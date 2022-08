Secondo l'oroscopo del 9 agosto 2022 il Cancro deve fare attenzione ai dolori muscolari e il Leone può trovare l'amore. Di seguito i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: questa giornata è molto fortunata nella sfera lavorativa, potrebbero arrivare dei nuovi e interessanti progetti. I single possono cambiare casa e trovare anche la tanto attesa anima gemella. La stanchezza è davvero tanta, però una giornata di relax o una bella dormita sono gli ideali per ricaricare le batterie.

Toro: per i disoccupati sono in arrivo delle notizie positive per quanto riguarda il lavoro, però ci potrebbe essere anche un trasferimento in una nuova città.

Nella coppia c'è sempre molto dialogo e la notte in camera da letto risulta scoppiettante.

Gemelli: con il partner l'amore va alla grande, però ci possono essere dei momenti di gelosia. Per i cuori solitari potrebbe arrivare una sorpresa inaspettata e chissà cosa potrebbe nascere. Le ricompense nel settore professionale sono in continuo aumento e le vacanze possono ancora attendere.

Cancro: le energie sono tutte dedicate al lavoro e per questo motivo alla famiglia manca l'affetto e soprattutto il dialogo. I single possono vivere una passione senza precedenti, però all'improvviso tutto potrebbe cambiare. Non bisogna esagerare con gli sforzi fisici, perché i dolori muscolari sono dietro l'angolo.

Leone: chi è in coppia da tempo può riscoprire il brivido della passione e potrebbe anche arrivare una proposta inaspettata. Per i cuori solitari può scattare improvvisamente un colpo di fulmine, il resto va affidato al tempo. Bisogna fare una vita salutare per evitare spiacevoli conseguenze.

Vergine: gli impegni lavorativi vanno riorganizzati per usufruire di qualche ora di svago.

Con il partner ci si può dedicare allo shopping sfrenato: si vive una volta sola, quindi meglio approfittarne. Il caldo mette inappetenza a tavola.

Gli ultimi segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari possono avere degli incontri molto interessanti, che potrebbero anche cambiare i programmi. Il partner è sempre molto protettivo e affettuoso, così il tempo passa molto velocemente.

Per chi è in azienda la giornata trascorre molto lentamente e la voglia di andare in ferie è tanta.

Scorpione: i disoccupati potrebbero trovare un posto di lavoro molto redditizio, la pazienza ripaga. Buone notizie per i single, perché alcune prede potrebbero abboccare. Per quanto riguarda la salute, sempre meglio prenotare un check up dal medico.

Sagittario: la coppia continua tranquilla per i propri binari, ma attenzione alle scappatelle, perché qualcuno potrebbe avere una cotta per un'altra persona. Chi è di turno al lavoro è veramente inferocito, perché le cose da concludere sono davvero tante.

Capricorno: i figli continuano a fare quello che gli passa per la testa e ovviamente il nervosismo aumenta.

Il partner è sempre distante, ma presto si potrà dare spazio al dialogo e anche al riavvicinamento. Ci potrebbero essere acquisti immobiliari in vista, che potrebbero farvi rimandare le ferie.

Acquario: i single verranno essere guardati con interesse, ma la voglia di una storia seria è davvero poca. I commercianti stanno vivendo un bel momento e si può iniziare a pensare alle prossime vacanze.

Pesci: il partner è molto confuso, ma allo stesso tempo dolce, meglio chiarire il prima possibile. Nel settore turistico il lavoro continua e i guadagni sono più che buoni. La pancia non è mai soddisfatta e brontola nei momenti meno opportuni, una tisana è la soluzione adatta.