido segnale di qualche novità che stavate attendendo da tanto tempo a questa parte. Le energie saranno al massimo, quindi sarà molto utile utilizzarle nello sport.

2° Pesci: darvi da fare nel pomeriggio potrebbe essere molto più agevole, perché la fortuna potrebbe darvi tutta la concentrazione di cui avrete bisogno per affrontare un progetto lavorativo oppure lo studio. Non sarà contemplata alcuna distrazione.

3° Capricorno: la dedica particolare che state dando ai sentimenti e alle emozioni potrebbe essere molto favorevole nel caso di incontri, perché potrebbero regalarvi un amore davvero fuori dalle righe. Secondo l’oroscopo sarete focalizzati anche sulla famiglia e sulle sue esigenze.

4° Gemelli: Venere vi conferirà una grande fortuna con i progetti in essere, ma anche con degli affari che avete dovuto procrastinare nel corso delle giornate precedenti per cause di forza maggiore.

Lasciarvi andare ai divertimenti sarà un bell’espediente serale.

Svolta per Scorpione

5° Scorpione: potrebbe esserci un giro di vite inaspettato sul lavoro che potrebbe essere dalla vostra parte. Le finanze potrebbero presto trovare un appiglio su cui arrampicarsi per migliorare e darvi un attimo di respiro con le spese.

6° Vergine: purtroppo un po’ di stanchezza potrebbe rallentare queste giornate di festività, ma anche il lavoro.

Per il momento non ci sarà un calo di energie troppo drastico, ma sarà meglio stare a riposo per un po’ prima di riprendere le vostre mansioni.

7° Sagittario: probabilmente in amore le cose potrebbero andare meglio, e prendere una piega molto più distesa e senza vicende rimaste in sospeso. L’oroscopo potrebbe regalarvi delle situazioni molto promettenti sul lavoro, ma fate attenzione alle amicizie non del tutto sincere.

8° Leone: riflettere su una problematica vi aiuterà a risolverla in modo più risoluto ed efficace. Perciò prendere qualche decisione di impulso in questo momento potrebbe essere controproducente per la vostra carriera. Secondo l’oroscopo in amore ci sarà un periodo di forte stallo.

Acquario più attento

9° Acquario: dovrete fare attenzione a qualche affare che potrebbe compromettere il vostro tempo libero e quello che si potrebbe definire uno stato mentale senza troppi pensieri. Facilitarvi le cose potrebbe essere abbastanza difficile.

10° Ariete: accantonare un po’ le tensioni familiari sarà un obiettivo che dovrete prendere in considerazione, prima del lavoro. Ritrovare un equilibrio per voi stessi sarà fondamentale per trovare sollievo anche con gli altri.

11° Cancro: non sempre potrete fare ciò che vorrete sul lavoro, ma potrete comunque pazientare su alcuni progetti che avranno bisogno di tutta la squadra per poter vedere la luce. Impegnarvi adesso potrebbe essere abbastanza stancante, sia per il fisico che per la mente.

12° Bilancia: purtroppo potrete essere molto pensierosi, soprattutto se siete rimasti single da poco e non avrete molta voglia di voltare pagina. Prendervi del tempo per curare voi stessi potrebbe essere una scelta da prendere in considerazione.