Sabato 6 e domenica 7 agosto troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Sagittario, mentre il Sole stazionerà sui gradi del Leone. Plutone, intanto, resterà stabile in Capricorno, così come Saturno proseguirà l'orbita in Acquario e Nettuno permarrà nel segno dei Pesci. Giove, invece, protrarrà il moto in Ariete come Mercurio rimarrà nel segno della Vergine e Venere continuerà la sosta in Cancro. Urano, il Nodo Nord e Marte, in ultimo, risiederanno nel domicilio del Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Sagittario: gratifiche. Il settore lavorativo riserverà probabilmente svariate soddisfazioni ai nati Sagittario durante le giornate che sanciranno la chiusura della settimana, specialmente per gli arcieri che hanno da poco intrapreso la strada dell'imprenditoria, in quanto le loro doti di dedizione e stacanovismo saranno pienamente apprezzate da soci e subalterni.

2° posto Ariete: briosi. Dopo qualche sorriso capovolto di troppo stampato sul viso dei nativi negli ultimi giorni, il weekend potrebbe stravolgere in senso positivo il tono umorale di casa Ariete, rendendo il segno di Fuoco nuovamente brioso nonché voglioso di tornare a essere l'anima della festa in qualunque contesto.

3° posto Leone: amore top. Semaforo acceso sul verde per le faccende sentimentali dei single felini, anche per coloro che avranno intenzione di tenere il piede in più scarpe. Dall'ora di pranzo di sabato in poi, difatti, il segno Fisso avrà buone chance di essere circondato da diversi spasimanti, tutti intenzionati a impressionarlo favorevolmente.

I mezzani

4° posto Gemelli: nodi al pettine. Alcune recenti ruggini relazionali potrebbero indurre i nati Gemelli, durante il weekend in questione, a cercare di appianare i pregressi contrasti con le persone interessate, mettendo in campo sincerità e, ove necessario, facendo ammenda. La buonafede e la lealtà del segno d'Aria non passeranno inosservate e fare pace sarà la naturale conseguenza.

5° posto Scorpione: sabato produttivo. Sarebbe meglio che il segno d'Acqua concentrasse le proprie energie nel settore professionale nel corso della giornata del 6 agosto, in quanto il parterre astrale parrebbe intenzionato a donargli dei risultati di tutto rispetto. L'umore e la voglia di fare, invece, subiranno un probabile declino momentaneo domenica, quando farebbero bene a ritagliarsi ampi spazi di relax.

6° posto Bilancia: accettare il contesto. L'opposizione Sole-Saturno sommata all'ostica posizione di Giove renderanno più evidenti le manchevolezze di capi e colleghi al lavoro ma, al contempo, stimoleranno i nati Bilancia a seppellire l'ascia di guerra e accettare persone e contesto così come sono.

7° posto Capricorno: sostegno morale. Coriacei per corredo astrologico, i nati Capricorno potrebbero far emergere, nel corso di questo fine settimana estivo, il lato più fragile e desideroso d'incoraggiamento del loro spettro caratteriale, soprattutto in amore dove il partner rimarrà piacevolmente stupito da tale repentino cambiamento comportamentale.

8° posto Vergine: ambizione al palo. Il periodo in questione non sarà probabilmente tra i più incoraggianti per gli ambiziosi di casa Vergine, in quanto i nativi dovranno fare i conti con alcune stantie realtà professionali che mineranno la loro euforia.

9° posto Cancro: stallo. Nel gioco degli scacchi lo stallo è il momento in cui il giocatore, pur non trovandosi sotto scacco, non ha disposizione alcuna mossa effettuabile secondo il regolamento ed è la sensazione che avvertiranno presumibilmente i nati Cancro nei giorni di sabato e domenica.

Il segno d'Acqua, infatti, si accorgerà che le situazioni esistenziali in ballo, perlopiù economiche e lavorative, lo costringeranno a starsene seduto sul trespolo ad attendere eventuali evoluzioni.

Ultime posizioni

10° posto Toro: spaesati. Il segno del Toro, nel corso del 6 e 7 agosto, avrà ottime possibilità di avvertire una latente destabilizzazione interiore, spaesamento figlio della recente congiunzione tra Marte, Urano e Nodo Nord nel loro asse zodiacale.Tale sconquassamento andrà affievolendosi già agli sgoccioli di domenica ma, prima che ciò accada, i nativi farebbero meglio a evitare colpi di testa.

11° posto Pesci: dosare le energie. Con un esiguo bottino energetico a disposizione, i nati Pesci dovrebbero fare di necessità virtù in questi due giorni d'agosto, dosando con dovizia le poche forze a disposizione e orientandole soltanto sulle attività non procrastinabili.

12° posto Acquario: relax. Ritrovare la connessione con loro stessi sarà, con buona probabilità, il leitmotiv del weekend di casa Acquario, coi nativi che saranno chiamati ad ascoltare maggiormente i segnali che il corpo gli invierà e ad agire di conseguenza, magari strizzando l'occhio a un bagno rigenerante condito da musica rilassante.