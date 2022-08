Le previsioni dell'oroscopo del 22 agosto invitano i Cancro a non arrendersi mai. I Vergine, invece, sono un po' troppo suscettibili in questo periodo, quindi, è opportuno non prendere decisioni troppo affrettate.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: ci sono dei traguardi difficili da raggiungere, ma non temete, la cosa importante è averci provato. Non perdetevi in chiacchiere e cercate di essere più concreti che potete.

11° Sagittario: novità sul fronte dei sentimenti. L'Oroscopo del 22 agosto denota l'inizio di un periodo un po' altalenante per quanto riguarda il lavoro.

Cercate di mantenere la calma.

10° Vergine: la Luna potrebbe rappresentare un piccolo problema per voi. Gli sbalzi d'umore sono all'ordine del giorno. Per quanto le persone che vi conoscono lo sanno, potrebbero anche perdere la pazienza.

9° Toro: tra oggi e domani potreste ricevere una visita inaspettata. Amate le sorprese e vi piace molto anche farle. Per tale ragione, cercate di essere sempre pronti a tutto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: i cambiamenti fanno parte della vita e sono una cosa estremamente necessaria. Se siete particolarmente confusi a riguardo di una decisione, prendetevi il giusto tempo, ma senza esagerare.

7° Ariete: oggi vi sentite decisamente più carichi dei giorni scorsi.

Le previsioni dell'oroscopo del 22 agosto, infatti, vi esortano ad approfittare per risolvere alcune questioni in sospeso.

6° Bilancia: giornata un po' confusa sotto più punti di vista. Cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi. Nella vita può capitare di perdere dei punti di riferimento, ma cercate di tenere sempre i piedi saldi per terra.

5° Scorpione: in amore siete piuttosto propositivi. In questo periodo vi sentite particolarmente energici e pieni di voglia di fare. Approfittate di questa situazione.

Oroscopo segni fortunati del 22 agosto

4° in classifica Cancro: siete piuttosto decisi a sperimentare nuove cose e nuove avventure. Dal punto di vista professionale è importante non darsi mai per vinti.

3° Acquario: buon momento per quanto riguarda la vita di coppia. Se state lavorando ad un nuovo progetto, presto potreste ricevere delle belle notizie, non vi arrendete.

2° Capricorno: i sacrifici saranno ricompensati in maniera adeguata, la cosa importante è non perdere mai la calma e la speranza. Dal punto di vista sentimentale si risolveranno delle faccende.

1° Pesci: l'oroscopo del 22 agosto invita i nati sotto questo segno ad osare in amore. Finalmente è giunto il vostro momento, gettatevi il passato alle spalle e andate avanti per la vostra strada.