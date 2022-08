L'oroscopo del fine settimana che va dal 6 al 7 agosto vedrà uno Scorpione più fortunato in ambito amoroso, mentre Sagittario sarà pieno di energia grazie a un ottimo Sole in trigono. Mercurio darà una mano ai nativi Toro al lavoro, mentre Gemelli sarà ancora sulla buona strada per il successo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 6 al 7 agosto.

Previsioni oroscopo weekend 6-7 agosto 2022 segno per segno

Ariete: sarà un weekend un po’ più tranquillo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Nella giornata di domenica in particolare, la Luna sarà dalla vostra parte, e sarà possibile provare a cercare il dialogo con la persona che amate.

In ambito lavorativo dovrete cogliere le opportunità che Giove vi darà e cercare di massimizzare il risultato. Voto - 7️⃣

Toro: il vostro fine settimana non inizierà al meglio a causa della Luna in opposizione, ciò nonostante, con Venere in ottimo aspetto, riuscirete a recuperare terreno già a partire da domenica. Siate pazienti, perché poi riuscirete comunque a godervi la vostra vita amorosa. In ambito lavorativo mostrerete maggio precisione ora che Mercurio è dei vostri, e con Marte in congiunzione ancora per un po’, avrete energie da vendere. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale nel complesso valida in questo weekend. Attenzione alla giornata di domenica, quando la Luna sarà in opposizione.

Single oppure no, abbiate pazienza, e perché sapete molto bene che potete contare su una buona relazione. In ambito professionale sarete ancora sulla buona strada per raggiungere il successo, ciò nonostante dovrete farvi venire buone idee. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo pieno d'amore secondo l'oroscopo del fine settimana. Godrete ancora una volta del favore di Venere e della Luna e, single oppure no, arriveranno momenti piuttosto romantici tra voi e la vostra fiamma.

Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a superare certi ostacoli, ma con Giove ancora in quadratura, non dovrete dare nulla per scontato. Voto - 8️⃣

Leone: weekend altalenante per voi nativi del segno a causa di questa Luna a tratti favorevole. Single oppure no, sarà necessario moderare il vostro atteggiamento, e non essere troppo precipitosi nei confronti della persona che amate.

Sul fronte professionale l'aiuto di Giove si rivelerà prezioso per provare a portare a termine i vostri progetti senza commettere troppe sbavature. Voto - 7️⃣

Vergine: qualche piccola difficoltà in amore arriverà anche per voi nativi del segno a causa della Luna. Il vostro modo di essere romantici non sarà così brillante, e sarà meglio valutare attentamente ogni situazione, e soprattutto con pazienza. In ambito lavorativo invece sarete in gran forma, e tante idee da sviluppare e portare al successo grazie a Mercurio e Marte in ottimo aspetto. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che ancora faticherà a prendere il volo per voi nativi del segno. Venere in quadratura sembra quasi non volervi dare tregua, e per vivere un rapporto sereno con la persona che amate, sarà necessario risolvere eventuali problemi tra voi.

Per quanto riguarda il lavoro avrete un grande potenziale, ma dovrete anche saperlo sfruttare al meglio per cercare di arrivare lontano. Voto - 6️⃣

Scorpione: con Mercurio in sestile dal segno della Vergine state facendo importanti progressi in ambito professionale secondo l'oroscopo del prossimo weekend. In amore invece sarete davvero fortunati grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto. Single oppure no, non vi farete mancare nulla per sentirvi felici, amati e apprezzati dalla persona più importante al mondo per voi. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale nel complesso discreta in questo weekend per voi. La giornata di domenica in particolare potrebbe riservarsi discrete soddisfazioni grazie alla Luna in congiunzione.

Con l'appoggio del Sole poi, sarete pieni di energie a troverete una certa armonia. Per quanto riguarda il lavoro, forse non sarete nelle condizioni migliori a causa di Mercurio in quadratura, ma nel complesso potreste comunque ottenere discrete soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale che vedrà Mercurio in trigono dal segno della Vergine secondo l'oroscopo, e che vi permetterà di provare a ottenere qualcosa in più dai vostri progetti, nonostante Giove vi ostacoli. Sul fronte amoroso dovrete mostrare ancora pazienza nei confronti della persona che amate, e dimostrare di essere pronti a tutto per stare insieme in armonia. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà un fine settimana nel complesso positivo per quanto riguarda i sentimenti.

Single oppure no, la giornata di domenica in particolare potrebbe riservarvi dolci sorprese. Sul fronte professionale riuscirete a mettere insieme discreti risultati, grazie in particolare alla buona posizione di Saturno e di Marte, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: un ottimo Marte in sestile vi renderà pieni di energie in questo fine settimana, ma con Mercurio in cattivo aspetto, non sempre potreste avere idee brillanti. Per quanto riguarda i sentimenti Venere vi lascerà momenti pieni d'amore tra voi e la vostra anima gemella, ma attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna si troverà in quadratura dal segno del Sagittario. Voto - 7️⃣