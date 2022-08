Un'altra settimana sta finalmente per sorgere e il mese di agosto si prepara ad entrare nel pieno del suo esistere. Le previsioni dell'Oroscopo preannunciano il sopraggiungere di giornate fortunate per coloro nati sotto al segno del Cancro, seguiti a ruota da un Ariete per cui la settimana in questione si farà portatrice di buone notizie. Momenti di meritato relax per i nativi del Capricorno, mentre per il segno zodiacale della Bilancia si avvicinano giorni in cui potrebbe rivelarsi necessario e produttivo soffermarsi a riflettere per analizzare i vari ambiti della vita e muoversi in base alle proprie esigenze e disponibilità.

Si tratta comunque di un periodo interessante per la maggior parte delle persone.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale dal 15 al 21 agosto 2022.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, la settimana in questione sembra essere tra le più fortunate del mese. Relax, gioia e divertimento si susseguiranno nei prossimi giorni senza apparenti intoppi. L'unico inconveniente potrebbe essere dato da un'autocritica troppo dura verso la propria persona. Giudicare pesantemente il proprio operato, magari senza ripetersi qualche parola di conforto o di elogio non farà altro che danneggiare un periodo ottimale come quello che sta per giungere.

Toro - in un periodo come questo, i nativi del Toro dovrebbero essere in grado di trovare le giuste energie per affrontare le varie giornate, ma non sempre risulta essere così semplice.

A causa di una posizione astrale non sempre ottimale, secondo quanto previsto dall'oroscopo, coloro nati sotto al segno zodiacale in questione potrebbero imbattersi in un innalzamento forse un po' troppo repentino dei livelli di stress, ritrovandosi così a fronteggiare un periodo in bilico tra il divertimento e la voglia di mandare tutto e tutti a quel paese.

Gemelli - considerando la posizione astrale ottimale di questo periodo, la settimana che sta per nascere sarà in grado di rendere l'estate in questione esplosiva. Di fronte allo sguardo dei Gemelli si apriranno numerose opportunità che permetteranno la nascita di nuove amicizie e l'instaurarsi di vari rapporti di conoscenza e lavorativi a dir poco importanti.

Cancro - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di agosto non può che farsi portatore di notizie a dir poco interessanti. La fortuna avvolgerà le prossime giornate senza troppi giri di parole, donando al Cancro la possibilità di godersi appieno quello che potrebbe rivelarsi come il periodo migliore dell'intera estate. Circondarsi di persone fidate con le quali condividere i momenti di gioia e serenità non farà altro che rendere il tutto più entusiasmante.

Leone - un periodo migliore di quello che sta per nascere non lo si poteva di certo attendere. Chi è nato sotto al segno zodiacale in questione non può che sentirsi realizzato e godere appieno dei vari momenti di gioia che si presenteranno lungo il cammino.

Stringere varie amicizie e lasciarsi trasportare da quello che è il ritmo dell'estate aiuterà a mantenere alto l'umore e ad allontanare i vari pensieri negativi che potrebbero fare capolino nei prossimi giorni.

Vergine - l'oroscopo ha deciso di donare anche ai nativi della Vergine giornate particolarmente fortunate e gioiose. Trovare il relax ed organizzare al contempo una gita fuoriporta non sarà complicato e si rivelerà utile per riuscire a godersi al meglio queste tanto desiderate vacanze. Condividere i momenti di gioia con i propri cari e con le persone amate è altamente consigliato.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo della terza settimana del mese di agosto preannuncia il sopraggiungere di momenti interessanti anche per coloro nati sotto al segno della Bilancia, ma a causa di una posizione astrale a volte dispettosa ci si potrebbe imbattere in situazioni non sempre piacevoli.

Soffermarsi a riflettere, come già anticipato, potrebbe rivelarsi utile per riuscire a venire fuori da determinate situazioni, migliorando il presente ed il futuro ed allontanandosi da ansie e situazioni di stress poco gradite.

Scorpione - sfortunatamente per coloro nati sotto al segno dello Scorpione, la settimana di ferragosto non risulta essere tra le migliori del mese. L'inizio della stessa potrebbe sembrare esplosivo e pieno di energia, ma con l'avvicinarsi del weekend la situazione si appresterà a cambiare repentinamente. Riuscire a confidarsi od anche solo a confrontarsi con qualcuno non sarà semplice, così come potrebbe non essere semplice riuscire a venir fuori vittoriosi dalle varie situazioni.

Sagittario - secondo quanto previsto dall'oroscopo, la settimana in questione potrebbe risultare tra le più proficue in ambito relazionale e sentimentale. Instaurare nuovi rapporti e rafforzare quelli vecchi non sarà di certo un'impresa titanica, così come risulterà semplice trovare l'anima gemella. Imbattersi nella persona giusta, approfittando del periodo ottimale e dell'estate, aiuterà a mantenere alta anche la propria autostima.

Capricorno - quelle tanto attese ferie stanno finalmente per arrivare e, grazie ad una posizione astrale ottimale, riuscire a renderle uniche ed indimenticabili non sarà un problema. I vari sforzi saranno ripagati profumatamente ed all'interno dei vari ambiti della vita si vedranno arrivare notizie e momenti indimenticabili.

Un consiglio da dover tenere bene a mente e quello di non curarsi troppo del giudizio altrui: divertirsi e liberare la mente aiuterà a godersi appieno il tutto.

Acquario - una settimana ricca di emozioni è quella che si presenta agli occhi dell'Acquario. Secondo l'oroscopo di questo nuovo periodo, gli astri hanno deciso di prendere di mira il segno zodiacale in questione sottoponendolo a svariate prove e facendogli dono di sensazioni e percezioni probabilmente raramente avvertite negli anni precedenti. Affidarsi esclusivamente al prossimo non sarà una mossa saggia e sarà necessario rimboccarsi le maniche e darsi da fare per sopravvivere al meglio.

Pesci - la salute di certo non mancherà per coloro nati sotto al segno zodiacale dei Pesci, ma potrebbe mancar il tempo necessario per permettere la nascita di nuovi rapporti di amicizia.

L'amore non sarà semplice da trovare, ma considerando il periodo in questione potrebbe non essere un problema in grado di mettere a repentaglio la buona riuscita dei vari eventi. Le amicizie, secondo quanto previsto, si riveleranno un tassello utile.