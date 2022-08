Per la giornata di lunedì 8 agosto 2022, l’Oroscopo si presenterà leggermente sottotono per i segni di aria, mentre per i segni di acqua sarà molto positivo sotto molti aspetti. Le previsioni si dimostreranno buone anche per i segni di fuoco.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: Scorpione eccezionale sul lavoro

1° Scorpione: la collaborazione con i colleghi sarà eccezionale e molto fluida, e vi permetterà di fare ogni cosa con calma e con le giuste decisioni. Secondo l’oroscopo in amore arriverà una notizia che avete atteso con molta ansia.

2° Cancro: sarete dotati di un forte ottimismo, dunque non ci sarà da preoccuparsi con voi se si presenteranno situazioni difficili. Le amicizie e la famiglia vi daranno tutto il supporto di cui avrete bisogno per qualche sfida esterna, secondo l’oroscopo.

3° Leone: vi avvierete alla conclusione dei vostri progetti e a formularne altri. La vostra mente raggiungerà una attività praticamente continua che non farà altro che preparare il terreno ad altri successi. Secondo l’oroscopo la serata vi regalerà un po’ di tregua.

4° Ariete: non riuscirà a fermarvi nessuno. Avrete in pugno ogni sorta di affare che possa essere determinante per le vostre finanze e una grande capacità di azione. In questo momento potrete anche fare nuove conoscenze, di cui alcune vi farà battere il cuore.

Toro fortunato

5° Toro: incrementerà la fortuna e con essa la prospettiva di fare ancora di più, mentre gli ostacoli si risolveranno in men che non si dica. Recuperare qualche rapporto familiare potrebbe essere un buon proposito prima della conclusione della giornata.

6° Pesci: potreste avere qualche presupposto per liberarvi della timidezza che vi caratterizza, ma sicuramente questo sarà relegato soltanto all’ambito lavorativo.

Nel complesso potreste ancora apparire molto chiusi in voi stessi, cercate di fare qualcosa insieme a qualche amicizia.

7° Sagittario: questo lunedì conoscerete un periodo di ripresa che vi aiuterà ad affrontare anche qualche situazione che vorreste risolvere il prima possibile. Con qualche piccolo accorgimento, potreste anche fare in modo che qualche problema si risolva quanto prima.

8° Capricorno: risalire nella classifica dell’oroscopo significherà cercare una stabilizzazione che potrebbe arrivare, ma con un po’ di ritardo. Sicuramente non perderete di vista gli obiettivi nonostante sia estate, secondo l’oroscopo.

Bilancia in cerca di stabilità

9° Bilancia: vi metterete in moto per far sì che qualche situazione lavorativa o finanziaria si sblocchi per far posto ad una stabilità molto più marcata. Dovrete attendere qualche tempo prima di vedere un progetto fattibile, più del solito, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

10° Gemelli: non sarà una giornata molto facile sul lavoro, con gli impegni che incrementeranno a dismisura. In amore potrebbero svilupparsi delle incomprensioni che si protrarranno a lungo termine, vi converrà essere molto cauti e non essere troppo nervosi.

11° Acquario: qualcosa non sta andando esattamente come avevate pianificato, dunque il nervosismo, più che altri aspetti più concreti, potrebbe sensibilmente peggiorare. Cercate di mantenere la calma per evitare delle discussioni che non hanno motivo di essere.

12° Vergine: avrete un atteggiamento molto chiuso, che sicuramente non aiuterà la vostra relazione amorosa e potrebbe mettere a repentaglio qualche amicizia. Dovrete cercare di stare un po’ da soli con voi stessi e riflettere su eventuali decisioni future.