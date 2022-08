L'oroscopo di venerdì 5 agosto è caratterizzato da tante novità. Le previsioni astrologiche del giorno mettono in luce tutti gli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale. Ci sarà chi si farà guidare dall'istinto e chi non saprà prendere una decisione definitiva.

Nel dettaglio, Toro, Sagittario e Cancro saranno al centro dell'attenzione, mentre Leone, Bilancia e Gemelli daranno il massimo nel loro lavoro. Capricorno, Ariete e Pesci saranno molto emozionati e, infine, Vergine, Acquario e Scorpione non saranno favoriti dalle stelle.

L'Oroscopo del 5 agosto sarà accompagnato dalla classifica, stilata in base ai voti ricevuti da ogni segno.

Previsioni astrologiche di venerdì 5 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: vi sentirete un po' scombussolati. Purtroppo, il passare dei giorni non vi ha aiutato a fare chiarezza nel vostro cuore. Avrete bisogno di più tempo per riuscirci e, sopratutto, di una figura di riferimento. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non smettere di sperare: non ve ne pentirete. Voto 6.

Toro: la vostra esuberanza non potrà fare a meno di attirare l'attenzione delle persone che vi circonderanno. Vi piacerà dare buoni consigli e contribuire alla felicità del prossimo. Non avrete paura di essere giudicati perché preferirete concentrarvi solo sugli aspetti positivi delle relazioni sociali.

Voto 9.5.

Gemelli: non avrete molto tempo da dedicare agli amici. Purtroppo, gli impegni quotidiani avranno la meglio. Forse, peccherete un po' di organizzazione, ma sarete fieri del vostro percorso professionale. Al contrario, dal punto di vista sentimentale, dovrete ancora incontrare la vostra dolce metà. Voto 7.

Cancro: non darete spazio alla malinconia.

Vi sentirete sereni con voi stessi perché, finalmente, sentirete di aver trovato le persone giuste per voi. Gli amici rappresenteranno un punto di riferimento molto importante. La loro presenza, infatti, vi riempirà il cuore di gioia e ottimismo. Voto 8.5.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 5 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: la vostra carriera professionale proseguirà a gonfie vele. Sarete molto felici di svolgere un simile lavoro. Vi renderete conto di avere molto potenziale, dovrete solo trovare il modo per sfruttare tutte le vostre capacità. Nelle prossime ore, potreste incorrere in occasioni sorprendenti. Voto 8.

Vergine: il vostro entusiasmo non porterà conseguenze positive. Sarete così attivi da non riuscire a concentrarvi su progetti specifici. Rischierete di mettere troppa carne al fuoco, senza riuscire a elaborare un prospetto vincente. Questo non farà altro che aumentare la vostra frustrazione. Voto 5.

Bilancia: non vi arrenderete davanti ad alcun ostacolo.

Userete tutte le vostre energie per portare a termine le scadenze imminenti. Il capo vi ringrazierà, ma non sarà il solo a notarvi. Ci sarà un collega che potrebbe suscitare in voi un grande interesse. Nel frattempo, il passato tornerà a bussare alla vostra porta. Voto 7.5.

Scorpione: questa giornata sarà davvero difficile da comprendere. Fin dai primi momenti, vi sentirete fuori luogo. Non riuscirete a portare a termine tutti i vostri obiettivi e anche gli incarichi più semplici saranno motivo di stress. Le previsioni astrologiche vi consigliano di prendervi una pausa. Voto 4.

Previsioni zodiacali e voti del 5 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: questa giornata inizierà nel migliore dei modi.

Finalmente, la ruota della fortuna sarà dalla vostra parte. Vi piacerà trascorrere il tempo con gli amici e relazionarvi con persone sconosciute. Avrete modo di osservare il contesto circostante da un nuovo punto di vista. Voto 9.

Capricorno: non riuscirete a dividere la ragione dal cuore. Prenderete le vostre decisioni basandovi sulle emozioni. Darete priorità ai sentimenti, anche a costo di trovarvi nei guai. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a prendere in considerazione le perplessità degli amici. Voto 6.5.

Acquario: non sarà la giornata giusta per dedicarvi agli amici. Preferirete distogliere l'attenzione da tutto ciò che non sarete in grado di controllare. Gli imprevisti vi spaventeranno, soprattutto quelli lavorativi.

Purtroppo, non sempre, sarete in grado di porre rimedio a determinate situazioni. Voto 4.5.

Pesci: le prime ore del giorno saranno caratterizzate da una dolce atmosfera romantica. Vorrete dare sfogo ai vostri sentimenti, senza, però, rischiare un rifiuto da parte della persona amata. Vi muoverete a piccoli passi, cercando di studiare le sue reazioni. Purtroppo, non riuscirete a dissipare tutti i vostri dubbi. Voto 5.5.

Classifica del 5 agosto dei 12 segni zodiacali

Ecco la classifica finale dei dodici segni zodiacali del 5 agosto: